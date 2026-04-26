Real Madrid'den kiralık olarak Lyon'da forma giyen Endrick, Lyon'da kalma süresinin uzatılmasını ihtimal dışı bırakmıyor

Endrick, Ocak ayında Lyon'a geldiğinden beri adeta bir keşif oldu ve kendisini dünya futbolunun en çok aranan yeteneklerinden biri yapan o ışıltıyı yeniden keşfetti.

Canal+'ya konuşan Brezilyalı oyuncu, geçici evine olan derin bağlılığını ve kulübün Avrupa'nın zirvesine dönmesini arzuladığını dile getirirken, kalma süresini uzatmaya açık olabileceğini de ima etti.

"OL, Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa kalma ihtimalim var mı? Aslında bilmiyorum," dedi. "Altı aylık bir kiralama ile başladık ama Real Madrid'e dönmem gerekirse, memnuniyetle dönerim. Başka bir yere gitmem gerekirse, başka bir yere giderim. Lyon'un Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını gerçekten umuyorum, onun yeri orası."



