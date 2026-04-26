AFP
Çeviri:
Real Madrid'den kiralık olarak Lyon'da forma giyen Endrick, Lyon'da kalma süresinin uzatılmasını ihtimal dışı bırakmıyor
Şampiyonlar Ligi'ne katılmak öncelikli hedef
Endrick, Ocak ayında Lyon'a geldiğinden beri adeta bir keşif oldu ve kendisini dünya futbolunun en çok aranan yeteneklerinden biri yapan o ışıltıyı yeniden keşfetti.
Canal+'ya konuşan Brezilyalı oyuncu, geçici evine olan derin bağlılığını ve kulübün Avrupa'nın zirvesine dönmesini arzuladığını dile getirirken, kalma süresini uzatmaya açık olabileceğini de ima etti.
"OL, Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa kalma ihtimalim var mı? Aslında bilmiyorum," dedi. "Altı aylık bir kiralama ile başladık ama Real Madrid'e dönmem gerekirse, memnuniyetle dönerim. Başka bir yere gitmem gerekirse, başka bir yere giderim. Lyon'un Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını gerçekten umuyorum, onun yeri orası."
- (C)Getty Images
Ligue 1'de verimli bir kiralık dönem
Sezonun başlarında Santiago Bernabéu'da sınırlı fırsatlar bulan 19 yaşındaki oyuncu için Fransa'ya geçiş, kariyerinde gerekli bir yeni başlangıç oldu.
Ligue 1'de etkisi hemen hissedildi; forvet, Lyon formasıyla oynadığı ilk 13 Ligue 1 maçında şimdiden 10 gol katkısı kaydetti.
Bu yeniden yükseliş, Endrick'in İspanya'da sınırlı süre alması ve bunun sonucunda çevresinde kamuoyunda endişe yaratmasıyla geçen zorlu bir dönemin ardından geldi. Babası Douglas Sousa, daha önce La Liga'da sınırlı süre almasının eski Palmeiras yıldızının gelişimini fiilen durdurduğunu öne sürerek hayal kırıklığını dile getirmişti.
Taktiksel tercihler ve Madrid'in ikilemi
Geleceği hakkında yoğun spekülasyonlar sürerken, Endrick sahada nasıl görevlendirilmek istediği konusunda net bir tavır sergiliyor. Kanatlara kaydırılmak yerine, geleneksel bir santrfor olarak hücumu yönetme arzusunu açıkça dile getirmeye devam ediyor.
"En sevdiğim forma numarası 9 ve merkezde oynamak kendimi en rahat hissettiğim yer, ama nasıl olursa olsun sadece oynamak istiyorum," diye belirtti. Bu tercih, oyuncu zaten elit hücum seçenekleriyle dolu bir kadroya geri dönerse, Alvaro Arbeloa için kadro seçimi konusunda bir baş ağrısına neden olabilir.
- AFP
Yaz sezonuna dönüş konusunda belirsizlik hakim
Real Madrid, Brezilyalı oyuncuyu birinci takım kadrosuna dahil edip etmemeyi ya da onun ilk on birde yer almasının garanti olduğu bir ortamda gelişimine devam etmesine izin vermeyi şimdi değerlendirmeli.
Lyon'un ligdeki nihai sıralaması bu görüşmelerde büyük rol oynayacak gibi görünüyor, zira Şampiyonlar Ligi'nin cazibesi tüm tarafları sözleşme uzatımına ikna edebilir.
Diğer Avrupa devlerinin de durumu takip ettiği bildiriliyor; bu nedenle, yaklaşan transfer dönemi Endrick için belirleyici bir an olacak. Şu an için forvet, geleceği hakkında nihai bir karar vermeden önce Fransa'da sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye odaklanmış durumda.