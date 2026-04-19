AFP
Çeviri:
Real Madrid'den kiralık olarak gelen Endrick, Lyon'un PSG'yi mağlup ettiği büyük Ligue 1 sürprizinde bir gol ve bir asist kaydetti
Endrick, Parc des Princes'te göz kamaştırdı
Liverpool'u ezici bir üstünlükle mağlup ederek Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinden galip çıkan PSG karşısında, konuk takım erken bir golle öne geçti: 6. dakikada Endrick, Afonso Moreira'nın pasını yakalayıp Matvey Safonov'u geçerek kusursuz bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Sadece on iki dakika sonra Endrick, mükemmel bir pasla Moreira'yı boş alana gönderdi. Moreira soğukkanlılığını koruyarak Lyon'un üstünlüğünü ikiye katladı ve Luis Enrique'nin rotasyon yaptığı PSG takımını tam bir şoka uğrattı.
Ramos penaltıyı kaçırdı
PSG, maçın 30. dakikasını biraz geçtikten sonra Lucas Hernandez'in ceza sahası içinde Ainsley Maitland-Niles tarafından faul görmesiyle bir umut ışığı yakaladı. Skor farkını yarıya indirme fırsatını yakalayan Goncalo Ramos penaltı noktasının başına geçti, ancak zayıf vuruşu Dominik Greif tarafından kolayca kurtarıldı.
Devre arasına kadar ev sahibi takımın talihsizliği devam etti ve Vitinha sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Lyon dirençli oyununu sürdürdü ve Abner Vinicius, Matvei Safonov'u zorlayan muhteşem bir akrobatik vuruşla neredeyse üçüncü golü atıyordu. Lyon, PSG'nin yavaş başlangıcını acımasızca cezalandırarak, hak ettiği iki gol üstünlüğüyle devreye girdi.
Luis Enrique yedek kulübesine yöneliyor
Bir sonuç elde etmek ve ikinci sıradaki Lens'i puan tablosunun zirvesinde uzak tutmak için çaresiz kalan Luis Enrique, ikinci yarıda en güçlü silahlarını sahaya sürdü. Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele ve Lee Kang-in, hücumda ivme kazandırmak üzere yedek kulübesinden oyuna dahil edildi.
Ancak Lyon, Paris'in amansız baskısı altında pes etmedi. Moreira kontratakta tehdit oluşturmaya devam etti ve 55. dakikada Safonov'un iyi bir kurtarışla önlediği sert şutuyla maçı neredeyse koparacaktı.
Şampiyonlar Ligi yarışı kızışıyor
PSG, uzatma dakikalarında Kvaratskhelia'nın muhteşem bireysel performansı sayesinde nihayet golü buldu, ancak bu gol çok az ve çok geç geldi. 2-1'lik mağlubiyetle Parisliler, Nantes'e karşı bir maç eksiği olsa da Ligue 1 zirvesinde Lens'in sadece bir puan önünde yer alıyor.
Lyon ise gol farkıyla üçüncü sıradaki Lille'in arkasında dördüncü sırada yer alıyor. Endrick'in etkileyici performansını sürdürmesiyle, takım ilk üçte yer alıp Avrupa'nın en üst düzey turnuvalarında yer alma şansını yüksek görüyor. Fonseca'nın takımı, 25 Nisan'da evinde Auxerre ile karşılaşacak.