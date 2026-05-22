Real Madrid'den ayrılışı resmiyet kazandı: David Alaba'da sansasyonel bir transfer mi olacak?

2021 yılında FC Bayern'den transfer olan Alaba, Real Madrid formasıyla aralarında Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi şampiyonluklarının da bulunduğu iki şampiyonluk kazandı. Ancak savunma oyuncusunun Madrid'deki dönemi birçok sakatlıkla da damgalandı: 2023'ün sonunda Alaba çapraz bağ yırtığı geçirdi ve bir yıldan fazla süre sahalardan uzak kaldı. 2025 yazında menisküs yırtığı nedeniyle yine uzun süre sahalardan uzak kaldı. Bu sezon Alaba, Madrid formasıyla sadece 15 resmi maçta forma giydi.

Kulübün yaptığı açıklamada, Real'in "tarihimizin en başarılı dönemlerinden birinde parlayan bir takımın parçası olan bir oyuncuya minnettarlığını ve tüm sevgisini göstermek istediği" belirtildi. Kulüp başkanı Florentino Pérez ise, "Real Madrid her zaman onun evi olacak" diye ekledi.

Alaba, cumartesi günü Athletic Bilbao ile oynanacak sezonun son iç saha maçında Bernabéu'daki taraftarlar tarafından uğurlanacak. Ardından Alaba, Avusturya Milli Takımı'nın kaptanı olarak ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'na (11 Haziran-19 Temmuz) katılacak.