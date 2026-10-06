Getty Images Sport
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Real Madrid'den ayrılığının ardından altı kez Şampiyonlar Ligi kazanan yıldız, şok bir La Liga transferine hazırlanıyor
Carvajal, Getafe ile görüşüyor
Carvajal, Madrid'den ayrılmasının ardından bonservissiz olarak Getafe'ye katılmak için görüşmeler yürütüyor. 34 yaşındaki sağ bek, sözleşmesinin 30 Haziran'da sona ermesinden bu yana kulüpsüz. İspanyol gazetesi ABC'nin haberine göre taraflar arasındaki görüşmeler iyi ilerliyor.
Tecrübeli savunmacı, olası transfer öncesinde yakında sağlık kontrolünden geçebilir. Bu olası transfer, geçen hafta İtalya'dan gelen haberlerde tecrübeli savunmacının birkaç Serie A kulübüyle anılmasının ardından gündeme geldi. Ancak şu anda en muhtemel sonucun İspanya'nın başkentinde kalması olduğu görülüyor.
- Getty Images Sport
Bordalas için kadroda büyük bir güçlenme
Altı kez Avrupa şampiyonu olmuş bir oyuncunun imzasını almak, Getafe Teknik Direktörü Bordalas için büyük bir destek sağlayacaktır. Deneyimli teknik adam, zorlu fikstürle başa çıkabilmek için daha geniş bir kadroya ihtiyaç duyduğunu açıkça dile getirdi.
Getafe, şu anda ilk yedi maçında topladığı sekiz puanla La Liga'da 11. sırada yer alıyor. Kulübü, La Liga, Copa del Rey ve Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanırken yoğun bir maç takvimi bekliyor.
Carvajal, Santiago Bernabeu'daki başarılı döneminde çok sayıda kupa kazanmasının ardından takıma üst düzeyde büyük bir deneyim katacaktır. Onun gelişi, Bordalas'ın elindeki savunma seçeneklerini önemli ölçüde güçlendirecektir.
Sağ bekteki sakatlık endişeleri arasında yol almak
Potansiyel transfer, kadrosunda hâlihazırda iki sağ bek bulunan Getafe için ilginç bir dönemde gündeme geliyor. Aston Villa'dan kiralanan Andres Garcia, şu anda Bordalas yönetiminde sezon boyu sürecek kiralık dönemini geçiriyor.
Bu arada Kiko Femenia, sol bacağındaki hamstring yırtığı nedeniyle eylül ayının başından bu yana forma giyemiyor. Femenia'nın yokluğu, kulübü savunmanın sağ tarafında tecrübeli seçenekler açısından kısıtlı bıraktı.
Ancak Carvajal'ın kendi sakatlık geçmişi de dikkate alınan bir unsur olmaya devam ediyor. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, kariyeri boyunca birkaç fiziksel problem yaşadı ve bu da kapsamlı bir sağlık kontrolünü anlaşmanın kritik bir parçası hâline getiriyor.
- Getty Images Sport
Bir sonraki kariyer adımını netleştiriyor
Carvajal ile Getafe arasında, iki taraf da anlaşmayı tamamlamak için çalışırken müzakere süreci devam edecek. Önerilen sağlık kontrolünden geçmek, herhangi bir sözleşme imzalanmadan önceki temel şart olacak.
Anlaşma sonuçlanırsa, tecrübeli bek oyuncusu La Liga'da yeni renklerle sahalara dönecek. Oyuncu ile kulüp yetkilileri arasında kalan ayrıntıların çözülmesi halinde resmî açıklama kısa süre içinde gelebilir. Şimdilik Carvajal, aylarca takımsız kaldıktan sonra geleceğini netleştirmeye odaklanmış durumda.
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