Altı kez Avrupa şampiyonu olmuş bir oyuncunun imzasını almak, Getafe Teknik Direktörü Bordalas için büyük bir destek sağlayacaktır. Deneyimli teknik adam, zorlu fikstürle başa çıkabilmek için daha geniş bir kadroya ihtiyaç duyduğunu açıkça dile getirdi.

Getafe, şu anda ilk yedi maçında topladığı sekiz puanla La Liga'da 11. sırada yer alıyor. Kulübü, La Liga, Copa del Rey ve Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanırken yoğun bir maç takvimi bekliyor.

Carvajal, Santiago Bernabeu'daki başarılı döneminde çok sayıda kupa kazanmasının ardından takıma üst düzeyde büyük bir deneyim katacaktır. Onun gelişi, Bordalas'ın elindeki savunma seçeneklerini önemli ölçüde güçlendirecektir.