Real Madrid'deki Mbappé muamması... Sihirli bir çözüm mü, yoksa teknik ve psikolojik bir kriz mi?

Real Madrid'de açıklanmayan hiçbir tesadüf yoktur ve sahneye çıkan hiçbir yıldız belirgin bir iz bırakmadan gitmez; ancak son zamanlarda yaşananlar, cevaplardan çok belirsizlik yaratıyor. Bazı maçlarda sergilenen uyumlu takım performansı ile diğerlerinde gözle görülür düşüş arasında, takım içinde farklı bir hikayenin ana hatları şekillenmeye başladı.

Bu hikayenin başrol oyuncusu, herkesin Real Madrid projesinin son parçası olmasını beklediği ve kritik anlarda fark yaratabilecek isim olan Fransız Kylian Mbappé'dir.

Ancak ironik olan, onun varlığının birçok kişinin beklediği kadar takım düzeyinde belirgin olmaması, aksine alışılmadık soru işaretleriyle birlikte gelmesiydi, özellikle de onun varlığında takımın, yokluğuna kıyasla değişen yapısı göz önüne alındığında.