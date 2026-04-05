Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
مبابي
GOAL

Çeviri:

Real Madrid'deki Mbappé muamması... Sihirli bir çözüm mü, yoksa teknik ve psikolojik bir kriz mi?

FEATURES
Mallorca - Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
La Liga
K. Mbappe
Fas
İspanya
Fransa
Fas

Fransız yıldız herkesi şaşkına çeviriyor

Real Madrid'de açıklanmayan hiçbir tesadüf yoktur ve sahneye çıkan hiçbir yıldız belirgin bir iz bırakmadan gitmez; ancak son zamanlarda yaşananlar, cevaplardan çok belirsizlik yaratıyor. Bazı maçlarda sergilenen uyumlu takım performansı ile diğerlerinde gözle görülür düşüş arasında, takım içinde farklı bir hikayenin ana hatları şekillenmeye başladı.

Bu hikayenin başrol oyuncusu, herkesin Real Madrid projesinin son parçası olmasını beklediği ve kritik anlarda fark yaratabilecek isim olan Fransız Kylian Mbappé'dir.

Ancak ironik olan, onun varlığının birçok kişinin beklediği kadar takım düzeyinde belirgin olmaması, aksine alışılmadık soru işaretleriyle birlikte gelmesiydi, özellikle de onun varlığında takımın, yokluğuna kıyasla değişen yapısı göz önüne alındığında.

  RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports

    Sihirli bir çözüm

    Kylian Mbappé'nin Real Madrid'e transferiyle birlikte, pek çok kişi onu tüm hücum sorunlarının sihirli çözümü olarak gördü. Bunun nedeni, onun olağanüstü golcü yetenekleri ve hem açık forvet hem de hareketli kanat oyuncusu olarak hücum hattının farklı pozisyonlarında oynayabilmesini sağlayan taktiksel esnekliğiydi.

    Nitekim Mbappé, bireysel düzeyde beklentileri boşa çıkarmadı; istatistiksel olarak dikkat çekici bir performans sergiledi ve geçen sezon Altın Ayakkabı ödülünü kazanarak, dünyanın en tehlikeli forvetlerinden biri olduğunu kanıtladı.

    Ancak diğer yandan, bu bireysel parlaklık, beklendiği gibi takımın kolektif performansına yansımadı. Varlığı, sistem düzeyinde pek fazla çözüm getirmedi; aksine, hücumdaki uyumda bazı bozulma belirtileri ortaya çıktı. Bu da, takım içindeki etkisinin gerçekliği konusunda soru işaretleri doğurdu.


    • Reklam
  FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-REAL MADRID

    Soru işaretleri

    Kylian Mbappé, Real Madrid'e geldiğinden bu yana çeşitli turnuvalarda 95 maçta 82 gol atıp 11 asist yaparak bireysel olarak parlamasına ve kadroda çok sayıda yıldızın bulunmasına rağmen, takımı büyük şampiyonluklara taşıyamadı; bu durum taraftarları ve takipçileri şaşırttı.

    Bu durum, Real Madrid'in aynı yıldız kadrosuna sahip olmadığı ancak yine de önemli sonuçlar ve şampiyonluklar elde ettiği önceki dönemlerin aksine gelişti. Bu da, Mbappé'nin geçmişe kıyasla takım içinde kolektif etki yaratma kabiliyeti hakkında büyük soru işaretleri uyandırdı.

    Bu karşılaştırma ışığında İspanyol basını, oyuncuya ateş püskürmeye başladı; onun takım sistemine gerçek katkısının ne kadar olduğunu sorguladı ve bireysel istatistiklerin takım performansındaki boşlukları gizlemek için yeterli olmadığını vurguladı.

    Bazıları da Mbappé'nin düşüşünün nedenleri hakkında hipotezler ortaya atmaya başladı. Analistler, kulübün hem taktiksel düzeyde hem de çok yönlü hücum yeteneklerini kullanma konusunda onun potansiyelinden henüz tam olarak yararlanamadığını düşünüyor ve bu da Real Madrid'deki gerçek rolüne dair belirsizliği artırıyor.


  Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    Real Madrid... Mbappé'siz yıkıcı bir sistem

    Mbappé, geçen ayın başında dizinden sakatlandı; bu durum, özellikle takımı yöneten yeni teknik direktör İspanyol Álvaro Arbeloa'nın varlığıyla birlikte, "Los Blancos"un hem Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City karşısında hem de Atlético Madrid ile oynanacak Madrid derbisinde zorlu mücadelelere göğüs gerebilme kabiliyeti konusunda büyük endişeler uyandırdı.

    Ancak ilginç bir şekilde takım, beklentilerin tam tersi bir görüntü sergiledi. Daha uyumlu ve kolektif bir görüntü ortaya koydu; ceza sahası dışından şutlardan hassas ortalara kadar çeşitli hücum seçenekleri sundu. Ayrıca Valverde, İbrahim Díaz ve Arda Güler gibi arkadan gelen oyuncuların hareketlerini de iyi değerlendirdi.

    Bu takım ruhu sayesinde Real Madrid yıkıcı bir performans sergiledi ve bu da Manchester City'yi eleyip başkent derbisinde Atlético Madrid'i yenmesini sağladı. Böylece, Mbappé olmasa bile takımın büyük bir rekabet gücüne sahip olduğu teyit edildi.

    Bunun üzerine, bazıları Real Madrid'in Mbappé'nin yokluğunda takım olarak daha iyi olabileceğini söylemeye başladı. Bu da, Fransız yıldızın yokluğuna kıyasla taktiksel uyum üzerindeki etkisinin ne kadar olduğu konusunda tartışma kapısını açtı.


  RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports

    Mbappé'nin varlığı... Psikolojik ve teknik bir kriz

    Kimse Kylian Mbappé'nin olağanüstü yeteneklerini ve herhangi bir takıma yaptığı etkiyi inkar edemez, ancak durum herkes için açıkça ortadaydı; özellikle de Real Madrid'in dün Cumartesi günü La Liga maçında Mallorca'ya 1-2 yenildiği karşılaşmada.

    Maçta Mbappé, bir aydan fazla süren yokluğunun ardından ilk 11'e geri döndü ve ilginç bir şekilde, Real Madrid'in onun yokluğunda dayandığı yıkıcı takım ruhu, onun ilk dakikadan itibaren sahaya çıkmasıyla tamamen ortadan kayboldu.

    Real Madrid, Mbappé'nin yokluğunda başarısını kanıtlamış olan takım oyununu unutmuş gibi görünüyordu ve tek bir çözüme geri döndü: Fransız yıldızın savunmacıların arkasındaki boşluklara hızla koşması ve bireysel olarak içeri girip şut atma yeteneği. Bu durum, diğer oyuncuların etkinliğini azalttı ve takımın oyun stilini kısıtladı.

    Hatta maçın ilk saatinden sonra Real Madrid'in hücum girişimlerinin çoğu Mbappé üzerinden gerçekleşti. Hatta bazı oyuncular, birçok hücum seçeneğine sahip olmalarına rağmen, her zaman Fransız yıldıza pas vermeyi tercih ettiler. Bu durum, onun varlığının bazı oyuncular için psikolojik bir kriz yarattığını gösteriyor; oyuncular, onun yokluğunda olduğu gibi başka çözümler aramak yerine, ona pas verme ihtiyacı hissediyorlar.


  RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports

    Çözüm nedir?

    Mbappé'nin Real Madrid'deki rolüne dair belirsizlik sürerken, en önemli soru öne çıkıyor: Takım, takım uyumunu olumsuz etkilemeden onun muazzam yeteneklerinden nasıl yararlanabilir? Çözümler kolay değil, ancak büyük maçlarda takımın etkinliğini korumak için gerekli.

    İlk adım, forvet hattındaki görevlerin yeniden dağıtılmasıdır. Böylece takım, tamamen Mbappé'nin bireysel hızına güvenmek yerine, onun akıllı hareketlerini de değerlendirerek takım arkadaşları için alan yaratabilir.

    Bu bağlamda, Mbappé'yi açık forvet yerine sol veya sağ kanat olarak kullanmak iyi bir çözüm olabilir, çünkü bu, onun kanatlarda hareket etmesine ve takım arkadaşları için alan açmasına olanak tanıyacak, ayrıca açık bir golcü varlığı sağlayacak ve aynı zamanda onun içe doğru girme ve şut atma yeteneğini koruyacaktır.

    İkinci çözüm psikolojik boyuttan ilgilidir; oyuncuların bireysel seçimlerine olan güvenlerini güçlendirmeleri ve her zaman Mbappé'ye pas vermek zorunda oldukları hissine kapılmamaları gerekir. Aynı zamanda, bireysel ve kolektif oyun arasında denge kuran bir takım planını uygulamaya devam etmeleri, böylece Mbappé'nin yeteneklerinin takımın geri kalanı için bir yük haline gelmemesi sağlanmalıdır.

    Taktik düzeyde ise çözüm, her maçın doğasına uygun birden fazla hücum planı benimsemek olabilir. Böylece takım, yoğun takım oyunuyla Mbappé'nin bireysel yeteneklerinden yararlanmak arasında geçiş yapabilir. Aynı zamanda düzenli hatlar ve tüm forvetlere dengeli destek sağlayarak büyük maçlarda uyumun bozulmamasını garanti edebilir.