Real Madrid'deki krizin ortasında 'Kylian Mbappé gitsin' kampanyası neredeyse yetmiş milyon imzaya ulaştı

Mbappé’nin Real Madrid’deki balayı dönemi resmen sona erdi; yerine, geçen yaz tıklım tıklım dolu Santiago Bernabéu’da tanıtıldığında pek kimsenin tahmin edemeyeceği bir aciliyet ve hayal kırıklığı duygusu yerleşti.

Los Blancos, La Liga'da ayak uydurmakta zorlanırken ve Şampiyonlar Ligi'nde zayıflık gösterirken, suçlama okları giderek eski Paris Saint-Germain süperstarına yöneliyor.

Mbappe'nin gelişinden bu yana taktiksel dengesizlikler Arbeloa'yı rahatsız ediyor ve İspanyol teknik direktör, hem Fransız oyuncuyu hem de Vinicius Junior'u uyumlu bir forvet hattına yerleştirmeye çalışıyor.

Bu değişiklik, takımın savunma istikrarını etkilemekle kalmadı, aynı zamanda son üçte bir alanda bir kimya eksikliği algısına da yol açtı ve taraftarlar, sezonu kurtarmak için acil yapısal değişiklikler talep etmeye başladı.



