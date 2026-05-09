Getty Images Sport
Çeviri:
Real Madrid'deki krizin ortasında 'Kylian Mbappé gitsin' kampanyası neredeyse yetmiş milyon imzaya ulaştı
Bernabeu'da öfke doruğa ulaştı
Mbappé’nin Real Madrid’deki balayı dönemi resmen sona erdi; yerine, geçen yaz tıklım tıklım dolu Santiago Bernabéu’da tanıtıldığında pek kimsenin tahmin edemeyeceği bir aciliyet ve hayal kırıklığı duygusu yerleşti.
Los Blancos, La Liga'da ayak uydurmakta zorlanırken ve Şampiyonlar Ligi'nde zayıflık gösterirken, suçlama okları giderek eski Paris Saint-Germain süperstarına yöneliyor.
Mbappe'nin gelişinden bu yana taktiksel dengesizlikler Arbeloa'yı rahatsız ediyor ve İspanyol teknik direktör, hem Fransız oyuncuyu hem de Vinicius Junior'u uyumlu bir forvet hattına yerleştirmeye çalışıyor.
Bu değişiklik, takımın savunma istikrarını etkilemekle kalmadı, aynı zamanda son üçte bir alanda bir kimya eksikliği algısına da yol açtı ve taraftarlar, sezonu kurtarmak için acil yapısal değişiklikler talep etmeye başladı.
- Getty Images
Tarihi boyutlara ulaşan bir dijital protesto
Bu hoşnutsuzluğun boyutu, Mbappé’nin ayrılmasını talep eden çevrimiçi bir dilekçenin yaklaşık 70 milyon imzaya ulaştığı bildirilen, sarsıcı bir dijital protesto olarak ortaya çıktı.
Bu tür platformlardaki her imzanın gerçekliğini doğrulamak zor olsa da, hareketin büyüklüğü, oyuncu için büyük bir imaj krizine ve Madrid taraftarları arasında giderek artan bir bölünmeye işaret ediyor.
"Mbappe Out" hareketi, forvetin savunma konusunda yeterince çaba göstermediği ve önemli maçlarda net gol fırsatlarını kaçırdığına dair viral videoların da etkisiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Fransız oyuncuyu neler bekliyor?
Tüm bu gürültüye ve on milyonlarca dijital imzaya rağmen, Real Madrid yönetimi resmi olarak Mbappé dönemini başarıya ulaştırma konusunda kararlılığını sürdürüyor. Florentino Pérez, 25 yaşındaki oyuncuyu yıllarca peşinde koştu; bu nedenle, transferinden bu kadar kısa bir süre sonra ayrılması, hem mali hem de siyasi açıdan son derece olasılık dışı görünüyor. Ancak oyuncu, sahada performans göstererek eleştirenleri susturmak için her zamankinden daha fazla baskı altında.
Önemli maçlar yaklaşırken, Mbappe oyun stilini İspanyol futbolunun zorluklarına uyarlamalı ve taraftarların şu anda talep ettiği fedakarlık ruhunu sergilemelidir.
- Getty images
Los Blancos için El Clásico yaklaşıyor
Saha dışı olaylara ve ayrılmasını isteyen milyonlarca taraftara rağmen, Mbappé'nin yaklaşan El Clásico'da forvet hattını yönetmesi bekleniyor. Madrid, Katalan ekibinin şampiyonluk kutlamalarını ertelemek için her şeyi göze almış durumda ve yıldız forvetlerinin sahada olması, tartışmalı olsa da önemli bir moral kaynağı. Tıbbi testler, son dönemdeki kondisyon endişelerine rağmen Barcelona maçına çıkabilecek durumda olduğunu gösteriyor.
Bu maç, kulüp için çok önemli bir dönüm noktası niteliğinde. Bir galibiyet, başkent kulübünde gerginlik artarken, "Kylian Mbappe gitsin" hareketinden geçici bir rahatlama sağlayabilir.