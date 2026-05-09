Real Madrid’deki kargaşa derinleşirken, Manchester City Vinicius Jr. için sansasyonel bir transfer hamlesi planlıyor

TEAMtalk’a göre, Real Madrid’de Brezilyalı oyuncunun geleceğine dair belirsizlik sürerken, Manchester City’nin Vinicius için iddialı bir hamle yapmayı düşündüğü bildiriliyor. 25 yaşındaki oyuncu, Santiago Bernabéu’daki sözleşmesinin son yılına giriyor ve bu durum, İspanyol kulübü üzerinde durumunu netleştirme baskısı yaratıyor. Kulüp başkanı Florentino Pérez için, sözleşme uzatması konusunda anlaşma sağlanamazsa, bu yaz önemli bir transfer ücreti elde etmek için son şans olabilir.

Müzakereler uzadıkça, potansiyel talipler gelişmeleri yakından takip ediyor. City'nin ilgisi, Cityzens'in hücum seçeneklerini yenilemeyi düşünmesiyle de ortaya çıkıyor. Jeremy Doku ve Antoine Semenyo gibi oyuncular sol kanatta görev alabilse de, Vinicius transfer piyasasında nadir bir fırsat olarak görülüyor.