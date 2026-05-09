Real Madrid’deki kargaşa derinleşirken, Manchester City Vinicius Jr. için sansasyonel bir transfer hamlesi planlıyor
Kulüp, sözleşme konusundaki belirsizlik artarken Vinicius'un durumunu yakından takip ediyor
TEAMtalk’a göre, Real Madrid’de Brezilyalı oyuncunun geleceğine dair belirsizlik sürerken, Manchester City’nin Vinicius için iddialı bir hamle yapmayı düşündüğü bildiriliyor. 25 yaşındaki oyuncu, Santiago Bernabéu’daki sözleşmesinin son yılına giriyor ve bu durum, İspanyol kulübü üzerinde durumunu netleştirme baskısı yaratıyor. Kulüp başkanı Florentino Pérez için, sözleşme uzatması konusunda anlaşma sağlanamazsa, bu yaz önemli bir transfer ücreti elde etmek için son şans olabilir.
Müzakereler uzadıkça, potansiyel talipler gelişmeleri yakından takip ediyor. City'nin ilgisi, Cityzens'in hücum seçeneklerini yenilemeyi düşünmesiyle de ortaya çıkıyor. Jeremy Doku ve Antoine Semenyo gibi oyuncular sol kanatta görev alabilse de, Vinicius transfer piyasasında nadir bir fırsat olarak görülüyor.
Ücret taleplerinin müzakereleri zorlaştırması nedeniyle sözleşme görüşmeleri tıkanıyor
Los Blancos ile Vinicius arasındaki sözleşme görüşmeleri geçen yazdan beri sürüyor ancak henüz bir ilerleme kaydedilemedi. Bildirildiğine göre asıl engel, maaş beklentileriyle ilgili. Vinicius’un Madrid’de kalmak için takım arkadaşı Kylian Mbappé ile eşit şartlar talep ettiği anlaşılıyor. Bu talepler, kulübün bu şartları kabul etmekte isteksiz davranmasıyla birlikte mali bir çıkmaza yol açtı. Bu çıkmaz, kulübün perde arkasında zaten istikrarsızlığın hakim olduğu sezona daha da fazla belirsizlik kattı.
Saha içindeki zorluklar ve iç gerilimler belirsizliği artırıyor
Vinicius, taktiksel açıdan da zorlu bir sezon geçirdi. Sezonun başlarında, kanat oyuncusunun belirli taktik talimatlara uyum sağlamakta zorlandığına dair haberler çıkarken, Xabi Alonso’nun yönetiminde zor anlar yaşadı. Alvaro Arbeloa’nın teknik direktörlük koltuğuna gelmesinin ardından performansı düzeldi ve Brezilyalı oyuncu, City’ye karşı alınan galibiyet de dahil olmak üzere önemli maçlarda dikkat çekici performanslar sergiledi.
Ancak, kulüpteki daha geniş kapsamlı sorunlar bu anların gölgesinde kalmaya devam etti. Haberlere göre soyunma odası ortamı önemli ölçüde bozuldu; iç gerilimler takımın uyumunu bozdu ve spor projesinin uzun vadeli yönü hakkında soru işaretleri yarattı.
Madrid'in önemli bir karar vermesi beklenirken Premier Lig kulüpleri durumu yakından takip ediyor
Sözleşmesiyle ilgili belirsizlikler nedeniyle birçok kulüp Vinicius’un durumunu yakından takip ediyor. Özellikle Paris Saint-Germain’in ilgisinin azaldığı haberlerinin ardından, Manchester City bu yarışta önde görünüyor. Bu durum, Brezilyalı oyuncunun İspanya’dan ayrılması halinde en olası varış noktasının Premier Lig olacağına işaret ediyor; Arsenal ve Chelsea de gelişmeleri yakından takip ediyor. Real Madrid ise artık oyuncunun taleplerini kabul edip etmeyeceğine karar vermek zorunda; aksi takdirde en önemli forvetlerinden birini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.