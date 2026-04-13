Real Madrid'deki antrenmanı yarıda kesmek zorunda kaldı: FC Bayern Münih ile oynanacak rövanş maçı öncesinde Kylian Mbappé'nin durumu belirsiz

Cuma günü yaşanan Mbappé şoku, 88. dakikada yaşanan bir olaydan kaynaklandı. Mbappé, güzel bir solo koşunun ardından Girona'nın stoper oyuncusu Vitor Reis'in müdahalesiyle 5 metre çizgisi üzerinde yere düştü. Bu sırada rakibi dirseğiyle Mbappé'nin yüzüne vurdu ve Mbappé'nin yüzüne üç dikiş atılması gerekti.

Yine de Real'e penaltı verilmedi. Hakem Javier Alberola Rojas penaltı noktasını göstermedi ve VAR da müdahale etmedi, bu da Madrid tarafında büyük bir hoşnutsuzluğa neden oldu. "VAR'ın neden müdahale etmediğini anlamıyorum," diye öfkelendi teknik direktör Alvaro Arbeloa. "Canı isterse müdahale ediyor, istemiyorsa etmiyor."

Bu, Real'in yakın geçmişte hakem ekibinden büyük bir memnuniyetsizlik duyduğu ilk durum değildi. Bayern'e karşı oynanan ilk maçtaki yenilginin ardından da durum böyleydi. İngiliz hakem Michael Oliver'ın aldığı iki karar, sonradan öfkeye neden oldu. Bunların başında, Mbappe'nin Aşil tendonuna çarpan ve sadece sarı kartla kurtulan Jonathan Tah'ın müdahalesine verilen karar vardı. "Onun (Tah, ed.) Mbappe'ye yaptığı faul için nasıl kırmızı kart görmediğini anlamıyorum, bunlar anlaşılması imkansız kararlar," diye maçın bitiminden sonra Arbeloa öfkelendi.

Girona'ya karşı alınan puan kaybıyla, lig lideri FC Barcelona ile arasındaki fark tam dokuz puana çıktı. Sezonun bitmesine yedi hafta kala şampiyonluk neredeyse kesinleşti.