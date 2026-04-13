Real Madrid'in Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, forvet oyuncusu sağlık sorunları nedeniyle takım antrenmanını tamamlayamadı.
Real Madrid'deki antrenmanı yarıda kesmek zorunda kaldı: FC Bayern Münih ile oynanacak rövanş maçı öncesinde Kylian Mbappé'nin durumu belirsiz
Mbappe, Cuma günü FC Girona ile oynanan ve 1-1 berabere biten hayal kırıklığı yaratan maçta sağ gözünün üzerinde kanayan bir yara aldığından, iki gün sonra da hala ağrıdan şikayetçiydi. Real Madrid'e göre bu nedenle alınan önlem, tedbir amaçlıydı.
Madridliler, Fransız oyuncunun Çarşamba günü sahaya çıkıp çıkamayacağı konusunda net bir açıklama yapmadı. Ancak kanlı sahnelerin sonuçları ciddi değilse, Mbappe'nin kadroda yer almaması büyük bir sürpriz olur. Bilindiği gibi Real, Bernabeu'daki ilk maçta aldığı 1-2'lik mağlubiyeti telafi etmek zorunda. Rekor şampiyonun tek golünü atan da Mbappe'nin kendisiydi.
38 resmi maçta 45 gol katkısı yapan Mbappe, Madrid'in hücumundaki en büyük silah. Onu, 30 golde doğrudan rol oynayan Vinicius Junior izliyor.
Mbappé olayı, Real'de yine hakem tartışmalarına yol açtı
Cuma günü yaşanan Mbappé şoku, 88. dakikada yaşanan bir olaydan kaynaklandı. Mbappé, güzel bir solo koşunun ardından Girona'nın stoper oyuncusu Vitor Reis'in müdahalesiyle 5 metre çizgisi üzerinde yere düştü. Bu sırada rakibi dirseğiyle Mbappé'nin yüzüne vurdu ve Mbappé'nin yüzüne üç dikiş atılması gerekti.
Yine de Real'e penaltı verilmedi. Hakem Javier Alberola Rojas penaltı noktasını göstermedi ve VAR da müdahale etmedi, bu da Madrid tarafında büyük bir hoşnutsuzluğa neden oldu. "VAR'ın neden müdahale etmediğini anlamıyorum," diye öfkelendi teknik direktör Alvaro Arbeloa. "Canı isterse müdahale ediyor, istemiyorsa etmiyor."
Bu, Real'in yakın geçmişte hakem ekibinden büyük bir memnuniyetsizlik duyduğu ilk durum değildi. Bayern'e karşı oynanan ilk maçtaki yenilginin ardından da durum böyleydi. İngiliz hakem Michael Oliver'ın aldığı iki karar, sonradan öfkeye neden oldu. Bunların başında, Mbappe'nin Aşil tendonuna çarpan ve sadece sarı kartla kurtulan Jonathan Tah'ın müdahalesine verilen karar vardı. "Onun (Tah, ed.) Mbappe'ye yaptığı faul için nasıl kırmızı kart görmediğini anlamıyorum, bunlar anlaşılması imkansız kararlar," diye maçın bitiminden sonra Arbeloa öfkelendi.
Girona'ya karşı alınan puan kaybıyla, lig lideri FC Barcelona ile arasındaki fark tam dokuz puana çıktı. Sezonun bitmesine yedi hafta kala şampiyonluk neredeyse kesinleşti.
Kylian Mbappe: Bu sezonki performans verileri ve istatistikleri
Oyunlar 38 Gol 39 Asist 6