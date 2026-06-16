Carreras, özellikle Alonso'nun ısrarı üzerine Temmuz 2025'te Benfica'dan 50 milyon avroya Real Madrid'e transfer olmuş ve o dönemki Real Madrid teknik direktörü altında neredeyse hemen ilk 11'de yerini almıştı.

"İyimser bir yaklaşımım vardı, zira onu uzun süredir takip ediyorduk. Ancak karakteri ve mücadeleci ruhu beni olumlu yönde şaşırttı," dedi Alonso, sezonun ilk haftalarından sonra Carreras hakkında şunları söyledi: "Çok az hata yapıyor ve harika bir zihniyete sahip. Bu pozisyonda bu kadar çabuk kendini kanıtlaması şaşırtıcı. Bu pozisyon için Fran [Garcia], David [Alaba] ve Ferland [Mendy] de var. Ama performansları olağanüstü."

Ancak Ocak ayında Alonso'nun kovulmasıyla birlikte Carreras'ın konumu da oldukça hızlı bir şekilde değişti: Sezonun son haftalarında, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında FC Bayern'e karşı Michael Olise karşısında iyi bir performans sergileyemediği için çoğunlukla yedek kulübesinde oturdu.