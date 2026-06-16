as gazetesinin haberine göre, Blues’un yeni takım menajeri Alvaro Carreras, geçen yaz transfer listesinde yer alan eski hedef oyuncusunu Stamford Bridge’e getirmek istiyor.
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Carreras, özellikle Alonso'nun ısrarı üzerine Temmuz 2025'te Benfica'dan 50 milyon avroya Real Madrid'e transfer olmuş ve o dönemki Real Madrid teknik direktörü altında neredeyse hemen ilk 11'de yerini almıştı.
"İyimser bir yaklaşımım vardı, zira onu uzun süredir takip ediyorduk. Ancak karakteri ve mücadeleci ruhu beni olumlu yönde şaşırttı," dedi Alonso, sezonun ilk haftalarından sonra Carreras hakkında şunları söyledi: "Çok az hata yapıyor ve harika bir zihniyete sahip. Bu pozisyonda bu kadar çabuk kendini kanıtlaması şaşırtıcı. Bu pozisyon için Fran [Garcia], David [Alaba] ve Ferland [Mendy] de var. Ama performansları olağanüstü."
Ancak Ocak ayında Alonso'nun kovulmasıyla birlikte Carreras'ın konumu da oldukça hızlı bir şekilde değişti: Sezonun son haftalarında, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında FC Bayern'e karşı Michael Olise karşısında iyi bir performans sergileyemediği için çoğunlukla yedek kulübesinde oturdu.
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Real Madrid: Carreras ile Antonio Rüdiger arasında şiddetli tartışma
Ayrıca Mayıs ayında, Carreras ile milli takım oyuncusu Antonio Rüdiger arasında Şubat ayında yaşandığı iddia edilen şiddetli bir tartışma kamuoyuna yansıdı. Rüdiger'in tüm takımı yemeğe davet ederek özür dilediği belirtiliyor. "Bir takım arkadaşımla yaşanan olay, önemsiz ve tek seferlik bir durumdu; bu konu çoktan çözüldü. Tüm takımla ilişkilerim çok iyi" dedi Carreras.
Ancak Marc Cucurella'nın transferi, Madrid'de uzun vadeli bir geleceğe engel olabilir, bu nedenle Chelsea bu fırsatı kaçırmamak istiyor gibi görünüyor. Real, Pazartesi günü Chelsea'nin sol bek oyuncusunun 60 milyon avroluk sürpriz transferini duyurdu. İspanyol Dünya Kupası oyuncusu, "Los Blancos"ta ilk 11'de yer alması beklenirken, as'a göre Real, Carreras'ın ayrılmasına tamamen açık.
Chelsea'de ise kendisine tam güven duyan bir teknik direktörle yeniden bir araya gelebilir. Carreras, geçtiğimiz sezon Real formasıyla 40 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 2 gol attı, 3 gol pası verdi.