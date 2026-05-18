Pazar günü Chelsea FC, önceki günlerde giderek daha belirgin hale gelen haberi resmen açıkladı: Xabi Alonso, önümüzdeki sezon Blues’un yeni teknik direktörü olacak. Birçok kişinin tepkisi şöyledir herhalde: Neden kendine bunu yapıyor? Real Madrid’deki son derece karmaşık ve son derece olumsuz bir şekilde çalkantılı bir görevden ayrılmış olmasa bile, neden tam da şimdi Chelsea? Neden kaos potansiyeli olan bir sonraki sorunlu kulübe geçiyor?
Real Madrid'de yeterince dram yaşamamış mıydı? Xabi Alonso neden tam da bu dönemde Chelsea'ye transfer oluyor?
Alonso’nun 2030’a kadar olan dört yıllık sözleşmesinde muhteşem bir maaşın yer aldığı kesin olsa da, Chelsea’nin resmi açıklamasındaki küçük bir ayrıntı, Alonso’nun tercih listesinde neler olabileceğini akla getiriyor. Örneğin, İngiliz dev kulüp, Alonso'nun hemen önceki öncülleri Enzo Maresca ve Liam Rosenior'u "Baş antrenör" olarak tanıtmışken, Alonso için "Menajer" ifadesini kullandı. İlk bakışta önemsiz gibi görünen bu fark, günlük işler açısından büyük bir öneme sahip olabilir.
Çünkü "menajer" olarak Alonso, kadro oluşturma ve transfer politikası konusunda da kendisinden önceki iki "baş antrenör"den daha fazla yetkiye sahip. Duyumlara göre, İspanyol teknik adamın kendisi bu konuda ısrarcı davranmamış, bunun daha çok Chelsea'yi 2022'de devralan BlueCo konsorsiyumundaki stratejik yönelim değişikliğinden kaynaklandığı belirtiliyor. Alonso için bu, sadece teknik direktör olmakla kalmayıp, aynı zamanda sportif direktörlük görevlerini de üstlenirse, kulübün geleceğini daha güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde etkileyebileceği anlamına geliyor. Bu, Chelsea'nin onunla birlikte, öncüllerine kıyasla, gerçekten yeni bir şey, yani gerçekten güçlü bir takım oluşturmak için gerekli sabrı gösterebileceğine dair bir argüman.
2024 yazında büyük beklentilerle gelen Maresca'ya, Chelsea'nin sahipleri nihayetinde bu sabrı göstermedi. İtalyan teknik adam, bir şeyler inşa etmekteydi; iki yıllık aradan sonra Chelsea'yi geçen sezon 4. sıraya taşıyarak Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürmüş, geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı ve 2025'ten 2026'ya geçiş döneminde kovulduğunda Blues, Premier Lig'de hala 5. sıradaydı, ancak bu sıra artık ulaşılamaz hale geldi.
Xabi Alonso, Real Madrid'de Chelsea'deki selefiyle benzer deneyimler yaşadı
Maresca yine de ayrılmak zorunda kaldı ve bu nedenle Chelsea, daha dört ay önce yeni ve en iyi ihtimalle uzun vadeli bir projeye hazırlanmaya başladı. Yine BlueCo’nun sahibi olduğu Racing Strasbourg’dan, Fransa’da büyük başarılar elde eden Liam Rosenior, Ocak ayı başında Maresca’nın halefi olarak hiç tereddüt edilmeden Londra’ya getirildi. “Bu, eşsiz bir ruha ve şampiyonluklarla dolu gururlu bir tarihe sahip bir kulüp. Benim görevim, bu kimliği korumak ve her maçta bu değerleri yansıtan ve kupalar kazanmaya devam eden bir takım kurmak," dedi Rosenior göreve başlarken.
Ancak Rosenior, Alonso'nun da şu anda yapmaya hazırlandığı gibi bir takım kurmayı başaramadı. Çünkü 41 yaşındaki teknik adam sadece üç buçuk ay görevde kaldı; iyi bir başlangıcın ardından ilk olumsuz gidişat onun sonunu getirdi. Önceki sekiz resmi maçta yedi yenilgiye uğradıktan sonra, Chelsea Nisan sonunda ipi çekti ve 2032'ye kadar sözleşme bile vermiş olduğu Rosenior'u kapı dışarı etti. İngiliz teknik direktörün sonunu getiren faktörlerden biri, bazı ünlü oyuncuları arkasına alamaması ve soyunma odasının onu kısmen ciddiye almamasıydı.
Bu, Real Madrid'deki başarısızlığının da benzer nedenlere dayandığı Alonso için bir uyarı sinyali. Bayer Leverkusen'deki çok başarılı döneminin ardından 44 yaşındaki teknik adam, geçen yaz oyuncu olarak forma giydiği kulüplerden biri olan "Krallara" transfer olmuştu. Alonso'nun Bernabeu'da bir döneme damga vurması bekleniyordu, ancak sonuçta sadece altı aydan biraz fazla süre kaldı. Görevden alınmasından aylar önce, Real kadrosundaki birçok yıldızın onun yöntemlerini benimsemediğine dair medya haberleri artmaya başlamıştı. Vinicius Junior, Jude Bellingham ve diğerleri, büyük ismine rağmen Alonso'yu pek dinlemiyorlardı. Kişilerarası çatlaklar, uzun vadeli sportif başarıların umudunu giderek yok etti; Alonso, sürekli çıkan kavgalar nedeniyle takımını "anaokulu" olarak nitelendirmiş.
Chelsea'de de gelecekte benzer bir durumla karşı karşıya kalacak mı? Roseniors'ın iddia ettiği deneyimler bunu akla getiriyor, ancak Blues, Alonso'nun oyuncu ve Leverkusen'de şampiyonluk kazanan teknik direktör olarak sahip olduğu itibar nedeniyle, selefinden çok daha etkileyici olan karizmasına güveniyor gibi görünüyor. BlueCo'da, Alonso'nun Cole Palmer ve diğer oyuncuların takip edeceği bir teknik direktör olduğuna inanılıyor. Kısacası: Alonso'nun oyuncuları gerçekten de peşinden sürükleme şansı var. Chelsea'nin Alonso'yu dört yıldır yakından takip ettiği söyleniyor olması, onun yeteneklerine duyulan güveni gösteriyor. Leverkusen'deki muhteşem başarılarıyla, Stamford Bridge'de nihayet kapılabilen mutlak arzu edilen teknik direktör haline geldi.
Xabi Alonso, Chelsea'deki potansiyeli en iyi şekilde değerlendiriyor mu?
Alonso'nun Chelsea'de potansiyel görmesini oldukça anlaşılır kılan bir başka husus da şudur: Takımda şüphesiz kalite mevcuttur. Enzo Fernandez ve Moises Caicedo ile Blues, kadrosunda dünyanın en iyi iki orta saha oyuncusuna sahipken, Cole Palmer ile de en yetenekli oyun kuruculardan birine sahiptir. Buna ek olarak, hücumda Estevao ve Jamie Gittens, savunmada ise Jorrel Hato gibi heyecan verici üst düzey yetenekler de bulunuyor. Ya da çapraz bağ yırtılmasından önce dünya klasmanına doğru emin adımlarla ilerleyen Levi Colwill gibi bir stoper.
Alonso'nun bu oyuncuları bireysel olarak daha da ileriye taşıyabileceğini ve taktiksel yönlendirmeleriyle onları İngiltere ve Avrupa'da yeniden zirveye taşıyacak bir yapıya dönüştürebileceğini hayal etmek çok da zor değil. Elbette bunun için bazı ayarlamalar gerekiyor, örneğin uzun zamandır beklenen bir üst düzey kalecinin transferi ve Joao Pedro'nun forvette daha fazla destek almasını ve daha güvenilir bir golcü haline gelmesini sağlamak gibi.
Alonso, bu devasa görevi kabul etmeden önce Chelsea'deki durumu yakından incelemiş olmalı. Sonuçta, Arne Slot'un etrafında yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, öngörülebilir bir gelecekte Liverpool FC'de teknik direktörlük görevi de onu bekliyor olabilirdi. Anfield Road'da, oyuncu olarak bir ikon haline geldiği ve Leverkusen'den ayrıldıktan sonra hayalindeki hedefler olarak belirlediği üç kulüpten birinin (Real Madrid, FC Bayern, FC Liverpool) ev sahipliği yaptığı yer. Ancak Real'deki fiyasko, Alonso'nun fikrini değiştirmesine ve bilinçli olarak, henüz bir geçmişi olmayan ve en azından kişisel açıdan düşüşün o kadar da ciddi olmayacağı bir kulüp seçmesine neden olmuş olabilir.
Tamamen objektif bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde, Chelsea ile sözleşme imzalamak gibi cesur bir adım, eski dünya klasmanı orta saha oyuncusunun parlak bir başlangıç yapan teknik direktörlük kariyeri için bir düşüş riski oluşturuyor. Alonso, ikinci büyük Avrupa kulübünde de başarısız olursa, teknik direktör olarak itibarı kesinlikle ilk kalıcı darbeyi alacak. Bu açıdan bakıldığında, özellikle de Chelsea'deki zorluklar çok büyük olduğu için, kesinlikle bir risk alıyor.
Xabi Alonso ve Chelsea FC: İnce bir çizgi
Çok sayıda XXL sözleşmesi ile şişirilmiş İngiliz kadrosunda bir yapı eksikliği var; oyuncu kadrosu zaman zaman neredeyse rastgele oluşturulmuş gibi görünüyor. Alonso öncelikle kadroyu elden geçirmeli, bu karmaşık yapıda kime güveneceğini ve kime güvenmeyeceğini netleştirmeli. Takıma daha net bir hiyerarşi kazandırmalı; tüm bu gençlik havasının yanı sıra biraz daha deneyime de ihtiyacı var. Boşuna değil ki, Alonso'nun yazın ilk transfer döneminde her şeyden önce zihniyeti güçlü oyuncuları kadroya katmak istediği söyleniyor.
Chelsea'de kadroyu geniş çapta yeniden şekillendirmek için gerekli paraya sahip olduğu biliniyor. Blues ise gelecekte transfer piyasasında yeni patronlarının adını kullanarak, aranan oyuncuları Alonso ile çalışmanın kariyerlerine sunabileceği gelişim fırsatlarıyla açıkça cezbetmek istiyor. Şu anda ligde onuncu sırada yer alan takımın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayacağı ve hatta Avrupa kupalarında oynamayabileceği düşünülürse, bu durum daha da önem kazanıyor.
Gerçekte, Alonso ile ilgili planın -beklenildiği gibi- ilk etapta istenen şekilde işlemediği ve öngörülebilir aksaklıklar yaşandığı durumlarda, Chelsea yöneticilerinin sabrının ne kadar süreceği sorusu akıllarda kalıyor. İspanyol teknik adam, Maresca veya Rosenior'un aksine, gerçekten gerekli süreyi alabilecek mi? Thomas Tuchel'in üç buçuk yıl önce ayrılmak zorunda kalmasından bu yana, Chelsea beş teknik direktör değiştirdi; Graham Potter'dan Mauricio Pochettino'ya ve Rosenior'a kadar hepsi şanslarını denedi ancak başarısız oldu. Stamford Bridge'de bir buçuk yıldan uzun süre görevde kalan son teknik direktör, iki yıl görev yapan Antonio Conte (2016-2018) idi.
Alonso, "Kulüp sahipleri ve teknik yönetimle yaptığım görüşmelerden, aynı hedefleri paylaştığımız açıkça ortaya çıktı" dedi. 1 Temmuz'dan itibaren, Londra'da üstlendiği riskin karşılığını alabilmek için elinden geleni yapacak. Cesur bir karar ile yanlış bir seçim arasındaki çizgi çok ince.
Xabi Alonso'nun öncülleri: Chelsea FC'nin son beş teknik direktörü
Teknik direktör
Göreve başlama
Görevden ayrılma
Maç
Puan ortalaması
Graham Potter
8 Eylül 2022
2 Nisan 2023
31
1,42
Frank Lampard
6 Nisan 2023
30 Haziran 2023
11
0,45
Mauricio Pochettino
1 Temmuz 2023
30 Haziran 2024
51
1,78
Enzo Maresca
1 Temmuz 2024
1 Ocak 2026
92
1,97
Liam Rosenior
8 Ocak 2026
22 Nisan 2026
23
1,52