getty
Çeviri:
Real Madrid'de sorunlar baş gösteriyor. Kylian Mbappe'nin ekibi, kulübün sakatlık teşhisine şiddetle KARŞI ÇIKIYOR ve onun Man City maçına aceleyle dönmesini istemiyor
Şampiyonluk mücadelesinde sakatlık gerilimleri
Bu gerginlik, La Liga şampiyonluğu umutlarını ciddi şekilde zedeleyen Getafe'ye karşı evinde aldığı şok yenilginin etkisinden hala kurtulamayan İspanyol devi için felaket bir zamanda geliyor. Kulübün resmi tutumu ihtiyatlı bir iyimserlik olsa da, Mbappe'nin kampından gelen açıklamalar, kamuoyuna sunulanlardan çok daha ciddi bir tıbbi gerçekliği işaret ediyor. Cadena SER aracılığıyla gazeteci Anton Meana'nın yaptığı bir habere göre, oyuncunun "sol arka çapraz bağı sınırında" ve bu, kulübün resmi olarak açıkladığı "burkulma" teşhisinden çok daha endişe verici bir durum.
- Getty Images
"Burkulma"nın ardındaki gerçek
Kulübün tıbbi bülteni ile ekibin değerlendirmesi arasındaki tutarsızlık, Valdebebas antrenman sahasının etrafında bir sis perdesi oluşturdu. Real Madrid Salı günü Mbappe'nin durumunu açıklığa kavuşturan resmi bir açıklama yayınladı: "Real Madrid Tıbbi Hizmetleri'nin gözetiminde Fransız uzman doktorlar tarafından oyuncumuz Kylian Mbappe'ye yapılan testlerin ardından, sol dizinde burkulma teşhisi ve uygulanan konservatif tedavinin uygunluğu teyit edildi. Gelişmeler bekleniyor." Ancak Meana, yaralanmanın "gerçekten önemli" olduğunu iddia ederek teşhisle ilgili farklı bir görüş bildirdi.
Yaklaşan 2026 Dünya Kupası, çevresinin koruyucu tutumunun ardındaki ana neden. Turnuvanın başlamasına sadece 100 gün kala, Mbappe'nin temsilcileri, onun tek bir gün bile rehabilitasyonunu aksatamayacağına inanıyor. "Tıbbi raporda öyle yazdığı için burkulma diyoruz, ama sakatlık gerçekten ciddi. Dünya Kupası'na 100 gün kaldı ve Mbappe'nin kaybedecek zamanı yok. Tamamen iyileşmek için 100 günün tamamına ihtiyacı var" diye açıkladı Meana. Korku, City maçına zorla çıkmasının, Fransa kaptanını dünyanın en büyük sahnesinden uzak tutacak felaket bir sakatlığa yol açabileceği yönünde.
Arbeloa dönüşü konusunda sessizliğini koruyor
Blancos'un patronu Alvaro Arbeloa, son basın toplantılarında durumu hafifletmeye çalışarak, belirli tarihlerden kaçınırken ihtiyatlı bir iyimserlik tutumunu sürdürdü. Arbeloa, basın toplantısında "Mbappe ve Şampiyonlar Ligi mi? Her günü olduğu gibi yaşayacağız" dedi. "Onun nasıl hissettiğini görmek önemli. Şu anda herhangi bir tarih vermekten kaçınmak en iyisi, nasıl hissettiğini görmek istiyoruz ve buna göre karar vereceğiz."
- Getty Images Sport
Bernabeu'da artan sakatlık krizi
Mbappe anlaşmazlığının zamanlaması, başka bir önemli forvet oyuncusunun feci sakatlığıyla boğuşan Madrid için özellikle acı verici. Kulüp, Brezilyalı yıldız Rodrygo'nun ön çapraz bağının yırtıldığını kısa süre önce doğruladı. Rodrygo'nun sezonun geri kalanında sahalardan uzak kalacak olması, Mbappe'nin bir an önce sahalara dönmesi yönündeki baskıyı artırdı ve kulübün sportif hedefleri ile oyuncunun kişisel refahı arasında çıkar çatışması yarattı. Manchester City ile karşılaşma yaklaşırken, anlaşmazlık devam ediyor ve Real Madrid'in sezonu belirsizliğe sürüklenirken, kulübün en pahalı oyuncusu iç çekişmenin konusu olmaya devam ediyor.
Mbappe'nin önümüzdeki Çarşamba günü City ile oynanacak ilk maçta ve bu hafta sonu Real Madrid'in Celta Vigo ile oynayacağı La Liga maçında forma giyemeyeceği bildirildi.
Reklam