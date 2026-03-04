Kulübün tıbbi bülteni ile ekibin değerlendirmesi arasındaki tutarsızlık, Valdebebas antrenman sahasının etrafında bir sis perdesi oluşturdu. Real Madrid Salı günü Mbappe'nin durumunu açıklığa kavuşturan resmi bir açıklama yayınladı: "Real Madrid Tıbbi Hizmetleri'nin gözetiminde Fransız uzman doktorlar tarafından oyuncumuz Kylian Mbappe'ye yapılan testlerin ardından, sol dizinde burkulma teşhisi ve uygulanan konservatif tedavinin uygunluğu teyit edildi. Gelişmeler bekleniyor." Ancak Meana, yaralanmanın "gerçekten önemli" olduğunu iddia ederek teşhisle ilgili farklı bir görüş bildirdi.

Yaklaşan 2026 Dünya Kupası, çevresinin koruyucu tutumunun ardındaki ana neden. Turnuvanın başlamasına sadece 100 gün kala, Mbappe'nin temsilcileri, onun tek bir gün bile rehabilitasyonunu aksatamayacağına inanıyor. "Tıbbi raporda öyle yazdığı için burkulma diyoruz, ama sakatlık gerçekten ciddi. Dünya Kupası'na 100 gün kaldı ve Mbappe'nin kaybedecek zamanı yok. Tamamen iyileşmek için 100 günün tamamına ihtiyacı var" diye açıkladı Meana. Korku, City maçına zorla çıkmasının, Fransa kaptanını dünyanın en büyük sahnesinden uzak tutacak felaket bir sakatlığa yol açabileceği yönünde.