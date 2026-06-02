Real Madrid'de oynamayı hayal eden Bosnalı çocuk yıldız

Alajbegovic'in bu sezonki performansı, bazı Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda; zira ülkesinde Manchester United, Manchester City, Chelsea, Inter ve Roma gibi kulüplerin ilgilendiğine dair söylentiler dolaşıyor. Ancak kısa vadede geleceği şimdiden belli.
Kanat oyuncusunu Salzburg'a sattıktan sekiz ay sonra, henüz A takımda ilk maçına çıkmadan, Leverkusen genç oyuncunun sözleşmesindeki 8 milyon avroluk geri alım opsiyonunu kullanmıştır; bu rakam, oyuncunun şu anki piyasa değeri olan 22 milyon avronun oldukça altındadır. Alman kulübü ayrıca hemen beş yıllık bir sözleşme imzalamıştır.
Anlaşma Mart ayında onaylanmıştı. Leverkusen'in sportif direktörü Simon Rolfes, yetenekli oyuncunun "Salzburg'daki yüksek beklentileri sadece karşılamakla kalmayıp, çok kısa sürede bunları aştığını" söylemişti.
Alajbegovic ise transfer hakkında şunları söyledi: "Benim için bu, bir üst seviyeye atılmak anlamına geliyor. Kulübü tanıyorum ve Leverkusen en yüksek standartları uyguluyor. Avrupa'nın en iyi 16 kulübünden biri ve Bundesliga'da her zaman üst sıralarda yer alıyor. Birçok genç oyuncu burada başarıya ulaştı. Benim de hedefim bu."
Ancak Leverkusen'in, oyuncunun geri dönmesi halinde onu satmayı düşünebileceği ihtimali hala var. Oyuncunun babası ve menajeri kısa süre önce BILD'e, oğluna "birçok kulübün ilgi gösterdiğini" söyledi: "Bayer Leverkusen ile bu yola çıkmayı bilinçli olarak seçtik. Kulüp ve yönetimle ilişkilerimiz mükemmel."
Ancak BayArena'nın Alajbegovic için son durak olmayacağı açık. FACE TV'ye verdiği son röportajda, genç oyuncu yüksek hedefleri hakkında şunları söyledi: "Henüz büyük bir yıldız değilim! Ama olacak! Büyük bir yıldız olmak için her şeyi yapacağım, bu doğru. Real Madrid'de oynamayı çok isterim. Çocukken bile o kulübü hayal ederdim. Ama Barcelona olursa da benim için sorun yok."