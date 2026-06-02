Real Madrid'de oynamayı hayal eden Bosnalı çocuk yıldız

Salzburg'un web sitesinde yer alan Alajbegovic'in kişisel profili, potansiyeli hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor, gerçi oldukça abartılı ifadelerle: "Bu vahşi yetenek, yaratıcılığı, hızı, olağanüstü rafine tekniği ve takım için her şeyi vermeye hazır olmasıyla etkileyici."

Ancak onu tam hareket halinde gördüğünüzde, buna karşı çıkmak zor. Alajbegovic, başını eğip savunmacılara doğru hücum eden bir kanat oyuncusu. Modern bir üst düzey kanat oyuncusundan bekleyebileceğiniz tüm teknik ve hıza sahip, üstelik onu gerçekten ayıran bir özelliğe de sahip.

Alajbegovic iki ayağını da kullanabiliyor, bu da sol kanattan içeriye doğru kesip ya sevdiği şey olan sert bir şut çekebileceği ya da takım arkadaşlarından birine fırsat yaratabileceği anlamına geliyor. Grazer ve Basel'e attığı goller bunun mükemmel örnekleridir. İki ayağını da kullanabilmesi, her iki kanatta veya 10 numara pozisyonunda oynayabilecek kadar çok yönlü olduğu anlamına da gelir.

Alajbegovic 1,85 metre boyunda, bu da fiziksel olarak zaten büyük bir etki yaratıyor ve bu, gelecekte kendi lehine kullanabileceği bir şey.

Bu genç oyuncunun başarılı olmak için gerekli olan zihniyete ve özgüvene sahip olduğu da açık. Nitekim FACE TV ile yaptığı son röportajda şöyle demişti: "Saha içindeyken kimseden korkmuyorum! Kendime çok güveniyorum ve ister daha üst düzey ister daha alt düzey bir takımla oynasam da aynı şekilde davranıyorum."