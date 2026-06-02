Rian Rosendaal

Real Madrid'de oynamayı hayal eden Bosnalı çocuk yıldız

Bayer Leverkusen'in altyapısından yetişen 18 yaşındaki Kerim Alajbegovic, Alman Bundesliga'dan Avusturya ligine geçtikten sonra yıldızı hızla parladı. Geçtiğimiz yaz, BayArena'da A takımda ilk maçına çıkmadan önce Red Bull Salzburg'a transfer oldu. Ancak eski kulübünü, sözleşmesindeki geri alım opsiyonunu kullanmaya ikna edecek kadar yeteneğini kanıtladı.

Ancak bu, en üst seviyede muhteşem bir kariyer olabilecek bu süreçteki son büyük adım olmayacaktır. Çok sayıda Avrupa'nın önde gelen kulübünün ilgisi göz önüne alındığında, Leverkusen'in Alajbegovic'ten hemen yararlanmaya çalışması olasıdır ve oyuncu da Real Madrid'de oynamayı hayal ettiğini itiraf etmiştir.

Bosna futbolunun en yeni süper yıldızı hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

    Başlangıç

    Bosna Hersek milli takımının gelecek vaat eden bir oyuncusu olmasına rağmen, Alajbegovic aslında Bosnalı bir ailenin oğlu olarak Köln'de dünyaya geldi. Babası ve menajeri olan Semin de bir futbolcuydu ve kariyeri boyunca Almanya'nın alt liglerinde oynadı.

    Kerim, çok küçük yaşlarda kendi futbol yolculuğuna ilk adımlarını attı ve 2013 yılında doğduğu şehrin kulübü 1. FC Köln'ün altyapısına katıldı. Orada gelişmek için sekiz yıl geçirdikten sonra, yerel rakip Leverkusen tarafından transfer edildi; bu, kariyerini belirleyen erken bir geçiş oldu.

    Leverkusen, onda açıkça potansiyel gördü, çünkü 2022/23 sezonunda henüz on beş yaşındayken U17 takımında parladı. Ertesi sezon Alajbegovic, Leverkusen U19 takımında forma giymeye başladı ve 2024/25 sezonunda bu yaş grubunda 28 gol ve asistlik muhteşem bir performans sergiledi; bu performansın içinde 13 maçta attığı 14 gol de vardı ve bu, Salzburg'un ilgisini çekti.

    Atılım

    Genç takımlardaki performansına rağmen, Aljabegovic ilginç bir şekilde Leverkusen'in A takımında hiçbir zaman forma giymedi. Ancak eski teknik direktör Xabi Alonso, görevinin son sezonunda onu hem Bundesliga hem de Şampiyonlar Ligi maç kadrolarına dahil etmişti.

    Bunun sonucunda Aljabegovic başka bir kulüpte şansını denemeye karar verdi ve Temmuz 2025'te, RB Leipzig gibi Red Bull grubuna ait olan Salzburg'a sadece iki milyon euroya transfer oldu. Bu, Leverkusen ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalamasından sadece birkaç ay sonra gerçekleşti.

    O zamanlar 17 yaşında olan oyuncu, eski kulübünün kendisini bırakma kararından hemen pişman olmasını sağladı. Avusturya Kupası'ndaki lig ilk maçında gol attı ve ardından Avusturya Bundesliga'daki resmi ilk maçında Grazer AK'ye karşı bir gol ve bir asistle sahneye çıktı. Golü en üst düzeydeydi: Aljabegovic ceza sahasının kenarında pozisyon aldı ve sert, alçalan bir vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi.

  • Peki şimdi?

    Bu, Alajbegovic için yeni ortamında bir dönüm noktası haline gelen sezonun başlangıcıydı. Genç oyuncu başarıdan başarıya koştu; bu durum, Leverkusen’in onu ayrılmasından sadece sekiz ay sonra geri satın almasına neden oldu. Oysa Eylül ayında, on sekiz yaşına basar basmaz, Salzburg ile dört yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı.

    Genç kanat oyuncusu, Die Roten Bullen'de ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve tüm turnuvalarda oynadığı 44 maçta toplam 17 gol ve asist kaydetti; bunlara, Avrupa Ligi'nde FC Basel'e karşı attığı muhteşem bir gol de dahildir.

    Uluslararası düzeyde Aljabegovic, tüm genç milli takımlarda ülkesini temsil ettikten sonra hızla Bosna-Hersek milli takımına yükseldi. Muhtemelen Alman kulüplerinin ilgisini uzak tutmak amacıyla.

    Alajbegovic, eleme serisinde kilit bir rol oynadıktan sonra, Dünya Kupası'nda da ülkesini temsil edecek. Galler ile oynanan play-off yarı finalinde, efsanevi Dzeko'ya kritik beraberlik golünün asistini yaptı, ardından penaltı atışlarında son derece önemli olan galibiyet golünü soğukkanlılıkla attı ve finalde İtalya'ya karşı alınan sansasyonel galibiyette bu performansını tekrarladı.

    Güçlü yönler

    Salzburg'un web sitesinde yer alan Alajbegovic'in kişisel profili, potansiyeli hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor, gerçi oldukça abartılı ifadelerle: "Bu vahşi yetenek, yaratıcılığı, hızı, olağanüstü rafine tekniği ve takım için her şeyi vermeye hazır olmasıyla etkileyici."

    Ancak onu tam hareket halinde gördüğünüzde, buna karşı çıkmak zor. Alajbegovic, başını eğip savunmacılara doğru hücum eden bir kanat oyuncusu. Modern bir üst düzey kanat oyuncusundan bekleyebileceğiniz tüm teknik ve hıza sahip, üstelik onu gerçekten ayıran bir özelliğe de sahip.

    Alajbegovic iki ayağını da kullanabiliyor, bu da sol kanattan içeriye doğru kesip ya sevdiği şey olan sert bir şut çekebileceği ya da takım arkadaşlarından birine fırsat yaratabileceği anlamına geliyor. Grazer ve Basel'e attığı goller bunun mükemmel örnekleridir. İki ayağını da kullanabilmesi, her iki kanatta veya 10 numara pozisyonunda oynayabilecek kadar çok yönlü olduğu anlamına da gelir.

    Alajbegovic 1,85 metre boyunda, bu da fiziksel olarak zaten büyük bir etki yaratıyor ve bu, gelecekte kendi lehine kullanabileceği bir şey.

    Bu genç oyuncunun başarılı olmak için gerekli olan zihniyete ve özgüvene sahip olduğu da açık. Nitekim FACE TV ile yaptığı son röportajda şöyle demişti: "Saha içindeyken kimseden korkmuyorum! Kendime çok güveniyorum ve ister daha üst düzey ister daha alt düzey bir takımla oynasam da aynı şekilde davranıyorum."

    İyileştirilmesi gereken noktalar

    On sekiz yaşında olan Alajbegovic'in bazı alanlarda hâlâ işlenmemiş bir elmas olması affedilebilir. Genç oyuncu muhtemelen ortalarını geliştirmek isteyecektir. Sık sık kendini mükemmel pozisyonlara sokmayı başardığı göz önüne alındığında, tüm turnuvalarda toplam dört asist rakamı yine de biraz düşük kalıyor.

    Beklendiği gibi, genç yaşını da göz önünde bulundurursak, Alajbegovic bazen abartılı hareketlerde bulunabiliyor. Maçlarda zaman zaman kaybolduğu da fark edildi. Forvet, özellikle daha üst düzey bir ligde, savunma konusunda da çalışması gerekecek.

    Bosnalı milli oyuncu, Avusturya'daki ilk sezonunda dört sarı kart da gördü, bu da disiplin konusunda da adımlar atması gerektiğini gösteriyor.


    Yeni Ousmane Dembélé mi?

    Lionel Messi'yi en büyük ilham kaynağı olarak görse de, Alajbegovic'in oyun stili aslında Paris Saint-Germain'in iki süper yıldızı olan Ousmane Dembélé veKhvicha Kvaratskhelia'nınkiyle çarpıcı benzerlikler taşıyor.

    Kvaratskhelia ile sadece Doğu Avrupa kökenini, başı aşağıda dribbling stilini ve boyunu paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda Dembélé'yi bu kadar özel bir yetenek yapan boy ve iki ayağını da kullanabilme özelliğine sahip.

    Top kontrolü gerçekten de Dembélé'ninkine çok benziyor; Alajbegovic sık sık içe doğru kesip ceza sahası dışından her iki ayağıyla da şut atıyor. Ayrıca dar alanlarda hareket etme yeteneğini de paylaşıyor ve bu kanat oyuncusu, takım arkadaşları için boşluklar yaratma konusunda da sezgiye sahip.

  • Gelecek

    Alajbegovic'in bu sezonki performansı, bazı Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda; zira ülkesinde Manchester United, Manchester City, Chelsea, Inter ve Roma gibi kulüplerin ilgilendiğine dair söylentiler dolaşıyor. Ancak kısa vadede geleceği şimdiden belli.

    Kanat oyuncusunu Salzburg'a sattıktan sekiz ay sonra, henüz A takımda ilk maçına çıkmadan, Leverkusen genç oyuncunun sözleşmesindeki 8 milyon avroluk geri alım opsiyonunu kullanmıştır; bu rakam, oyuncunun şu anki piyasa değeri olan 22 milyon avronun oldukça altındadır. Alman kulübü ayrıca hemen beş yıllık bir sözleşme imzalamıştır.

    Anlaşma Mart ayında onaylanmıştı. Leverkusen'in sportif direktörü Simon Rolfes, yetenekli oyuncunun "Salzburg'daki yüksek beklentileri sadece karşılamakla kalmayıp, çok kısa sürede bunları aştığını" söylemişti.

    Alajbegovic ise transfer hakkında şunları söyledi: "Benim için bu, bir üst seviyeye atılmak anlamına geliyor. Kulübü tanıyorum ve Leverkusen en yüksek standartları uyguluyor. Avrupa'nın en iyi 16 kulübünden biri ve Bundesliga'da her zaman üst sıralarda yer alıyor. Birçok genç oyuncu burada başarıya ulaştı. Benim de hedefim bu."

    Ancak Leverkusen'in, oyuncunun geri dönmesi halinde onu satmayı düşünebileceği ihtimali hala var. Oyuncunun babası ve menajeri kısa süre önce BILD'e, oğluna "birçok kulübün ilgi gösterdiğini" söyledi: "Bayer Leverkusen ile bu yola çıkmayı bilinçli olarak seçtik. Kulüp ve yönetimle ilişkilerimiz mükemmel."

    Ancak BayArena'nın Alajbegovic için son durak olmayacağı açık. FACE TV'ye verdiği son röportajda, genç oyuncu yüksek hedefleri hakkında şunları söyledi: "Henüz büyük bir yıldız değilim! Ama olacak! Büyük bir yıldız olmak için her şeyi yapacağım, bu doğru. Real Madrid'de oynamayı çok isterim. Çocukken bile o kulübü hayal ederdim. Ama Barcelona olursa da benim için sorun yok."