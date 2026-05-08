Görünüşe göre şimdiye kadar öyleymiş. Sözde tüm sezon boyunca ortalık kaynıyordu ve Perşembe sabahı bunun sonuçlarını gördük. Kimin kime ne söylediği ve tüm bunların neden olduğu konusunda hâlâ netlik yok, ancak birkaç somut gerçek ortaya çıktı: Federico Valverde antrenmanda Aurelien Tchouameni'ye sert bir müdahale yaptı, Tchouameni buna itiraz etti ve Valdebebas soyunma odasında bir tür fiziksel kavga çıktı. Bu sırada Valverde başını masaya çarptı ve hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı. Hastanede kendisine 10-14 gün sahalardan uzak kalmasına neden olacak "kranioensefalik travma" teşhisi kondu.

Vurgulanması gereken nokta, bu olayın rakip çeteler arasındaki bıçaklı ve muşta kavgası olmadığıdır, ancak bu gerçekten şaşırtıcı bir tırmanış ve Madrid'deki şaşırtıcı bir sezonun garip bir sonudur. Aslında, bir kulübün sahada zorlanıp mücadele etmesi bir şeydir; ancak kavgalara karışmak, takım arkadaşlarını hastaneye yatırmak ve her şeyin kamuoyuna yansıması? Bu tamamen farklı bir sorundur.

Peki buradaki sonuç nedir? Madrid bir süredir bu yolda ilerliyor. Tüm sezon boyunca tartışmalar, iç çekişmeler ve ihanetlerden söz edildi. Ve şimdi, bu son derece dağınık kadro, kelimenin tam anlamıyla şiddeti seçti. Şampiyonluk, matematiksel olarak hariç, artık kaçtı ve bu yaz, yakın tarihin en belirleyici yazlarından biri olabilir. Oh, ve o zamana kadar oynanacak bir Clasico var. O maçı kazanamazlarsa, Madrid resmi olarak La Liga'yı kaybeder. Şu anda İspanya'nın başkentinde durum daha kötü olamazdı...