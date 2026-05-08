Thomas Hindle

Çeviri:

Real Madrid'de ne haltlar dönüyor?! Kaotik El Clásico hazırlıkları, Florentino Pérez'in Kylian Mbappé transferinin maliyetini hesaplarken, Blancos'un yaz transfer döneminde kapsamlı bir revizyona ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor

Real Madrid'de gerginlikler sonunda doruğa ulaştı ve takım arkadaşları kelimenin tam anlamıyla yumruklaşmaya başladı. Sezon boyunca kulislerde durumun biraz gergin olduğu hissi hakimdi. Los Blancos için işler genellikle böyle yürür, özellikle de kupa kazanamadıkları nadir sezonlarda. Hoşnutsuzlukla ilgili söylentiler ortaya çıkar, yerel basın çılgına döner – ancak bu söylentiler nadiren somut bir sonuca dönüşür.

Görünüşe göre şimdiye kadar öyleymiş. Sözde tüm sezon boyunca ortalık kaynıyordu ve Perşembe sabahı bunun sonuçlarını gördük. Kimin kime ne söylediği ve tüm bunların neden olduğu konusunda hâlâ netlik yok, ancak birkaç somut gerçek ortaya çıktı: Federico Valverde antrenmanda Aurelien Tchouameni'ye sert bir müdahale yaptı, Tchouameni buna itiraz etti ve Valdebebas soyunma odasında bir tür fiziksel kavga çıktı. Bu sırada Valverde başını masaya çarptı ve hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı. Hastanede kendisine 10-14 gün sahalardan uzak kalmasına neden olacak "kranioensefalik travma" teşhisi kondu.

Vurgulanması gereken nokta, bu olayın rakip çeteler arasındaki bıçaklı ve muşta kavgası olmadığıdır, ancak bu gerçekten şaşırtıcı bir tırmanış ve Madrid'deki şaşırtıcı bir sezonun garip bir sonudur. Aslında, bir kulübün sahada zorlanıp mücadele etmesi bir şeydir; ancak kavgalara karışmak, takım arkadaşlarını hastaneye yatırmak ve her şeyin kamuoyuna yansıması? Bu tamamen farklı bir sorundur.

Peki buradaki sonuç nedir? Madrid bir süredir bu yolda ilerliyor. Tüm sezon boyunca tartışmalar, iç çekişmeler ve ihanetlerden söz edildi. Ve şimdi, bu son derece dağınık kadro, kelimenin tam anlamıyla şiddeti seçti. Şampiyonluk, matematiksel olarak hariç, artık kaçtı ve bu yaz, yakın tarihin en belirleyici yazlarından biri olabilir. Oh, ve o zamana kadar oynanacak bir Clasico var. O maçı kazanamazlarsa, Madrid resmi olarak La Liga'yı kaybeder. Şu anda İspanya'nın başkentinde durum daha kötü olamazdı...

    Kylian Mbappé ve 2024'ün çalkantılı yaz mevsimi

    Burada bağlantı noktalarını bulmak kuşkusuz zor. Ancak zaman çizelgesine bir göz atmak, muhtemelen en mantıklı başlangıç olacaktır. Aslında tüm bunların kökeni 2024 yazına kadar uzanıyor; Madrid’in Kylian Mbappé’yi kadrosuna kattığı döneme. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Mbappé takım arkadaşının hastaneye kaldırılmasının sebebi değil, ancak onun gelişi Madrid’de bir işlevsizlik dönemini başlattı.

    Fransız oyuncunun transferinden önce Madrid oldukça uyumlu bir yerdi; atmosfer iyiydi. Vinicius Jr ve Jude Bellingham iyi bir uyum yakalamış ve goller atıyordu, Rodrygo iyi performanslar sergiliyordu, Carlo Ancelotti soyunma odası, taraftarlar ve kulüp kültürü üzerinde sıkı bir kontrol kurmuştu. Toni Kroos ve Luka Modric'in deneyimli oyuncular olarak takımda olması da yardımcı oluyordu; ayrıca Dani Carvajal 30'lu yaşlarında yeniden doğuş yaşıyordu.

    Ancak o yaz işler değişti. Mbappe geldi, Kroos gitti. Soyunma odasının gerçek lideri gitmiş, tam da bir süperstarın atom bombası gibi içeri girmesiyle. Ve Mbappe başından beri takıma uymadı. Bu oyuncu, 'sistemler' ya da 'savunma' kavramlarına hiç inanmamış bir oyuncu; Mbappe, Mbappe'nin dünyasında yaşıyor ve Cristiano Ronaldo'nun kırdığı gol rekorlarını kırıyorsanız, bu oldukça iyi bir dünya. Ancak bu, pek de fazla galibiyete yol açmadı. Madrid, Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve Barcelona'nın La Liga'yı geri almasını izledi. Her şeyin sonunda, hayal kırıklığına uğramış Ancelotti, Vinicius ve Mbappe'den pek de işe yaramayan bir 4-4-2 dizilişinde forvet hattını yönetmelerini istedi.

    Aslında o yılın kalıcı izlenimi, hakemlere karşı yürütülen utanç verici bir kampanyaydı. Teknik olarak kulüple bağlantısı olmayan Real Madrid TV, hakemlerin neden tam olarak Barça yanlısı ve Madrid karşıtı olduğunu açıklayan ustaca bir propaganda videosu hazırladı. Her şey oldukça çocukça görünüyordu.

    Sorunlar yaratan taktikçi Xabi Alonso

    Xabi Alonso, o dönem bir nevi kurtarıcıydı. Bayer Leverkusen takımı, Avrupa futbolunun gıpta ettiği bir takımdı: genç, teknik, dengeli ve izlemesi keyifli. İspanyol teknik direktör, Bayern Münih’i Bundesliga’nın zirvesinden indirmişti ve görünüşe göre şöhrete giden yolda hızla ilerliyordu.

    Madrid, Alonso'nun bu görevi Temmuz ayında üstlenmek istediği bildirilmesine rağmen, onu Kulüpler Dünya Kupası için erken bir tarihte işe aldı. Garip bir yazdı. Madrid kötü değildi. Ama harika da değildi. Paris Saint-Germain'in Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde onları ezip geçmesi kimseyi pek de şaşırtmamıştı. Los Blancos, maçın ardından hiçbir oyuncuyu basınla görüşmeye göndermeyi reddetti ve Alonso, sahadaki takımın aslında kendisine ait olmadığını özellikle vurguladı.

    Ancak Alonso'ya ait olan takım da harika değildi. Eski Madrid orta saha oyuncusu, takımdan çok kısa sürede çok fazla şey istedi. Bireylerden oluşan bir takımın, iyi yağlanmış bir makine gibi oynamasını istedi. Alonso, bir gün başka bir harika takımı yönetecek harika bir teknik direktördür, ancak bu takımı biraz fazla koçladı ve ortam hızla zehirli hale geldi. Vinicius ile kamuoyuna yansıyan bir anlaşmazlık ve Mbappe ile gerginlik yaşandı. Sakatlıklar, yeni transferlerin takıma uyum sağlayamaması ve açıkçası Alonso'nun medyada gösterdiği kararlılık eksikliği, teknik direktörün kaybedilmiş bir savaş vermesine neden oldu. 12 Ocak'ta, İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'ya yenildikten bir gün sonra görevinden ayrıldı. O sırada Madrid, Barça'nın dört puan gerisindeydi, ancak Man City, Liverpool ve en endişe verici olanı Celta Vigo'ya yenilmişti.

    Ancak daha da endişe verici olan, soyunma odasındaki kaos haberleriydi. Vinicius'un hoşnutsuzluğu açıkça görülüyordu. Ancak Alonso, takımın havası, kültürü ve genel rahatsızlığıyla ilgili sorulara sürekli maruz kalıyordu. O bir teknik direktör olmaya çalışıyordu, ancak bir bakıcı gibi muamele görüyordu - hem de çocukların umursamadığı bir bakıcı gibi.

    Alvaro Arbeloa ve birkaç çözüm

    Ve böylece Álvaro Arbeloa dönemi başladı. O, durumu kavramış görünüyordu. Madrid, dedi, Madrid'dir ve Madrid kazanır. İlk basın toplantısının büyük bir bölümünü iki şeyi vurgulayarak geçirdi: kazanacağını ve herkesi mutlu edeceğini. Hoşnutsuz Vinicius'un sadece biraz sevgiye ihtiyacı olduğunu ısrarla vurguladı. Ve eğer sahada topu yuvarlar, oyunculara birkaç fikir verir ve her şeyin doğal akışına bırakırsa, sonuçlar gelecektir.

    Bu bir yalandı. Vini daha mutlu görünse de - Monaco'ya attığı golün ardından kameralara yönelik bir kucaklaşma - sonuçlar hemen kötü oldu. Madrid, kupada ikinci lig takımı Albacete'ye yenilirken o kenarda oturuyordu. Akademi çocuklarıyla dolu bir kadro seçti, ama Madrid bu maçları gerçekten kazanmalıydı. O zamandan beri, eski Liverpool oyuncusu Los Blancos'u şampiyonluk yarışının dışına çıkardı.

    Arbeloa, Ocak ayından bu yana Getafe, Osasuna ve Mallorca'ya karşı alınan yenilgiler de dahil olmak üzere yedi maç kaybetti. Girona ve Real Betis karşısında da puanlar kaybedildi. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde gerçekten iyi bir Bayern Münih takımına yenilmek utanç verici bir şey değil, ancak Los Blancos tamamen ezildi. Kulübün eski savunma oyuncusunun kalıcı bir atama mı yoksa geçici mi olduğu konusunda hiçbir zaman açıklama yapmaması her zaman bir tehlike işareti oldu ve gelecek sezon onun yedek kulübesinde olması mümkün değil.

    Kulakları sağır eden arka plan gürültüsü

    Maçı kaybetmek bir yana, arka plandaki gürültü gerçekten endişe vericiydi. Son aylarda, hem özel hem de kamusal alanda yaşanan bir dizi münferit olay, teknik direktörün soyunma odasını kontrol edemediğini ve oyuncuların birbirlerinden hiç hoşlanmadığını ortaya koyuyor. Nisan ayında, tecrübeli savunma oyuncusu Antonio Rudiger'in başka bir A takım oyuncusuyla 'hararetli bir tartışma' yaşadığı bildirildi. Rudiger daha sonra özür diledi ve takım arkadaşlarını ve ailelerini öğle yemeğine davet etti.

    Bir hafta sonra, Mbappe, Madrid'in teknik kadrosundan biriyle kavga etti. İsmi açıklanmayan yardımcı antrenör, bir antrenman sırasında ona ofsayt kararı verdi. The Athletic'e göre Mbappe bu karara itiraz etti ve "kızgın bir şekilde aşağılayıcı sözler" sarf etti. Burada sporcuların rekabetçi olduğu ve futbolda gerginliklerin yaşanmasının olağandışı bir durum olmadığı belirtilmelidir. Ancak, zaten zehirli bir ortamda olan kulüpte bu olayların medyaya açıkça sızdırılması endişe vericiydi (ayrıca Mbappe'nin özür yemeği düzenlediğine dair bir haber de yoktu).

    Mbappe, bu haftanın başlarında kendine hiç iyilik yapmadı. Real Betis maçında bir darbe aldı ve antrenman sahasında rehabilitasyon yapmak yerine, kız arkadaşıyla İtalya'ya tatile gitti. Mbappe, zamanını istediği gibi geçirebilecek bir yetişkin, ancak birçok kişi, bir yıldız oyuncunun kendini takımdan uzaklaştırmasının takım ruhu açısından mutlaka en iyi hamle olmadığını belirtti.

    Arbeloa daha sonra bu durumdan uzak durdu: "Sakatlanan oyuncularla ilgili tüm planlamalar, Madrid'in sağlık ekibi tarafından denetleniyor ve yönetiliyor. Valdebebas'a ne zaman gitmeleri gerektiğine ve ne zaman gitmemeleri gerektiğine karar verenler de onlar" dedi.

    Ancak haberlere göre Arbeloa, Mbappe'nin kararından memnun değildi. Başka olaylar da yaşandı. Hâlâ bir sakatlıktan kurtulamayan Carvajal, yedek kulübesinde otururken Trent Alexander-Arnold'un savunma görevini yerine getirmemesini alaycı bir şekilde eleştirdi; bu yıl Madrid'in pembe dizisinde şaşırtıcı bir şekilde yan karakter haline gelen Bellingham, Bayern'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde alınan yenilginin ardından hakemlere sert çıktı; Arda Güler, görünürde hiçbir neden olmadan hakemlerle tartışarak gösteriş amaçlı bir kırmızı kart gördü; altı oyuncunun teknik direktörle konuşmadığı bildirildi.

    Bunun devam etmesine nasıl izin verildi?

    Ve işte en son patlama noktasına geri dönüyoruz. İşte olayların gerçekten çığırından çıktığı an bu. Büyük kulüplerde işler zorlaştığında soyunma odasında gruplar oluştuğuna dair söylentiler her zaman vardır; grupların birbiriyle geçinemediği, kliklerin oluştuğu, bazı oyuncuların tamamen dışlandığı iddia edilir. Bunların çoğu sosyal medyada bolca konuşulacak konular olsa da, hastane ziyaretleri gerekmeye başladığında her şey çok gerçek hale gelir.

    Asıl soru şu: Neden işlerin bu kadar uzun süre çürümelerine izin verildi? Eğer Mbappe'nin gelişi ve o tuhaf 2024 yaz mevsimi bukadar zehirliyse, Madrid neden bununla başa çıkamadı? Belki de doğru cevap en bariz olanıdır: Madrid kaybetmeyi bilmiyor. Bu kulüp her zaman büyük karakterlerle dolu, büyük menajerler tarafından yönetilen ve akıllı liderler tarafından kontrol altında tutulan bir kulüp olmuştur. Karakterler burada, ancak her şeyi uyum içinde tutmak için gerekli egolar artık yok. Madrid'in felsefesi de, kazanmanın her şeyi çözdüğü yönündedir. Kazanılan kupaların yığıldığı bir vitrine işaret edebildiğinizde, bu dramla başa çıkmak oldukça kolaydır.

    Ancak gerçek şu ki, Madrid iki kupsuz sezonla karşı karşıya. Kaybetmemek için biraz daha uyum sağlamak, egoları bir kenara bırakmak ve genel bir misyona odaklanmak gerekebileceği gerçeğini tam olarak kavrayamıyorlar. Kazanmak kolay değil, özellikle de Barça ligde iyi durumda ve Şampiyonlar Ligi'nde birkaç takım bir üst seviyedeyken.

    Tabii ki, bu hafta sonu Real, ezeli rakibini kendi sahasında yenemezse, lig şampiyonluğunu bir kez daha Blaugrana'ya kaptırması gibi bir kabus senaryosu da ortaya çıkabilir.

    Hoşnutsuzluk dolu bir yaz mı?

    Peki şimdi ne olacak? Her şeyi kontrol eden ve tartışmalı bir başkan olan Florentino Perez’in dahice bir plan bulduğu söyleniyor: Jose Mourinho’yu yeniden işe almak. Bu soruna daha saçma bir çözüm düşünmek zor. Madrid’in ihtiyacı olan şey, takım ruhunu canlandıracak, soyunma odasında uyumu sağlayabilecek ve aynı zamanda birkaç taktiksel fikri hayata geçirebilecek birisi. İhtiyacı olmayan şey ise, en iyi günlerini geride bırakmış, gittiği her yerde düşman edinen ve zaten birbirine düşman olan bir grubu daha da bölme potansiyeli olan bir disiplin adamı.

    Peki bunun dışında? Bu yaz çok önemli görünüyor. Sorun şu ki, Madrid'in fazla yükü yok. Takımda kimse özellikle vazgeçilebilir hissettirmiyor ve kimse de gerçekten satılabilir değil. Valverde ikinci kaptan ve muhtemelen 10 milyon euroya mal olacak; Tchouameni defansif orta sahanın pivotu; Rudiger'in ise bir yıllık sözleşme uzatması imzalamak üzere olduğu bildiriliyor. Kesin olarak ayrılacak olanlar ise Carvajal, David Alaba ve Dani Ceballos, bunların hiçbiri ilk 11'de oynamıyor.

    Yani Los Blancos bir nevi dönüm noktasında. Her şeyi silip süpürmeyi seçebilirler; Vinicius'tan kurtulmaya çalışabilir ya da Valverde'yi satabilirler. Eduardo Camavinga veya Brahim Diaz gibi oyuncuları elden çıkarabilirler. Her şeyi yerle bir edip Mourinho'yu işe alıp ne olacağını görmek için de bir argüman var. Portekizli, Mbappe ve 10 kişi daha olabilir. Ya da belki de Madrid tarzı devam etmek zorunda kalabilirler: kazanmaya çalışmak ve bu arada birbirlerini hırpalamamak.

