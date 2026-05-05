Sorunların ilk işareti Nisan ayında, tecrübeli savunma oyuncusu Rüdiger’in kulübün antrenman sahasında bir takım arkadaşıyla şiddetli bir tartışmaya karıştığı iddialarının ortaya çıkmasıyla ortaya çıktı.

The Athletic, Almanya milli takım oyuncusunun bu tartışmanın kışkırtıcısı olduğunu ve bu olayın, Bayern Münih'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımın zaten sarsılmış olan moralini daha da bozduğunu bildirdi.

Defans oyuncusu daha sonra özür diledi ve takımı ve ailelerini bir takım yemeğine davet ederek ilişkileri düzeltmeye çalışsa da, bu olay sezonun son haftalarına gergin bir hava kattı.

Bu gerginliğe rağmen, Rudiger herhangi bir resmi iç ceza almadı, ancak olay, kulübün iç çevrelerinde, Katalonya'ya yapılacak kritik öneme sahip seyahate hazırlanırken önemli bir konuşma konusu olmaya devam ediyor.



