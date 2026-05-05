Real Madrid'de kriz mi var? Kylian Mbappé ve Antonio Rüdiger, El Clásico öncesinde soyunma odasında yaşanan gerginliklere karıştı
Rüdiger soyunma odasında bir tartışmaya yol açtı
Sorunların ilk işareti Nisan ayında, tecrübeli savunma oyuncusu Rüdiger’in kulübün antrenman sahasında bir takım arkadaşıyla şiddetli bir tartışmaya karıştığı iddialarının ortaya çıkmasıyla ortaya çıktı.
The Athletic, Almanya milli takım oyuncusunun bu tartışmanın kışkırtıcısı olduğunu ve bu olayın, Bayern Münih'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımın zaten sarsılmış olan moralini daha da bozduğunu bildirdi.
Defans oyuncusu daha sonra özür diledi ve takımı ve ailelerini bir takım yemeğine davet ederek ilişkileri düzeltmeye çalışsa da, bu olay sezonun son haftalarına gergin bir hava kattı.
Bu gerginliğe rağmen, Rudiger herhangi bir resmi iç ceza almadı, ancak olay, kulübün iç çevrelerinde, Katalonya'ya yapılacak kritik öneme sahip seyahate hazırlanırken önemli bir konuşma konusu olmaya devam ediyor.
Mbappé teknik ekiple çatıştı
Gerginlik sadece futbolcularla sınırlı kalmadı; Mbappé, Álvaro Arbeloa’nın teknik ekibinden bir üyeyle yaşanan bir tartışmanın ortasında kaldı. Fransız oyuncunun, antrenman sırasında kendisine ofsayt bayrağı gösteren yardımcı hakem rolündeki bir ekip üyesine öfkeyle tepki gösterdiği iddia ediliyor.
Mbappe'nin bu tartışma sırasında "hakaret içeren sözler" kullandığı ve bu durumun süperstar ile teknik ekip arasındaki gerginliği daha da artırdığı bildirildi.
Bu olay, Mbappe'nin son zamanlarda bir oyuncu değişikliği sırasında hayal kırıklığına uğradığını gösteren işaretlerin ardından, Mbappe ile teknik ekip arasındaki ilişkilerin bozulduğuna dair çıkan söylentilerin ardından geldi.
Tartışmalı iyileşme gezisi öfkeye yol açtı
Mbappe’nin hamstring sakatlığından iyileşme sürecindeyken İtalya ve Sardunya’ya seyahat etme kararı da büyük bir tartışma konusu haline geldi. Takım arkadaşları Espanyol karşısında zorlu bir galibiyet elde etmeye çalışırken, forvetin bu kaçamağı birçok kişi tarafından kulüp için kritik bir dönemde gösterilen bağlılık eksikliği olarak değerlendirildi. Bazı kulüp çalışanları, oyuncunun rehabilitasyon sürecindeki faaliyetlerine karşı daha sert bir tavır sergilemediği için kulübü özel olarak eleştirdi.
Ancak, oyuncunun tarafı, haksız muamele olarak algıladıkları bu duruma sert tepki gösterdi. Temsilcileri yaptıkları açıklamada şunları söyledi: “Eleştirilerin bir kısmı, kulüp tarafından sıkı bir şekilde denetlenen iyileşme dönemiyle ilgili unsurların aşırı yorumlanmasına dayanıyor ve Kylian’ın takıma olan bağlılığını ve günlük çalışmalarını yansıtmıyor.”
Arbeloa, El Clásico'da oynayıp oynamayacağı konusunda net bir cevap vermiyor
Arbeloa, oyuncuların kendi zamanlarını serbestçe yönetebildiklerini vurgulayarak olayı önemsiz göstermeye çalıştı. Teknik direktör, “Boş zamanlarında her oyuncu ne uygun görürse onu yapar ve ben bu konuya karışmam” dedi.
Ayrıca, "sakatlanan oyuncularla ilgili tüm planlamanın Madrid'in sağlık ekibi tarafından denetlendiğini ve yönetildiğini, Valdebebas'a ne zaman gitmeleri gerektiğine ve ne zaman gitmemeleri gerektiğine karar verenlerin de onlar olduğunu" açıkladı.
Kamuoyuna açık destek gösterisine rağmen, haberlere göre Arbeloa, kulüp yönetiminin durumu ele alış biçiminden özel olarak memnun değil. Şimdi dikkatler, kulübün en golcü oyuncusunun Pazar günü Camp Nou'da oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceğine çevrildi.