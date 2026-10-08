Son iç çatışma, Mbappe etrafında büyüyen hayal kırıklığıyla aynı döneme denk geldi. Fransız forvet, Türkiye'ye karşı gol attıktan sonra sol dizindeki tendon sakatlığı nedeniyle milli takım görevinden çekildi, ancak daha sonra partneri Ester Exposito ile Paris'teki bir gece kulübünde görüldü. Ardından İsviçre Alpleri'nde bisiklete binerken gülümsediği bir videoyu sosyal medyada paylaştı ve bu da Madrid'de daha fazla rahatsızlık yarattı.

Marca'nın gazetecisi Pablo Polo, teknik direktörün forvetin bu yaptıklarına verdiği tepkiye ışık tuttu. "Mourinho, Mbappe'nin iyileşme sürecini yönetme şeklini beğenmedi" diye açıkladı. "Hareketleri ve ayrıca antrenmandan sonra pazartesi günü gelmiş olması da."

Cadena Ser muhabiri Anton Meana, saha dışındaki bu dikkat dağıtıcı unsurların takım içi uyumu ciddi şekilde etkilediğini belirtti. Şöyle dedi: "Tek sorun, soyunma odasındaki havanın beş ay önce olduğu kadar hâlâ buz gibi olması."

Meana şöyle devam etti: "Soyunma odasındaki bu soğukluk, Mourinho'nun yoğunluğunun bile dağıtmayı başaramadığı bu durum, Mbappe meselesi etrafındaki kargaşayla birleşince, ekim ayındaki bu kritik döneme yaklaşmak için ideal olmaktan çok uzak, gergin bir iklim yarattı."



