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Real Madrid'de kaos! İki yıldız birbirine girdi, Kylian Mbappe ise bisiklet videosu nedeniyle Jose Mourinho'nun gazabını riske atıyor
Soyunma odasında huzursuzluk
Mourinho'nun İspanya'nın başkentine büyük beklentilerle gerçekleşen dönüşü, şu ana kadar bölünmüş durumdaki Real Madrid kadrosunu birleştirmeyi başaramadı. 2026-27 sezonuna, perde arkasında süregelen çalkantılar damga vurdu; bu da Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni'nin mayıs ayında fiziksel olarak karşı karşıya gelmesiyle görülen endişe verici eğilimi hatırlattı. Oyuncuların ayrıca önceki teknik adamlar Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa ile de bağ kurmakta zorlandığı bildirildi.
Şimdi ise İspanyol yayın kuruluşu Cadena Ser'den gelen yeni haberlere göre, isimleri açıklanmayan iki A takım yıldızı fiziksel bir kavgaya karıştı. Mourinho'nun disipline yönelik meşhur katı yaklaşımına rağmen, Portekizli teknik adamın takımını saran köklü sorunları çözemediği görülüyor.
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Mbappe tartışması
Son iç çatışma, Mbappe etrafında büyüyen hayal kırıklığıyla aynı döneme denk geldi. Fransız forvet, Türkiye'ye karşı gol attıktan sonra sol dizindeki tendon sakatlığı nedeniyle milli takım görevinden çekildi, ancak daha sonra partneri Ester Exposito ile Paris'teki bir gece kulübünde görüldü. Ardından İsviçre Alpleri'nde bisiklete binerken gülümsediği bir videoyu sosyal medyada paylaştı ve bu da Madrid'de daha fazla rahatsızlık yarattı.
Marca'nın gazetecisi Pablo Polo, teknik direktörün forvetin bu yaptıklarına verdiği tepkiye ışık tuttu. "Mourinho, Mbappe'nin iyileşme sürecini yönetme şeklini beğenmedi" diye açıkladı. "Hareketleri ve ayrıca antrenmandan sonra pazartesi günü gelmiş olması da."
Cadena Ser muhabiri Anton Meana, saha dışındaki bu dikkat dağıtıcı unsurların takım içi uyumu ciddi şekilde etkilediğini belirtti. Şöyle dedi: "Tek sorun, soyunma odasındaki havanın beş ay önce olduğu kadar hâlâ buz gibi olması."
Meana şöyle devam etti: "Soyunma odasındaki bu soğukluk, Mourinho'nun yoğunluğunun bile dağıtmayı başaramadığı bu durum, Mbappe meselesi etrafındaki kargaşayla birleşince, ekim ayındaki bu kritik döneme yaklaşmak için ideal olmaktan çok uzak, gergin bir iklim yarattı."
Teknik direktör öfkesi
Mbappe'nin bisiklete binme kararı, Mourinho'nun sezonun başlarında belirlediği katı kurallarla doğrudan çelişiyor. İddiaya göre teknik direktör, Bernabeu'ya dönüşünün ardından yıldız hücum oyuncusuna sert bir fırça attı ve izin döneminde daha dikkatli olmasını istedi.
Mourinho daha geçen ay konuşurken, riskli saha dışı aktiviteler konusundaki tavrını son derece net ortaya koymuştu. "Sen günde 24 saat futbolcusun" dedi. "Her şey işi yansıtır. Ne yediğin, ne içtiğin, nasıl uyuduğun, hatta özel hayatındaki şeyler bile. Kayak yapamazsın. Bisiklete binemezsin."
Eski Chelsea teknik direktörü, bu tür hobilerle bağlantılı tehlikelere açıkça dikkat çekti. "Bisikletten düşersin ve belki üç maç oynayamazsın ya da daha kötüsü olur, belki bacağını kırarsın... futbolcu olmak için vazgeçmen gereken çok şey var" diyerek sözlerini tamamladı Mourinho.
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Kritik maçlar kapıda
Los Blancos'un hem yurt içi hem de Avrupa'daki hedeflerini kurtarabilmesi için Mourinho'nun düzeni hızla yeniden sağlaması gerekiyor. Real Madrid, La Liga'daki ilk yedi maçının beşini kazandı, ancak şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Barcelona'nın şimdiden altı puan gerisinde.
Mbappe çarşamba günü tam antrenmana döndü ve Villarreal'in cumartesi günü Bernabeu'ya konuk olacağı maçta kadroda olması bekleniyor. Bu kritik lig sınavının ardından Madrid, gelecek çarşamba Şampiyonlar Ligi'nde Roma deplasmanında zorlu bir maça çıkacak. Bu da çalkantılı kadrosunu bir araya getirmeye çalışan Mourinho'ya hata payı bırakmıyor.
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