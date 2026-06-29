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Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Real Madrid'de gizli bir savaş... Pérez, bu sarsılmaz kuralı yıkacak mı?

Uruguay - İspanya
Uruguay
İspanya
Dünya Kupası
J. Mourinho
F. Valverde
M. Bielsa
Vinicius Junior
K. Mbappe
Real Madrid
La Liga
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İspanya
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Valverde üzerinde yoğun baskı var… Mbappé ve Vinícius ise beklemede

Real Madrid, teknik direktör José Mourinho’nun kulübe geri dönüşüyle birlikte bu yaz yeni bir döneme giriyor.

Takım aynı zamanda yeni bir liderliğe kavuşuyor; deneyimli savunma oyuncusu Dani Carvajal’ın resmi olarak sona eren sözleşmesinin ardından Federico Valverde onun yerini aldı, ancak bu durum başkan Florentino Pérez’in hoşuna gitmiyor gibi görünüyor.

  • Khalifa Carvajal… Zırhlı Üs

    Real Madrid’in kaptanlığı kıdem sistemine göre belirleniyor ve Valverde şu anda A takımdaki en kıdemli oyuncu olduğu için (2016 yılında Penarol’dan transfer olmuştu), kaptanlık pazubandı ona devredildi.

    Ancak bu, onun geçtiğimiz Mayıs ayında bir antrenman seansının ardından takım arkadaşı Aurélien Tchouaméni ile yumruk yumruğa kavga ettiği tartışmalı bir olaya karışmasının ardından gerçekleşti.

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  • Perez’in endişeleri… Acaba sürpriz bir karar mı alacak?

    Bu olay, Valverde ve Chouameni’ye para cezası verilmesine yol açtı, ancak aynı zamanda Uruguaylı oyuncunun takım kaptanı olması gerekip gerekmediğine dair şüpheleri de artırdı.

    Gazeteciler Alberto Perero ve Santi Segurola’nın Onda Cero radyosunda yaptıkları açıklamaya göre, “Real Madrid Başkanı Florentino Pérez’in Valverde’nin takım içindeki konumu konusundaki endişeleri, onu kaptanlık sisteminde değişiklikler yapmaya hazır hale getirdi.”

    İkili, RadioEstadio Noche programındaki tartışmaları sırasında şunları vurguladılar: “Şu anda Madrid’de kaptanlık pazubandıyla ilgili bir tartışma yaşandığı hissine kapılıyorum. Florentino, kaptanlık pazubandını Valverde’ye vermeye hiç de ikna olmuş değil.”

  • Baskılar Valverde’yi kuşatıyor

    Son 12 ay, Valverde için son derece zorlu geçti. Eski teknik direktör Xabi Alonso ile anlaşmazlığa düştü ve Real Madrid’in hiçbir şampiyonluk kazanamadığı 2025-2026 sezonunun ardından, hem taraftarlar hem de eleştirmenler tarafından en çok eleştirilen isimlerden biri oldu.

    Durumu daha da kötüleştiren ise, 2026 Dünya Kupası’nda beklenen sonuçları alamaması ve Uruguay’ın grup aşamasında elenmesiydi. Sonuç olarak, teknik direktör Marcelo Bielsa’ya karşı adeta bir isyan başlatmasıyla birlikte üzerindeki baskı daha da arttı.

    Bu nedenle Valverde, işlerini kolaylaştırmak için 2026-2027 sezonuna güçlü bir başlangıç yapması gerekecek.

    Pérez’in kaptanlık sistemini gözden geçirmeye karar verip vermeyeceği merak konusu, ancak şu an için Valverde’nin yakın zamanda Real Madrid kaptanlığından alınacağına dair herhangi bir işaret yok.

  • Vinícius mu, Mbappé mi?

    Tartışmada, Vinícius Júnior’un Real Madrid’de kaptanlık pazubandını takma isteğine değinildi; ancak Segurola, Brezilyalı yıldızın ve takım arkadaşı Kylian Mbappé’nin bu ayrıcalığı hak edecek niteliklere sahip olup olmadığı konusunda şüphelerini dile getirdi. 

    O şöyle dedi: “Bundan şüpheliyim. Mbappé ve Vinícius’un, her ikisinin de yaşı buna uygun olmasına rağmen, Valverde’nin yerine Real Madrid’in kaptanı olacak kişiliğe veya profesyonelliğe sahip olduklarını düşünmüyorum.”