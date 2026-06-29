Real Madrid'de gizli bir savaş... Pérez, bu sarsılmaz kuralı yıkacak mı?

Son 12 ay, Valverde için son derece zorlu geçti. Eski teknik direktör Xabi Alonso ile anlaşmazlığa düştü ve Real Madrid’in hiçbir şampiyonluk kazanamadığı 2025-2026 sezonunun ardından, hem taraftarlar hem de eleştirmenler tarafından en çok eleştirilen isimlerden biri oldu.

Durumu daha da kötüleştiren ise, 2026 Dünya Kupası’nda beklenen sonuçları alamaması ve Uruguay’ın grup aşamasında elenmesiydi. Sonuç olarak, teknik direktör Marcelo Bielsa’ya karşı adeta bir isyan başlatmasıyla birlikte üzerindeki baskı daha da arttı.

Bu nedenle Valverde, işlerini kolaylaştırmak için 2026-2027 sezonuna güçlü bir başlangıç yapması gerekecek.

Pérez’in kaptanlık sistemini gözden geçirmeye karar verip vermeyeceği merak konusu, ancak şu an için Valverde’nin yakın zamanda Real Madrid kaptanlığından alınacağına dair herhangi bir işaret yok.