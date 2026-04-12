İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre, Real Madrid taraftarları arasında, Arbeloa'nın önceki gün Cumartesi günü FC Girona ile oynanan ve hayal kırıklığı yaratan 1-1 berabere biten maçtaki yetersiz performansa rağmen, yıldız oyuncularına önemli bir dinlenme süresi tanımak amacıyla takıma antrenman izni vermiş olması hiç de iyi karşılanmamış.
Real Madrid'de FC Bayern ile oynanacak rövanş maçı öncesinde karışıklık mı var? Teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın aldığı bir karar, ortalığı karıştırıyor gibi görünüyor
Cuma akşamı yaşanan bir başka başarısızlığın ardından bazı taraftarlar, Vinicius Junior ve arkadaşlarını Bernabeu'dan yuhalayarak uğurlamıştı. Mundo Deportivo'ya göre, taraftarların bu kesimi, takımın izin gününü de azim eksikliğinin bir başka göstergesi olarak yorumladı.
Oysa Arbeloa, Girona ile berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Çarşamba günü Bayern maçı bizim gecemiz olacak. Yüzde 200'lük bir performans sergileyeceğiz" diye büyük sözler vermişti. Geçen Salı günü kendi sahasında 1-2 yenilen Real Madrid, Münih'teki rövanş maçında Şampiyonlar Ligi yarı finaline kalabilmek için büyük bir çaba sarf etmek zorunda.
"Oyuncularım geri dönüşü başarabileceklerini hissediyorlar. Benim tek ilgilendiğim şey bu," diye vurguladı Arbeloa. Real, FCB ile oynayacağı ikinci maçın hazırlıklarına Pazar sabahı antrenmanlara dönerek başlayacak.
Real Madrid: Sezon, şampiyonluk hedefinden uzaklaşarak sona mı eriyor?
Bayern'e karşı elenmesi halinde Real, sezonun büyük hedefler olmadan sönük geçip sonunda kupa kazanamadan sona ermesi tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Copa del Rey'de ikinci lig takımı Albacete'ye karşı çeyrek finalde utanç verici bir şekilde elenmişlerdi; LaLiga'da ise Cumartesi akşamı Katalanların Espanyol'a karşı şehir derbisinde aldığı net galibiyetin ardından, lider FC Barcelona ile aradaki puan farkı tam dokuz puana çıktı.
Girona karşısında Federico Valverde, ikinci yarının başında Real'i öne geçirmişti, ancak kısa süre sonra Thomas Lemar konuk takım adına skoru eşitledi. Maçın son dakikalarında, Kylian Mbappe'ye penaltı verilmesi gereken bir faul yapıldığı halde penaltı verilmeyince Madridliler arasında büyük bir kargaşa çıktı. "Bana göre bu açık bir penaltı - burada da, ayda da," diye haykırdı Arbeloa maçtan sonra.
Blancos'un eski başarı garantisi Toni Kroos ise Real'e Münih'te oynanacak rövanş maçı için cesaret verdi. "Bana göre, Real açısından tur atlama şansı ile 70. dakikaya gelmelisin. Oraya 0-0, 1-1 veya 1-0 önde gelirse, o zaman tekrar kafan yerinde olur. Real her zaman tehlikeli olacak ve her zaman tehlikeli olarak değerlendirilecek, Bayern'in evinde bile," dedi Kroos, "Einfach mal Luppen" adlı podcast'inde.
Real Madrid'in önümüzdeki maçları
Tarih
Maç
Yarışma
15 Nisan Çarşamba
FC Bayern Münih - Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
21 Nisan Salı
Real Madrid - Deportivo Alaves
LaLiga
24 Nisan Cuma
Betis Sevilla - Real Madrid
LaLiga