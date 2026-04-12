Real Madrid'de FC Bayern ile oynanacak rövanş maçı öncesinde karışıklık mı var? Teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın aldığı bir karar, ortalığı karıştırıyor gibi görünüyor

Cuma akşamı yaşanan bir başka başarısızlığın ardından bazı taraftarlar, Vinicius Junior ve arkadaşlarını Bernabeu'dan yuhalayarak uğurlamıştı. Mundo Deportivo'ya göre, taraftarların bu kesimi, takımın izin gününü de azim eksikliğinin bir başka göstergesi olarak yorumladı.

Oysa Arbeloa, Girona ile berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Çarşamba günü Bayern maçı bizim gecemiz olacak. Yüzde 200'lük bir performans sergileyeceğiz" diye büyük sözler vermişti. Geçen Salı günü kendi sahasında 1-2 yenilen Real Madrid, Münih'teki rövanş maçında Şampiyonlar Ligi yarı finaline kalabilmek için büyük bir çaba sarf etmek zorunda.

"Oyuncularım geri dönüşü başarabileceklerini hissediyorlar. Benim tek ilgilendiğim şey bu," diye vurguladı Arbeloa. Real, FCB ile oynayacağı ikinci maçın hazırlıklarına Pazar sabahı antrenmanlara dönerek başlayacak.