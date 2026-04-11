Real Madrid'de Deschamps tuzağı... Pérez soyunma odasının baskısına boyun eğdi mi?

Real Madrid, Beyaz Kale'nin uzun yıllardır tanık olmadığı bir teknik bunalım yaşıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında, katı bir taktik sistemi uygulamaya çalışan teknik direktör Xabi Alonso'nun görevden alınmasının ardından, geçici çözüm olarak Álvaro Arbeloa göreve getirildi; ancak bu atama, kulübün felsefesinde derin bir boşluğu ortaya çıkardı.

"Real artık Real Madrid değil" başlığı altında, gazeteci Juan Ignacio Gallardo "Marca"da krizi özetledi; taraftarlar ruhsuz, taktiksel olarak kaybolmuş ve Girona gibi takımların karşısında bile çaresiz bir takım görüyor.

Gayardo yazısında krizin isimlerde değil, "otoritede" olduğunu vurguladı; Alonso, yıldızlardan alışık olmadıkları defansif roller talep etmesi nedeniyle Vinícius Júnior ile ilişkisi çıkmaza girdiğinden ayrıldı.

Arbeloa'nın gelmesiyle birlikte, terazinin yıldızların lehine eğildiği açıkça görüldü; ne Mbappé, ne Vinícius, ne de Bellingham'ı kimse yedek kulübesine oturtmaya cesaret edemiyor, yedekler Arda Güler veya İbrahim Díaz gibi formlarının zirvesinde olsalar bile.