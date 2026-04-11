فينيسيوس جونيور وفلورنتينو بيريز

Real Madrid'de Deschamps tuzağı... Pérez soyunma odasının baskısına boyun eğdi mi?

Real Madrid, Mbappé ve arkadaşlarını memnun etmek için taktiksel kimliğini feda ediyor

Santiago Bernabéu'nun duvarları hâlâ yuhalama sesleriyle inlerken, yönetim ofislerinde sessiz bir güç mücadelesi yaşanıyor. Bu yuhalamalar ve çatışmaların ortasında, durumu daha iyiye götürebilecek ya da belki de takımı on yıllar öncesine geri döndürebilecek Didier Deschamps'ın adı gündeme geliyor.

Deschamps, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Fransa milli takımının başına geçmeye hazırlanırken, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde kendisine yeni bir teknik direktörlük görevi arayan menajerlerin telefonları durmadan çalıyor.

Ancak bu ismin ışıltısı ve altınla süslenmiş tarihinin ardında, daha karmaşık bir hikaye yatıyor: "Yıldızların diktatörlüğü" uğruna taktiksel kimliğini kaybetmek üzere olan bir kulübün ikilemi ve teknik direktörü, ağır silahlarla donatılmış bir soyunma odasında sadece bir "halkla ilişkiler koordinatörü" haline getirebilecek bir güç mücadelesi.

  Xabi Alonso ViniciusGetty Images

    Kimliğin Yitirilmesi

    Real Madrid, Beyaz Kale'nin uzun yıllardır tanık olmadığı bir teknik bunalım yaşıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında, katı bir taktik sistemi uygulamaya çalışan teknik direktör Xabi Alonso'nun görevden alınmasının ardından, geçici çözüm olarak Álvaro Arbeloa göreve getirildi; ancak bu atama, kulübün felsefesinde derin bir boşluğu ortaya çıkardı.

    "Real artık Real Madrid değil" başlığı altında, gazeteci Juan Ignacio Gallardo "Marca"da krizi özetledi; taraftarlar ruhsuz, taktiksel olarak kaybolmuş ve Girona gibi takımların karşısında bile çaresiz bir takım görüyor.

    Gayardo yazısında krizin isimlerde değil, "otoritede" olduğunu vurguladı; Alonso, yıldızlardan alışık olmadıkları defansif roller talep etmesi nedeniyle Vinícius Júnior ile ilişkisi çıkmaza girdiğinden ayrıldı.

    Arbeloa'nın gelmesiyle birlikte, terazinin yıldızların lehine eğildiği açıkça görüldü; ne Mbappé, ne Vinícius, ne de Bellingham'ı kimse yedek kulübesine oturtmaya cesaret edemiyor, yedekler Arda Güler veya İbrahim Díaz gibi formlarının zirvesinde olsalar bile.

    Deschamps... Çözüm mü, yoksa "merhamet mermisi" mi?

    İşte burada Didier Deschamps devreye giriyor. "RMC Sport"un haberlerine göre Florentino Pérez, Deschamps'ı kulüp içindeki Mbappé, Tchouaméni, Camavinga ve Mendy'den oluşan "Fransız kolonisini" kontrol edebilecek bir teknik direktör olarak görüyor.

    Deschamps ile bu yıldızlar arasındaki sıkı bağ, Madrid'in ilgisinin "anahtarı"dır; Kulüp şu anda sistemi yeniden inşa edecek bir taktik dehası değil, Kylian Mbappé için rahat bir ortam yaratacak bir "itfaiyeci teknik direktör" arıyor. Mbappé, geldiğinden beri takımın hesaplarını altüst etti ve şu ana kadar hiçbir teknik direktör onu Vinícius'un yanında oynatmak için uygun formülü bulamadı.

    Ancak bu seçim korkutucu bir soruyu gündeme getiriyor: Real Madrid artık soyunma odasından mı yönetiliyor? Deschamps ile anlaşma haberleri doğruysa, bu oyuncuların yönetim üzerindeki etkisinin açık bir zaferi ve kulübün takımın aleyhine "yıldızları şımartma" politikasına teslim olduğunu kabul etmesi anlamına gelir.

    Deschamps, doğası gereği, devrimci bir taktik projesinin sahibi olmaktan çok, yetenekleri yönetmeye ve krizleri yatıştırmaya eğilimli bir teknik direktör olarak görülüyor. Bu da onu, zorlu savunma planları veya uzun koşularla teknik direktörleri "rahatsız etmek" istemeyen yıldızlar için ideal bir seçenek haline getiriyor.

    Kanatlar Arasındaki Çatışma

    Yeşil sahanın dışında durum daha istikrarlı görünmüyor; kulislerde, endişe uyandıran bir ikili yönetim söz konusu.

    Güçlü José Ángel Sánchez artık tek başına değil; raporlarda Pérez'in açık bir resmi görevi olmamasına rağmen sağ kolu olarak tanımlanan Anas El Gharari öne çıktı.

    Bu ikilem, sporla ilgili kararların belirsizliğini artırıyor ve "spor direktörü" arayışını acil bir ihtiyaç haline getiriyor. Kulüp ise geçmişteki başarılarına sarılarak bunu açıkça reddediyor, oysa şimdiki durum yetersizlikle boğuluyor.

    "Rahat ortam" ile "kaybolan kimlik" arasında seçim yapmak

    Deschamps'ı düşünmek, yıldızların otoritesini pekiştiren eski bir yönetim modelinin tekrarıdır; bu modelde teknik direktörden tek beklenen, Galaktikoları kızdırmamaktır.

    Bu model, savunma ve orta saha güçlü oyuncularla desteklenirse geçici şampiyonluklar kazanabilir, ancak sürdürülebilir bir "hakimiyet" inşa edemez.

    Perez'in yüzleşmesi gereken gerçek, mevcut "Mbappé ve Vinícius" ikilisinin henüz sisteme hizmet etmediği ve her ikisinin de savunma görevlerini ihmal ettiği, bu da takımı savunmasız bıraktığıdır.

    Real Madrid, yıldızlarını taktiksel kimliğine tabi kılan bir teknik direktör yerine, onları rahatlatan bir teknik direktör aramaya devam ederse, her gün gerçekleşmeyen "remontada hayaline" güvenmeye devam edecektir.

    Bugün Real Madrid bir yol ayrımında: Ya soyunma odasının isteklerine boyun eğip mevcut durumu pekiştirmek için Deschamps ile anlaşacak ya da köklerine dönüp mutlak teknik karar yetkisine sahip bir "proje teknik direktörü" (örneğin Jürgen Klopp, kabul ederse) ile anlaşacak.

    Aksi takdirde, "Bernabéu" kaynamaya devam edecek ve büyük yıldız transferleri, "hayır" deme cesaretine sahip bir liderin yokluğunda taktiksel bir yük olarak kalacaktır.

