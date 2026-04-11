Real Madrid'de Deschamps tuzağı... Pérez soyunma odasının baskısına boyun eğdi mi?

Santiago Bernabéu'nun duvarları hâlâ yuhalama sesleriyle inlerken, yönetim ofislerinde sessiz bir güç mücadelesi yaşanıyor. Bu yuhalamalar ve çatışmaların ortasında, durumu daha iyiye götürebilecek ya da belki de takımı on yıllar öncesine geri döndürebilecek Didier Deschamps'ın adı gündeme geliyor.
Deschamps, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Fransa milli takımının başına geçmeye hazırlanırken, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde kendisine yeni bir teknik direktörlük görevi arayan menajerlerin telefonları durmadan çalıyor.
Ancak bu ismin ışıltısı ve altınla süslenmiş tarihinin ardında, daha karmaşık bir hikaye yatıyor: "Yıldızların diktatörlüğü" uğruna taktiksel kimliğini kaybetmek üzere olan bir kulübün ikilemi ve teknik direktörü, ağır silahlarla donatılmış bir soyunma odasında sadece bir "halkla ilişkiler koordinatörü" haline getirebilecek bir güç mücadelesi.