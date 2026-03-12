Real Madrid, Courtois: "Biz Xabi Alonso'ya videolar için karşı mı çıkıyoruz? Ama Conte varken..."

Thibaut Courtois, daha önce Chelsea'de çalıştığı eski teknik direktörü Conte hakkında konuşmuştu. Rio Ferdinand'ın podcast'inde şöyle demişti: "Çılgınca bağıran antrenörlerim oldu, bunlardan biri de Conte'ydi! Bu bir kişilik meselesi, Zidane ise daha sakindi, Ancelotti de sadece birkaç kez, gerçekten ciddi bir şey olduğunda 'kafasını' kaybetti. Conte ile İtalyanca öğrendim çünkü soyunma odasında çok konuşurdu."

Marca'ya Conte'nin taktiksel olarak şimdiye kadar sahip olduğu en iyi teknik direktör olduğunu söylemişti. "Futbolu görme ve yaşama şekli başka bir seviyede. Hepimiz sahada ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk. Chelsea'de yaptığımız değişiklik, kimsenin bizi yenemeyeceği anlamına geliyordu. Kimsenin geçemeyeceği bir makineydik."