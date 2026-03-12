Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City'ye üç gol atarak büyük bir başarı elde etti. Sahada en iyi oyuncular arasında her zamanki gibi Thibaut Courtois vardı, kaleci olarak ve Valverde'ye yaptığı harika asistle hücumda da etkili oldu. Maç sonrası Belçikalı oyuncu, Blancos'un şu anki durumunu şöyle yorumladı.
Çeviri:
Real Madrid, Courtois: "Biz Xabi Alonso'ya videolar için karşı mı çıkıyoruz? Ama Conte varken..."
XABI ALONSO, CONTE GİBİ
"Son haftalardaki tartışmalar mı? Söylediklerinizi okumuyoruz, sizi izlemiyoruz. Ben evdeyim ve analiz etmem gerekenleri analiz ediyorum, neyi daha iyi yapmam gerektiğini biliyorum. Belki burasını bir anaokulu sanıyorsunuz, ama öyle değil. İstediğimiz her şeyi yaptığımızı sanıyorsunuz. Biz antrenörlere, buraya gelen herkese saygı duyuyoruz. Birçok eleştiri haksız ve diğerleri yanlış. Xabi Alonso'nun kovulmasında kısmen suçluyuz ve bunu kabul ediyorum ama kimse onu küçümsemedi. Bence birlikte iyi çalıştık. Sonra taktikleri, videoları sevmediğimizi söylemek... Bakın, Antonio Conte varken, günde saatlerce video izlerdim ve bu umurumda değildi çünkü biz profesyoneliz. Xabi ile iyi başladık, ama ritmimizi bulamadığımız zor bir dönem geçirdik. Futbol böyledir. Oyuncular olarak, komuta eden biz değiliz, koçtur ve biz onun otoritesine saygı duyuyoruz.
NAPOLI KOÇUNA DUYULAN SAYGI
Thibaut Courtois, daha önce Chelsea'de çalıştığı eski teknik direktörü Conte hakkında konuşmuştu. Rio Ferdinand'ın podcast'inde şöyle demişti: "Çılgınca bağıran antrenörlerim oldu, bunlardan biri de Conte'ydi! Bu bir kişilik meselesi, Zidane ise daha sakindi, Ancelotti de sadece birkaç kez, gerçekten ciddi bir şey olduğunda 'kafasını' kaybetti. Conte ile İtalyanca öğrendim çünkü soyunma odasında çok konuşurdu."
Marca'ya Conte'nin taktiksel olarak şimdiye kadar sahip olduğu en iyi teknik direktör olduğunu söylemişti. "Futbolu görme ve yaşama şekli başka bir seviyede. Hepimiz sahada ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk. Chelsea'de yaptığımız değişiklik, kimsenin bizi yenemeyeceği anlamına geliyordu. Kimsenin geçemeyeceği bir makineydik."