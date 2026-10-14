Çılgın galibiyetin ardından konuşan Mourinho, takımının Roma yorulana kadar zor anlar yaşadığını kabul etti. Mourinho, "Tek maçta iki farklı maç yaşandı: Roma'nın her açıdan üstün olduğu bölüm ve Real Madrid'in durdurulamaz olduğu son 20 dakika" dedi.

"Skor 3-1 olduğunda herkes işimizin bittiğini düşündü ama sonunda yorulan onlar oldu."

Genç forvet Endrick'i öven Mourinho, "Ne kadar yetenekli olduğunu biliyorum. Roma'nın savunmacıları yorulmuştu ve onu durduramadılar" diye ekledi.

Endrick ise "Hâlâ o anın heyecanını yaşıyorum. Oyuna bu kadar erken girmeyi beklemiyordum ama takımıma yardım etmek istiyorum" dedi.