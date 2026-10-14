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Real Madrid çılgın bir geri dönüşe imza atarken Jose'den yanıt: “Herkes işimizin bittiğini düşünüyordu!”
Real Madrid, Avrupa'da son bölümde müthiş bir geri dönüşe imza attı
Real Madrid, Stadio Olimpico'da Roma karşısında son sekiz dakikada üç gol bularak Şampiyonlar Ligi'nde olağanüstü bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 4-3 galip ayrıldı. Eski kulübüyle karşılaşan Jose Mourinho, Marten de Roon'un açılış golü ve Donyell Malen'in attığı iki golün ardından takımının 3-1 geriye düşmesini izledi.
Kylian Mbappe, maçın sonundaki dramatik anlar yaşanmadan önce Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maçında gol attı.
Arda Guler'in art arda kullandığı üç duran top, Carlos Espi, maçın oyuncusu Endrick ve eski Roma savunmacısı Antonio Rudiger'in golleriyle karşılaşmanın seyrini değiştirdi.
- AFP
Mourinho taktik değişiklikleri açıkladı, Endrick'in etkisini övdü
Çılgın galibiyetin ardından konuşan Mourinho, takımının Roma yorulana kadar zor anlar yaşadığını kabul etti. Mourinho, "Tek maçta iki farklı maç yaşandı: Roma'nın her açıdan üstün olduğu bölüm ve Real Madrid'in durdurulamaz olduğu son 20 dakika" dedi.
"Skor 3-1 olduğunda herkes işimizin bittiğini düşündü ama sonunda yorulan onlar oldu."
Genç forvet Endrick'i öven Mourinho, "Ne kadar yetenekli olduğunu biliyorum. Roma'nın savunmacıları yorulmuştu ve onu durduramadılar" diye ekledi.
Endrick ise "Hâlâ o anın heyecanını yaşıyorum. Oyuna bu kadar erken girmeyi beklemiyordum ama takımıma yardım etmek istiyorum" dedi.
Rudiger ve Espi, son dakikalardaki gol kahramanlıklarını değerlendirdi
Eski Roma savunmacısı Rudiger, 89. dakikada galibiyet golünü voleyle attıktan sonra karmaşık duygular yaşadığını söyledi. Rudiger, "Galibiyet golünü attığım için mutluyum. Elbette buruk bir his ama futbol böyle," dedi. "Roma'nın kalbimde her zaman özel bir yeri olacak."
"Son bölümde geri dönüş için verdiğimiz mücadele, tam da oynamamız gereken şekildeydi: Daha kararlı, daha cesur ve kendimize daha fazla inanarak."
Genç forvet Espi ise şunları ekledi: "Çekişme! Tam anlamıyla çılgıncaydı! Galibiyet için hep birlikte yüklendik. Dakikalar geçtikçe hedefe yaklaştığımızı hissedebiliyorduk."
- Italy Photo Press
Valverde, zorlu derslerin alındığı süreçte takımın karakterini vurguladı
Orta saha oyuncusu Federico Valverde, geliştirmeleri gereken yönler olduğunu kabul ederken takımın dirençli oyununu övdü. Valverde, "Bir oyuncu olarak gururluyum," dedi. "Ama başından itibaren işimizi gerektiği gibi yapsaydık, çok daha az zor bir maç olurdu."
"Kendi hatalarımızı yaptık ama durumu tersine çevirmeyi başardık. Oyuna girip fark yaratan oyuncuları takdir etmek gerek."
Real Madrid, bir sonraki Avrupa maçına hazırlanırken bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ikinci zaferini elde etti.
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