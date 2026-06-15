Real Madrid, yaz transfer dönemindeki üçüncü transferini (Konaté ve Dumfries'in ardından) resmen tamamladı. Buna, José Mourinho'nun teknik direktör olarak göreve getirilmesi ve Atlético Madrid ile Barcelona'nın rekabetinden galip çıkarak eski Manchester City oyuncusu Bernardo Silva ile varılan anlaşma da ekleniyor. Sabah saatlerinde, hem İspanyol kulübü hem de Chelsea, bir anlaşmaya vardıklarını resmi olarak duyurdu.
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Real Madrid, Chelsea'den Cucurella'yı transfer etti. Transfer ücreti 60 milyon avro oldu; oyuncu 2032 yılına kadar sözleşme imzaladı
AYRINTILAR
“Real Madrid CF ve Chelsea FC, Marc Cucurella’nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncu, 30 Haziran 2032 tarihine kadar önümüzdeki altı sezon boyunca kulübümüze bağlı olacak,” diye belirtiliyor Real Madrid’in resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada. Real Madrid, Cucurella için 55 milyon avro sabit ücret ve 5 milyon avro bonus ödedi. İspanya'nın ABD'deki kampında sağlık kontrolünün bir kısmını tamamlayan oyuncu, 30 Haziran 2032 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.
CUCURELLA'NIN KARİYERİ
Cucurella, Barcelona'nın altyapısında kariyerine başladıktan sonra, bu takımda A takımda sadece bir resmi maçta forma giydikten sonra memleketine geri dönüyor. İngiltere'ye transfer olmadan önce, Eibar ve Getafe gibi diğer La Liga kulüplerinde de forma giydi; bu takımlarda sırasıyla 33 ve 86 maça çıktı. Brighton formasıyla 38 maça çıkan oyuncu, daha sonra Chelsea'ye transfer oldu ve burada 163 maçta forma giyip 9 gol attı.