Real Madrid, Chelsea'den Cucurella'yı transfer etti. Transfer ücreti 60 milyon avro oldu; oyuncu 2032 yılına kadar sözleşme imzaladı

Cucurella, Barcelona'nın altyapısında kariyerine başladıktan sonra, bu takımda A takımda sadece bir resmi maçta forma giydikten sonra memleketine geri dönüyor. İngiltere'ye transfer olmadan önce, Eibar ve Getafe gibi diğer La Liga kulüplerinde de forma giydi; bu takımlarda sırasıyla 33 ve 86 maça çıktı. Brighton formasıyla 38 maça çıkan oyuncu, daha sonra Chelsea'ye transfer oldu ve burada 163 maçta forma giyip 9 gol attı.