Real Madrid 'bunu yanına bırakamayacak' - Barcelona başkanı, Florentino Perez'in 'çocukça davranışlarını' sert bir dille eleştirdi ve UEFA'nın La Liga şampiyonunun yanında olduğunu vurguladı

Barcelona başkanlığı görevi devralma töreninin ardından konuşan Laporta, bu fırsatı Real Madrid ile devam eden gerginliğe değinmek için kullandı. Son gerginlik, Perez’in Negreira hakem skandalıyla ilgili UEFA’ya Katalan kulübüne ağır yaptırımlar uygulanmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir dosya sunmasının ardından yaşandı.

Mundo Deportivo’ya göre Laporta, bu tehditten hiç etkilenmedi ve bu hamleyi çaresiz bir dikkat dağıtma çabası olarak nitelendirdi. Spotify Camp Nou’da basına konuşan Laporta, kendinden emin bir şekilde şunları söyledi: “Bundan paçayı kurtaramayacaklar. UEFA’nın bu konuyla ilgili ne düşündüğünü biliyoruz; tüm bu olaylar göz önüne alındığında, bu işin yanlarına kalmayacaktır. Bu, onların mantıksız ve sonuçsuz kalacak eylemlerini meşrulaştırmak için konuyu uzatmaya çalıştıkları bir başka öfke nöbetinden ibarettir."