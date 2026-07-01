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Real Madrid 'bunu yanına bırakamayacak' - Barcelona başkanı, Florentino Perez'in 'çocukça davranışlarını' sert bir dille eleştirdi ve UEFA'nın La Liga şampiyonunun yanında olduğunu vurguladı
Laporta, Real Madrid’in şikayetini reddetti
Barcelona başkanlığı görevi devralma töreninin ardından konuşan Laporta, bu fırsatı Real Madrid ile devam eden gerginliğe değinmek için kullandı. Son gerginlik, Perez’in Negreira hakem skandalıyla ilgili UEFA’ya Katalan kulübüne ağır yaptırımlar uygulanmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir dosya sunmasının ardından yaşandı.
Mundo Deportivo’ya göre Laporta, bu tehditten hiç etkilenmedi ve bu hamleyi çaresiz bir dikkat dağıtma çabası olarak nitelendirdi. Spotify Camp Nou’da basına konuşan Laporta, kendinden emin bir şekilde şunları söyledi: “Bundan paçayı kurtaramayacaklar. UEFA’nın bu konuyla ilgili ne düşündüğünü biliyoruz; tüm bu olaylar göz önüne alındığında, bu işin yanlarına kalmayacaktır. Bu, onların mantıksız ve sonuçsuz kalacak eylemlerini meşrulaştırmak için konuyu uzatmaya çalıştıkları bir başka öfke nöbetinden ibarettir."
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Kulübün iç sorunlarından dikkatleri başka yöne çekmek
Barcelona başkanı, Madrid’in kendi yapısal ve lojistik sorunlarını gizlemek için hukuki durumu bir silah olarak kullandığını kesin bir şekilde düşünüyor. Perez, geçtiğimiz günlerde 14 lig şampiyonluğunun çalındığını iddia ederek büyük tepki toplamıştı; ancak Laporta, Madrid yönetiminin bir anonim şirkete dönüşüm sürecinde zorluklar yaşadığını öne sürerek durumu tersine çevirdi.
Laporta, Santiago Bernabéu’daki durumu alaycı bir şekilde ele alarak, UEFA’ya yapılan şikayetin bir aldatmaca olduğunu iddia etti. Laporta şunları ekledi: “Gürültü koparıp dikkatleri diğer meselelerden başka yöne çekmek onlar için iyi sonuç verdi: halka açık bir şirkete dönüşme konusundaki endişeleri ve müzik olmayacağı ya da arabalarını nereye park edeceklerini bilmedikleri gibi, işleri pek yolunda gitmeyen diğer sorunlar.”
Barça başkanı kanıt talep ediyor
İki İspanyol dev kulüp arasındaki gerginlikler, daha önce Perez’in ilişkilerin tamamen kopmuş olduğunu belirtmesiyle, eşi görülmemiş bir düzeye ulaştı. Madrid, Avrupa futbolunun yönetim organına sunmayı planladıkları 500 sayfalık bir belgeden övünse de, Laporta, fiili hukuki süreçlerin çok farklı bir tablo çizdiğini vurguladı.
Barcelona başkanı, yargı sürecinde rakiplerinden somut bir kanıt elde edilemediğini vurguladı. Laporta şöyle açıkladı: "Dava normal mahkemelerde görülüyor ve biz bu konuyla uzun süredir uğraşıyoruz. Bu konuda, yargılama sürecinde kanıtları sunduk. Karşı taraf ise hiçbir şey sunmadı."
Barcelona, Perez’in bu şok edici suçlamalarını geri çekmemesi halinde hukuki işlem başlatacağı uyarısında bulunmuştu.
- AFP
El Clásico’nun iki rakibi için bundan sonra ne olacak?
Barcelona, Madrid tarafından sunulan belgelere ilişkin UEFA’nın resmi yanıtını bekleyecek. Bu arada Laporta ve hukuk ekibi, Perez’in yolsuzluk iddialarını geri çekmeyi reddetmesi halinde ona karşı hakaret suçlamasıyla ceza davası açmaya hazır durumda. Saha dışı bu savaşın hız keseceğine dair hiçbir işaret görülmüyor; bu durum, önümüzdeki sezonun İspanya’nın en büyük kurumları arasındaki şiddetli mahkeme mücadeleleri ve köklü düşmanlığın gölgesinde geçeceğini garanti ediyor.