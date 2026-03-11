Real Madrid, bu yaz Rodri'yi transfer etmek ve nihayet orta saha sorununu çözmek için elinden geleni yapmalı

Yine de, Madrid her hafta kazanamıyorsa, suçlayacak birilerini aramak cazip geliyor. Kylian Mbappe'nin topu tekeline alıp istatistiklerini şişirmekle suçlanması, Vinicius Jr'ın keskinliğini yitirmesi, Alvaro Arbeloa'nın taktiksel fikirlerden yoksun olması veya savunmanın sağ kanadının çok zayıf olması gibi suçlamaların hepsinde bir parça gerçeklik payı var.

Ancak hiçbiri Madrid takımındaki daha derin, daha bariz bir boşluğu açıklamıyor. Gerçekten de, tüm hücumdaki tutarsızlıklar ve savunmadaki hatalar bir yana, bir gerçek ortada duruyor: Real Madrid'in gerçek anlamda elit bir orta saha oyuncusu yok.

Yıllardır Los Blancos, işleri yoluna koymak için orta sahanın dayanak noktasına güveniyordu. Daha yakın zamanda, Toni Kroos ve Luka Modric ile iki, hatta bazen Casemiro'yu da sayarsak üç oyuncunun varlığından faydalandılar. Ancak son iki sezondur, orta sahada büyük bir eksiklik yaşıyorlar.

Bunun çözümü kolay değil. Elbette dünya çapında oyuncular yetiştirilebilir, ancak futbolcuların gelişmesine gerçekten zaman tanımayan bir kulüpte - özellikle de şampiyonluk söz konusu olduğunda - varsayılan yöntem basittir: Sorunu parayla çözmek.

Ancak dünya klasmanında orta saha oyuncuları ağaçta yetişmiyor. Rodri'nin Manchester City ile olan sözleşmesi sona ermek üzere ve Madrid bu duruma ilgi gösteriyor gibi görünüyor. İspanyol devinin 2024 Ballon d'Or kazananını transfer etmek istediği yönündeki haberler yeniden gündeme gelmeye başladı. Madrid'in orta sahasında Rodri'nin boşluğunu dolduracak bir oyuncu olduğu kesin ve bu yaz ya da gelecek yaz, dünyanın en iyi orta saha oyuncusuna yatırım yapmaları gerekiyor.