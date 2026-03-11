Goal.com
Real Madrid, bu yaz Rodri'yi transfer etmek ve nihayet orta saha sorununu çözmek için elinden geleni yapmalı

Real Madrid, objektif olarak bakıldığında, o kadar da kötü bir sezon geçirmiyor. La Liga'da lider Barcelona'nın dört puan gerisinde - aşılamaz bir fark değil - ve zorlu bir lig fikstürüne rağmen Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yer alıyor. Evet, Xabi Alonso'yu teknik direktörlük görevinden aldılar ve teknik kadroda belirsizlik yaşıyorlar, ancak 2025-26 sezonunda Los Blancos'un başarıya ulaşması imkansız değil.

Yine de, Madrid her hafta kazanamıyorsa, suçlayacak birilerini aramak cazip geliyor. Kylian Mbappe'nin topu tekeline alıp istatistiklerini şişirmekle suçlanması, Vinicius Jr'ın keskinliğini yitirmesi, Alvaro Arbeloa'nın taktiksel fikirlerden yoksun olması veya savunmanın sağ kanadının çok zayıf olması gibi suçlamaların hepsinde bir parça gerçeklik payı var.

Ancak hiçbiri Madrid takımındaki daha derin, daha bariz bir boşluğu açıklamıyor. Gerçekten de, tüm hücumdaki tutarsızlıklar ve savunmadaki hatalar bir yana, bir gerçek ortada duruyor: Real Madrid'in gerçek anlamda elit bir orta saha oyuncusu yok.

Yıllardır Los Blancos, işleri yoluna koymak için orta sahanın dayanak noktasına güveniyordu. Daha yakın zamanda, Toni Kroos ve Luka Modric ile iki, hatta bazen Casemiro'yu da sayarsak üç oyuncunun varlığından faydalandılar. Ancak son iki sezondur, orta sahada büyük bir eksiklik yaşıyorlar.

Bunun çözümü kolay değil. Elbette dünya çapında oyuncular yetiştirilebilir, ancak futbolcuların gelişmesine gerçekten zaman tanımayan bir kulüpte - özellikle de şampiyonluk söz konusu olduğunda - varsayılan yöntem basittir: Sorunu parayla çözmek.

Ancak dünya klasmanında orta saha oyuncuları ağaçta yetişmiyor. Rodri'nin Manchester City ile olan sözleşmesi sona ermek üzere ve Madrid bu duruma ilgi gösteriyor gibi görünüyor. İspanyol devinin 2024 Ballon d'Or kazananını transfer etmek istediği yönündeki haberler yeniden gündeme gelmeye başladı. Madrid'in orta sahasında Rodri'nin boşluğunu dolduracak bir oyuncu olduğu kesin ve bu yaz ya da gelecek yaz, dünyanın en iyi orta saha oyuncusuna yatırım yapmaları gerekiyor.

    Sorumluluktan bunalmış

    Şu anda Madrid, topu elinde tutmadığında çok açık bir oyun sergiliyor ve topu elinde tuttuğunda da pek etkili olamıyor. Eskiden, en iyi dönemlerinde, takımları her iki yönde de hakimiyet kuruyordu. Kontratakları kolayca önleyebildikleri gibi, oyunun temposunu da kolayca kontrol edebiliyorlardı. Elbette bu bir sistem meselesiydi, ancak aynı zamanda seçkin oyunculara da dayanıyordu. 

    Şu anda Aurelien Tchouameni, Madrid'in tek derin orta saha oyuncusu olarak görev yapıyor. Aslında, eski Monaco oyuncusu orta sahayı tek başına tutması isteniyor ve Tchouameni'nin sınırları dahilinde elinden geleni yaptığı hissediliyor. Hızı yetersiz ve oyun anlayışını geliştirmiş olsa da, Tchouameni çok kolay sola veya sağa çekilerek sık sık olumsuz durumlara düşüyor. 

    Topla da durum aynı derecede istikrarsız olabilir. Madrid'in ideal olarak bir tempo belirleyiciye, topu elindeyken ortalığı sakinleştirecek ve doğru zamanda oyunu hızlandıracak birine ihtiyacı var. Tchouameni, yanlara doğru isabetli paslar atabilen bir oyuncu, ancak çizgiyi aşan paslar atma becerisi sorgulanabilir. FotMob'a göre, uzun pas isabet oranı yüzde 55, bu da onu Avrupa'daki orta saha oyuncuları arasında yüzde 56'lık dilime yerleştiriyor.

    Hala Kroos'un yerine geçecek kimse yok

    Madrid, 2024 yılında Kroos'un yerini etkili bir şekilde doldurmuş olsaydı, Tchouameni'nin nasıl bir gelişme gösterebileceğini merak etmekten başka bir şey gelmiyor insanın aklına. Eski Almanya milli takım oyuncusu, Madrid'in beyaz formasıyla geçirdiği parlak kariyerinin ardından, mükemmel bir veda sezonu geçirdi. Kroos, orta sahanın temelinde muazzam bir performans sergiledi ve Los Blancos'un Şampiyonlar Ligi-La Liga ikilisini tamamlamasına yardımcı oldu. Elbette, o sezon Vinicius'un kalitesi ve Jude Bellingham'ın olağanüstü ilk sezonuyla hatırlanacak, ancak her şeyi yoluna koyan Kroos'tu. 

    O dönemde, Madrid'in onu değiştirmek için transfer piyasasına girmesi veya en azından bir yedek oyuncu alması yönünde bazı çağrılar vardı. Ancak kulüp bunu reddetti. Kroos, Federico Valverde'ye 8 numaralı formasını verme gibi sembolik bir jest yaptı, ancak Uruguaylı oyuncu daha önce hiç defansif orta saha rolünde oynamamıştı ve çok daha fazla box-to-box rolüne alışkındı. Yaşlanan Modric'in devreye girip daha fazla oynayabileceği düşünülüyordu, ancak tecrübeli oyuncu eski orta saha partneri kadar düzenli performans gösteremedi. 

    Böylece, 2025 yazında Madrid'in hala yeni bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı vardı. Alonso, Real Sociedad'dan Martin Zubimendi'yi istedi, ancak oyuncu Arsenal'e katıldı ve piyasada onun gibi başka bir elit oyuncu yoktu. 

    Mükemmel uyum

    Rodri ise bu role mükemmel bir şekilde uyum sağlayacaktır. 2019'dan bu yana Pep Guardiola'nın gelişen Manchester City takımında istikrarlı bir performans sergileyen Rodri, dört kez Premier League ve bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Nihai sonuç ne olursa olsun, 2023-24 sezonundaki performansı en azından Ballon d'Or podyumunda yer almayı hak ediyordu. 

    Ayrıca çok önemli bir çok yönlülük de gösterdi. Rodri, gerekirse 6 numara, 8 numara veya daha ileri bir pozisyonda oynayabilir. Aslında Guardiola, Rodri tek başına orta sahayı kontrol edebildiği için çok sayıda hücum orta saha oyuncusu ile oynayabiliyor, ancak Altın Top ödülünü kazandığı sezonda kulübü ve milli takımı için 12 gol ve 14 asist de yaptı.

    Aynı sezon, 3.359 başarılı pasla Premier Lig rekoru kırdı, bunların 2.122'si rakip yarı sahada gerçekleşti. City ve İspanya, Mart 2023'ten Mayıs 2024'e kadar onunla birlikte yenilmezliğini sürdürdü ve 73 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.

    Bir de fiziksel özellikleri var. Rodri 1,90 m boyunda ve son derece hareketli. Hızlı bir oyuncu olmasa da, son zamanlarda geçirdiği ACL sakatlığına rağmen, geri koşarak top kazanmasına yardımcı olan önemli hızını korumuştur. Sergio Busquets modern regista'nın orijinaliyse, Rodri 2020'lerin yükseltilmiş versiyonudur. 

    Eve dönüş

    Dikkate alınması gereken diğer bir unsur ise Rodri'nin Madridli bir çocuk olmasıdır. İspanya'nın başkentinde doğan Rodri, City'ye transfer olmadan önce bir yıl boyunca Atletico Madrid'de forma giymiştir. Real Madrid'e transfer olmaya açık olduğunu da açıkça dile getirmiştir.

    "Olabilecek ya da olmayabilecek şeylere kapıyı kapatmak pek mantıklı olmaz. Dünyanın diğer üst düzey kulüplerinden herhangi biri bana ilgi gösterirse, bu olumlu bir şey. Geleceğimi belirlemem gereken gün geldiğinde, bir karar vermem gerektiğinde, seni isteyen kulüp ne kadar fazla olursa o kadar iyi" dedi Ballon d'Or ödülünü kazandıktan sonra.

    Defansif orta saha rolünü yorumlaması da oldukça tanıdık geliyordu: "Bu rolün en zor kısımlarından biri, topu kazandığında ne yapacağını bilmektir: ne zaman risk alacağını, ne zaman sakin kalacağını bilmek. Bence defansif orta saha oyuncusu için en önemli özellik, maçın temposunu belirlemektir. Topu dışarıya atıp sürekli forvetleri ararsan, 'hücumcu' olursun, ama topu daha sık kaybedersin ve daha fazla geçişle karşı karşıya kalırsın. Ama forvetlere, geriye veya yatay olarak hiç pas atmazsan, tehlikeli gol alanlarına asla giremezsin."

    Dahili çözümler

    Madrid'in orta saha sorununa hala kendi içinden bir çözüm bulabileceği yönünde bir argüman var. Arbeloa, akademiden genç oyuncuları, örneğin son zamanlarda ilk on birde yer alan Thiago Pitarch'ı kadroya çağırmaktan memnuniyet duyuyor. Şimdiye kadar, ciddi potansiyele sahip orta saha oyuncularına dört kez ilk on birde yer verdi. Dolayısıyla, bunlardan birinin dünya çapında bir oyuncuya dönüşebileceğine inanmak için nedenler var.

    Tchouameni'ye güvenmeye devam etmek için de kesinlikle geçerli nedenler var. Fransız milli oyuncu çok pahalıya mal oldu ve sezon boyunca kesinlikle gelişme gösterdi. Eduardo Camavinga, sakatlık sorunlarına rağmen, özellikle Rennes'te gençlik günlerinde daha derin bir pozisyonda oynamıştı. Formda olursa, ona tekrar şans verilebilir. 

    Ayrıca, Dani Carvajal'ı sağ bekte yeniden oynatmak ve Trent Alexander-Arnold'u daha derin bir orta saha pozisyonuna almak, Valverde'yi dengeyi sağlamak için 8 numara olarak ve Bellingham'ı onun hemen önünde oynatmak gibi bir seçenek de var. Ancak bu durumda, Vinicius ve Mbappe'nin çalışma temposunun düşük olması nedeniyle ikisini birden kadroya dahil etmek daha zor olacaktır. 

    Kaybedecek zaman yok

    Madrid için iyi haber, Rodri'nin sözleşmesinin sadece 15 ay kalmış olması ve yeni bir anlaşmanın yakın görünmemesi. Madrid, mümkünse bir oyuncu serbest kalana kadar bekleme eğilimindedir, ancak orta saha durumu o kadar umutsuz bir aşamaya gelmiştir ki, şimdi harekete geçmeleri gerekmektedir.

    Fiyatı belirlemek zor. City, 2019'da Rodri'yi transfer etmek için 60 milyon sterlinin üzerinde bir rakam ödedi ve Etihad'da elde ettiği tüm başarılara rağmen, ciddi bir diz sakatlığından yeni kurtulan ve sözleşme durumu nedeniyle yakında 30 yaşına girecek bir oyuncu için bu ücreti telafi etmekten fazlasını bekleyemezler.

    Para ne olursa olsun, Madrid için durum basit: Orta sahalarında Rodri'nin bıraktığı bir boşluk var ve şu anda bu boşluğu doldurmak için ellerinden gelen her şeyi yapmalılar.

