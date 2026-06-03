Real Madrid, bu hafta "ilk büyük transfer" sinyali verirken, Florentino Pérez başkanlık seçimleri öncesinde destek toplamaya çalışıyor

Tarihsel olarak iddialı "Galactico" stratejisine özgü bir hamleyle Perez, hafta sonu öncesinde Real Madrid'in mali gücünü sergilemeye hazır. El Espanyol'a konuşan Perez, Pazar günkü oylama öncesinde kamuoyunu etkilemek için mükemmel bir zamanlamayla kadroya önemli bir takviyenin çok yakında gerçekleşeceğini doğruladı. Perez, "Bu Perşembe, gelecek sezon için ilk büyük transferimi açıklayacağım" dedi. "Herkes benim spor projemin ne olduğunu biliyor: en iyi oyunculara sahip olmak ve kazanmaya devam etmek."

Perez, yeni transferin kimliği konusunda ağzını sıkı tutarken, haberler kulübü Ibrahima Konate ile yakından ilişkilendiriyor. Liverpool'daki görevinin ardından şu anda serbest oyuncu statüsünde olan savunma oyuncusunun Santiago Bernabeu'ya transferinin yakın olduğu düşünülürken, kulüp aynı zamanda Denzel Dumfries'i de kadrosuna katmak istiyor. Bu açıklamanın, İspanyol devinin başında bir dönem daha görevde kalmak isteyen mevcut başkanın vereceği birkaç önemli haberden ilki olması bekleniyor.