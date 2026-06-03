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Real Madrid, bu hafta "ilk büyük transfer" sinyali verirken, Florentino Pérez başkanlık seçimleri öncesinde destek toplamaya çalışıyor
Perez, büyük bir transfer ipucuyla niyetini belli etti
Tarihsel olarak iddialı "Galactico" stratejisine özgü bir hamleyle Perez, hafta sonu öncesinde Real Madrid'in mali gücünü sergilemeye hazır. El Espanyol'a konuşan Perez, Pazar günkü oylama öncesinde kamuoyunu etkilemek için mükemmel bir zamanlamayla kadroya önemli bir takviyenin çok yakında gerçekleşeceğini doğruladı. Perez, "Bu Perşembe, gelecek sezon için ilk büyük transferimi açıklayacağım" dedi. "Herkes benim spor projemin ne olduğunu biliyor: en iyi oyunculara sahip olmak ve kazanmaya devam etmek."
Perez, yeni transferin kimliği konusunda ağzını sıkı tutarken, haberler kulübü Ibrahima Konate ile yakından ilişkilendiriyor. Liverpool'daki görevinin ardından şu anda serbest oyuncu statüsünde olan savunma oyuncusunun Santiago Bernabeu'ya transferinin yakın olduğu düşünülürken, kulüp aynı zamanda Denzel Dumfries'i de kadrosuna katmak istiyor. Bu açıklamanın, İspanyol devinin başında bir dönem daha görevde kalmak isteyen mevcut başkanın vereceği birkaç önemli haberden ilki olması bekleniyor.
- AFP
20 yıldır yapılan ilk rekabetçi seçim
Yaklaşan seçim, kulüp için tarihi bir anı işaret ediyor; zira Perez, 2006 yılından bu yana ilk kez resmi bir rakiple karşı karşıya geliyor. Perez, son beş seçim döneminde rakipsiz olarak seçilmişti, ancak 37 yaşındaki iş adamı Enrique Riquelme, ortalığı karıştıran bir güç olarak ortaya çıktı. Riquelme, kulübün simgesi Raul Gonzalez'i sportif direktör olarak atamak ve Manchester City'den Rodri'nin "Real Madrid'de oynaması gereken türden bir oyuncu" olduğunu belirtmek gibi vaatlerde bulunmaya başladı bile.
2000'den 2006'ya ve 2009'dan günümüze kadar kulübü yöneten Perez, Riquelme'nin genç meydan okumasına karşı, dünya çapında yetenekleri İspanya'nın başkentine getirme konusundaki kanıtlanmış başarısını kullanıyor. Başkan, bu Pazar günü kulübün gelecekteki yönünü belirleyecek üyeler üzerinde, büyük isimlerin transferlerinin hâlâ en büyük yankıyı uyandırdığı gerçeğine güveniyor.
Daha fazla büyük isim ve yeni bir teknik direktör yolda
Bu transfer, üyeler sandık başına gitmeden önce Perez’in açıklamayı planladığı tek parça değil. Ayrıca boşalan teknik direktörlük pozisyonu da önemli bir konu; eski bir ismin teknik direktörlük koltuğuna geri dönebileceğine dair spekülasyonlar giderek artıyor. Perez, 2010 ile 2013 yılları arasında kulübü çalıştıran Jose Mourinho’nun Bernabeu’ya geri dönmeyi kabul ettiği yönündeki haberleri yalanlamadı.
Perez röportajında, "Yakında Real Madrid'in yeni teknik direktörünün kim olacağını açıklayacağım" dedi. "Pazar gününden önce daha fazla isim açıklayacağız, merak etmeyin."
Bu açıklamalar, Perez'in yaklaşan sezon için halihazırda somut bir planı olduğunu göstermek amacıyla yapılmış olup, rakibinin sunduğu teorik projeyle tezat oluşturuyor.
- Getty Images Sport
Kulüp sahipliği ve servet için verilen mücadele
Saha dışındaki tartışmalar, kulübün temel yapısını da gündeme getirdi. Riquelme, kulübün yüzde beşini dış bir yatırımcıya satma yönündeki Perez’in önerisine, bunun geleneksel üye sahipliği modelini tehdit ettiği gerekçesiyle açıkça karşı çıktı. Perez ise bu planın, “duygusal serveti” nesiller boyu aktarılabilecek somut bir varlığa dönüştürerek taraftarların yararına olacağını savunuyor.
"Benimle birlikte Madrid her zaman üyelerine ait olacak," diye ısrar etti Perez. "Üyelerin [kulübün] mali servetinin sahipleri olmasını istiyorum. Şu anda sadece duygusal bir servetin sahibiyiz. Bu bağı güçlendirmek ve ölümün ötesine taşımak istiyorum, böylece mali servet çocuklarınıza veya ailenize miras kalabilir. Bunu nasıl yapacağımızı inceleyeceğiz, tartışacağız ve tüm üyelerin katılacağı bir referandumda oylayacağız."