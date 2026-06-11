Real Madrid, Bernardo Silva için transfer teklifi sundu; Jose Mourinho, Barcelona ve Atlético Madrid'in önüne geçmek için Man City'nin yıldızını kadroya katmak için 'baskı yapıyor'

Real Madrid, Silva için yarışa resmen katıldı ve 31 yaşındaki oyuncunun Manchester City'den ayrılmasının ardından kendisine resmi bir teklif sundu. Bu hamle, Mourinho'nun etkisinin doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıktı; Real Madrid'in yeni teknik direktörü olan ve orta saha oyuncusunun uzun süredir hayranı olan Portekizli teknik adam, kadro yapısını yeniden şekillendirme planının bir parçası olarak Silva'yı Santiago Bernabéu'ya getirmek için aktif bir şekilde çaba gösteriyor.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, Real Madrid şu anda Silva'yı serbest oyuncu olarak kadrosuna katmak için ileri aşamadaki görüşmelerde bulunuyor. Bu gelişme, birçok kişinin Barcelona'nın lehine sonuçlanacağına inandığı bir hikayede dramatik bir dönüşe işaret ediyor, ancak Mourinho'nun altında çalışmanın ve İspanyol devine katılmanın cazibesi, oyun kurucunun karar verme sürecini karmaşıklaştırdı.