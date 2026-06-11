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Real Madrid, Bernardo Silva için transfer teklifi sundu; Jose Mourinho, Barcelona ve Atlético Madrid'in önüne geçmek için Man City'nin yıldızını kadroya katmak için 'baskı yapıyor'
Jose Mourinho, Real Madrid'in hücumunu yönetiyor
Real Madrid, Silva için yarışa resmen katıldı ve 31 yaşındaki oyuncunun Manchester City'den ayrılmasının ardından kendisine resmi bir teklif sundu. Bu hamle, Mourinho'nun etkisinin doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıktı; Real Madrid'in yeni teknik direktörü olan ve orta saha oyuncusunun uzun süredir hayranı olan Portekizli teknik adam, kadro yapısını yeniden şekillendirme planının bir parçası olarak Silva'yı Santiago Bernabéu'ya getirmek için aktif bir şekilde çaba gösteriyor.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, Real Madrid şu anda Silva'yı serbest oyuncu olarak kadrosuna katmak için ileri aşamadaki görüşmelerde bulunuyor. Bu gelişme, birçok kişinin Barcelona'nın lehine sonuçlanacağına inandığı bir hikayede dramatik bir dönüşe işaret ediyor, ancak Mourinho'nun altında çalışmanın ve İspanyol devine katılmanın cazibesi, oyun kurucunun karar verme sürecini karmaşıklaştırdı.
- Getty Images Sport
Barcelona’nın uzun süredir elinde tuttuğu üstünlük tehlike altında
Aylardır Katalan başkenti, Silva için tek mantıklı varış noktası gibi görünüyordu. Barcelona’nın bu yılın başlarında Manchester City’den ayrılacak olan kaptanı transfer etmek için prensipte bir anlaşmaya vardığı ve oyuncunun Camp Nou’ya geçişi kolaylaştırmak için önemli ölçüde maaş kesintisini bile kabul ettiği biliniyordu. Ancak Real Madrid’in rekabete resmi olarak girmesi, favori konumundaki Barça’ya doğrudan bir meydan okuma oluşturdu.
Silva'nın menajeri Jorge Mendes, daha önce müvekkilinin bir projeye karar vermeden önce zaman ayıracağını belirtmişti ve Florentino Perez'in müdahalesi, Clasico rakipleri arasında yeni bir rekabet başlattı. Atletico Madrid arka planda ilgisini sürdürürken ve Galatasaray'ın mali açıdan daha avantajlı üç yıllık bir sözleşme teklif ettiği bildirilirken, seçim La Liga'nın dev kulüpleri arasında daralmış görünüyor.
City'de bir dönemin sonu
31 yaşındaki oyuncu, Pep Guardiola yönetiminde geçirdiği dokuz muhteşem yılın ardından Etihad Stadyumu'ndan tam anlamıyla bir kulüp efsanesi olarak ayrılıyor. Kupa dolabında altı Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan oyuncunun toplamda 20 büyük kupa kazandığı belirtiliyor.
Orta saha oyuncusu geçen hafta, bir sonraki kulübü hakkında henüz kesin bir karar vermediğini doğruladı ve 2026 Dünya Kupası sona erdiğinde "beni gerçekten seven" bir takım bulacağını vurguladı.
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Dünya Kupası mücadelesinin ardından karar bekleniyor
Silva şu anda Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Portekiz'i temsil etmeye odaklanmış durumda ve kulüple ilgili meselelerin uluslararası sahnedeki performansını etkilemesine izin vermeyeceğini açıkça belirtti. Mendes, bu ayın başlarında müvekkilinin geleceğine ilişkin kararını ancak Dünya Kupası'ndan sonra vereceğini doğruladı; bu da transfer serüveninde hâlâ bazı sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği anlamına geliyor.