Real Madrid, Bayern Münih maçında Eduardo Camavinga'nın gördüğü kırmızı karta gösterdiği 'aptalca' tepki nedeniyle sert eleştirilere maruz kalırken, eski yıldız oyuncu da kulübe sert bir saldırıda bulundu
Bavyera'da kaos
Madrid, Bayern ile oynadığı maçın son dakikalarında Camavinga'nın zaman kazanmaya çalıştığı gerekçesiyle ikinci sarı kart görmesi üzerine dramatik bir şekilde Avrupa kupalarından elendi. Fransız orta saha oyuncusu sahada sadece 25 dakika kalabilmişti; onun oyundan atılmasıyla 15 kez şampiyon olan takım, Luis Diaz ve Michael Olise'nin son dakikalarda attığı gollere karşı savunmasız kaldı. Toplamda 6-4'lük yenilginin ardından Madrid oyuncuları ve teknik ekibi, karara itiraz etmek için hakem Slavko Vincic'in etrafını sardı.
Sneijder disiplin eksikliğini sert bir dille eleştirdi
Eski Hollanda milli futbolcu, böylesine önemli bir maçta Fransız orta saha oyuncusunun sergilediği profesyonellik eksikliğine inanamadığını dile getirdi. Takımın elenmesinin sorumluluğunun hakemlikten ziyade oyuncunun karar verme sürecinde yattığını vurguladı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından takımın hakemle yüzleşmeyi tercih etmesini sorgulayan Sneijder, Ziggo Sport'a şunları söyledi: "Bu seviyede böyle bir şey olmamalı. Bu aptallık. Hepimiz uzatmaları bekliyorduk; bunu her iki takımdan da hissedebiliyordunuz. Zaten cebinde sarı kart varken bunu yapması anlaşılmaz. Hiç anlamadığım bir şey var: Yapmaları gereken şey soyunma odasına gidip hakemle değil, Camavinga ile konuşmakken, hakeme kızıyorlar."
Şampiyonlar Ligi'ndeki düşüş
Avrupa'nın en çok şampiyonluk kazanan takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde iki sezon üst üste elenerek, kıtasal performansında şaşırtıcı bir düşüş yaşadı. Dikkat çekici bir şekilde, kulüp son iki sezonda, 2010-11 ile 2023-24 yılları arasında oynanan önceki 14 turnuvanın toplamında olduğu kadar çok kez yarı finale kalmayı başaramadı. Bu beklenmedik performans düşüşü, on yıllık benzeri görülmemiş bir başarı döneminin ardından Madrid'i çözüm arayışına soktu.
Yurt içi odaklanma devam ediyor
Alvaro Arbeloa’nın takımı, önümüzdeki Salı günü Deportivo Alaves ile oynayacakları La Liga maçına hazırlanırken, Avrupa’daki hayal kırıklığının üstesinden gelmek zorunda. Şu anda lider Barcelona’nın dokuz puan gerisinde ve ligde yedi maç kalan takım, artık herhangi bir puan kaybının şampiyonluk umutlarını sona erdireceği bir noktaya geldi. Oyuncular, sezonun kaderini tamamen ligdeki bir geri dönüşe bağlayan kaotik bir haftanın ardından, savunma disiplinini ve zihinsel dayanıklılıklarını yeniden kazanmak zorundalar.