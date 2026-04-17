Real Madrid, Bayern Münih maçında Eduardo Camavinga'nın gördüğü kırmızı karta gösterdiği 'aptalca' tepki nedeniyle sert eleştirilere maruz kalırken, eski yıldız oyuncu da kulübe sert bir saldırıda bulundu

Eski Hollanda milli futbolcu, böylesine önemli bir maçta Fransız orta saha oyuncusunun sergilediği profesyonellik eksikliğine inanamadığını dile getirdi. Takımın elenmesinin sorumluluğunun hakemlikten ziyade oyuncunun karar verme sürecinde yattığını vurguladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından takımın hakemle yüzleşmeyi tercih etmesini sorgulayan Sneijder, Ziggo Sport'a şunları söyledi: "Bu seviyede böyle bir şey olmamalı. Bu aptallık. Hepimiz uzatmaları bekliyorduk; bunu her iki takımdan da hissedebiliyordunuz. Zaten cebinde sarı kart varken bunu yapması anlaşılmaz. Hiç anlamadığım bir şey var: Yapmaları gereken şey soyunma odasına gidip hakemle değil, Camavinga ile konuşmakken, hakeme kızıyorlar."