Real Madrid, Bayern Münih ile oynayacağı önemli Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Thibaut Courtois'nın sakatlık endişesi yaşadı
Courtois, Manchester City maçında sakatlandı
Courtois, Salı günü Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sakatlandı. Real Madrid, toplamda 5-1'lik galibiyetle turnuvanın çeyrek finallerine yükselirken, kaleci ilk yarının sonunda Lunin ile değiştirildi. Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, bu değişikliğin sadece önlem amaçlı olduğunu söyledi. Arbeloa gazetecilere şunları söyledi: “Courtois biraz rahatsızlık hissetti ve devam etmek istedi, ancak risk almaya gerek yoktu çünkü dört gün sonra bir final daha var: çok önemli bir derbi ve çok zorlu bir maç. İyi olan şey, Lunin gibi bir kaleciye sahip olmamız. İkinci yarıda açıkçası çok iyiydi ve sağlam bir performans sergiledi. Bu vesileyle onu tebrik etmek istiyorum çünkü Real Madrid'in kalesini savunma fırsatı bulduğunda her seferinde yaptığı şey kolay değil."
Real Madrid, Courtois hakkında son gelişmeleri açıkladı
Ancak Real Madrid, Courtois'nın sakatlandığını ve sahalardan uzak kalacağını doğruladı: "Real Madrid Tıp Ekibi tarafından bugün oyuncumuz Thibaut Courtois üzerinde yapılan tetkiklerin ardından, sağ uyluk kasının rektus femoris kasında bir kas sakatlığı olduğu tespit edildi. İyileşme süreci yakından takip edilecektir."
Courtois, Real Madrid'de ne kadar süre sahalardan uzak kalacak?
Diario AS'ye göre Real Madrid, Courtois'nın önümüzdeki altı hafta sahalardan uzak kalacağını öngörüyor. Bu haber doğruysa, Courtois, Cumartesi günü La Liga'da Atlético Madrid ile oynanacak derbi maçı başta olmak üzere, Los Blancos için hayati önem taşıyan bazı karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Courtois'nın ayrıca Bayern Münih ile oynanacak iki Şampiyonlar Ligi maçının yanı sıra Real Mallorca, Girona, Alavés ve Real Betis ile oynanacak La Liga maçlarını da kaçırması bekleniyor.
Courtois'nın yokluğunda Lunin kaleyi devralacak ve deneyimli bir seçenek olacak. Ancak, dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak kabul edilen Courtois'yı kaybetmek, Arbeloa'nın takımı için büyük bir darbe olacak.
Madrid için Şampiyonlar Ligi 'özel maçı'
Madrid, Courtois’sız idare etmek zorunda kalabilir, ancak Arbeloa Şampiyonlar Ligi konusunda hâlâ kendinden emin. City’yi yendikten sonra gazetecilere şunları söyledi: “Şampiyonlar Ligi, Real Madrid için özel bir turnuva ve Avrupa’nın en iyilerinden biriyle karşılaştık. Ardından Bayern ve belki de daha sonra PSG gelecek. Bunları kazanmak istiyorsak, bu geceki gibi ve altı gün önce yaptığımız gibi oynamalıyız. Bu iki maçta biraz şansımız da vardı, ancak her ikisini de kazanmayı hak ettik. 5-1'lik toplam skor her şeyi anlatıyor. İlerlememiz gerekiyor ve kesinlikle Bayern ile karşılaşacağız."
Şimdi ne olacak?
Real Madrid, Pazar akşamı Santiago Bernabéu'da Atlético'yu ağırlayacak. Diego Simeone'nin takımı, sezonun başlarında La Liga'da Real'i 5-2 mağlup etmişti ve Tottenham'ı yenerek Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükselmesinin ardından bu maça çıkıyor.
