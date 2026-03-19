Real Madrid, Bayern Münih ile oynayacağı önemli Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Thibaut Courtois'nın sakatlık endişesi yaşadı

Diario AS'ye göre Real Madrid, Courtois'nın önümüzdeki altı hafta sahalardan uzak kalacağını öngörüyor. Bu haber doğruysa, Courtois, Cumartesi günü La Liga'da Atlético Madrid ile oynanacak derbi maçı başta olmak üzere, Los Blancos için hayati önem taşıyan bazı karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Courtois'nın ayrıca Bayern Münih ile oynanacak iki Şampiyonlar Ligi maçının yanı sıra Real Mallorca, Girona, Alavés ve Real Betis ile oynanacak La Liga maçlarını da kaçırması bekleniyor.

Courtois'nın yokluğunda Lunin kaleyi devralacak ve deneyimli bir seçenek olacak. Ancak, dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak kabul edilen Courtois'yı kaybetmek, Arbeloa'nın takımı için büyük bir darbe olacak.