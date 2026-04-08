Real Madrid, Bayern Münih'e iki gol "hediye etti"; Antonio Rüdiger ise Şampiyonlar Ligi'ndeki mağlubiyette kaçırılan fırsatlardan yakınıyor

Maç sonrası yaptığı samimi değerlendirmede Rudiger, yedikleri gollerin niteliğini ele alırken sözünü sakınmadı. Stoper, takımın maçı belirleyen top kayıplarını önlemek için özel olarak hazırlandığını vurguladı.

Rudiger, Movistar+'a şunları söyledi: "İkinci yarıya güçlü başladık ama hemen bir gol yedik. Bana göre her iki gol de hediyeydi; bence ikinci yarıda daha fazlasını yapmamız gerekiyordu."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Bu konular hakkında konuştuk, topu kolayca kaybetmememiz gerektiği konusunda, iki golü bir düşünün. Bu seviyede bu çok tehlikeli. Şu anda bunu yaşıyoruz, her şey Mbappe'nin golüyle başladı. Daha fazla gol atmak için birçok fırsatımız vardı, ama sonuçta durum bu. Manuel Neuer, Bayern'in en iyi oyuncusuydu."