Çeviri:
Real Madrid, Bayern Münih'e iki gol "hediye etti"; Antonio Rüdiger ise Şampiyonlar Ligi'ndeki mağlubiyette kaçırılan fırsatlardan yakınıyor
Savunmadaki hatalar pahalıya mal oluyor
Madrid, acımasız Bayern karşısında ev sahibi avantajını kullanamayınca rövanş maçında zorlu bir sınavla karşı karşıya kaldı. Maç boyunca baskın bir oyun sergileyen ev sahibi takım, Luis Diaz ve Harry Kane'in golleriyle mağlup oldu. Her iki gol de Los Blancos'un riskli bölgelerde topu kaybetmesi sonucu geldi. Kylian Mbappe maçın sonlarında farkı azaltmayı başarsa da, maçın en önemli özelliği Madrid'in yaratıcı hücum yeteneği ile defans disiplini arasında denge kuramaması oldu. Bayern ise ev sahibi takımın bıraktığı boşlukları soğukkanlılıkla değerlendirdi.
Rüdiger öfkesini dışa vuruyor
Maç sonrası yaptığı samimi değerlendirmede Rudiger, yedikleri gollerin niteliğini ele alırken sözünü sakınmadı. Stoper, takımın maçı belirleyen top kayıplarını önlemek için özel olarak hazırlandığını vurguladı.
Rudiger, Movistar+'a şunları söyledi: "İkinci yarıya güçlü başladık ama hemen bir gol yedik. Bana göre her iki gol de hediyeydi; bence ikinci yarıda daha fazlasını yapmamız gerekiyordu."
Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Bu konular hakkında konuştuk, topu kolayca kaybetmememiz gerektiği konusunda, iki golü bir düşünün. Bu seviyede bu çok tehlikeli. Şu anda bunu yaşıyoruz, her şey Mbappe'nin golüyle başladı. Daha fazla gol atmak için birçok fırsatımız vardı, ama sonuçta durum bu. Manuel Neuer, Bayern'in en iyi oyuncusuydu."
Neuer, Bernabeu rekorunu kırdı
Bu yenilgi, genellikle eleme maçlarında başarılı olan Madrid’in nadir görülen bir zayıflığını ortaya çıkardı. Rüdiger’in hayal kırıklığı, Bernabeu’da oynanan bir eleme maçında dokuz kurtarış gerçekleştiren ilk kaleci olan Neuer’in tarihi performansı ile haklı çıktı. Defans oyuncusunun “hediye” olarak nitelendirdiği goller, Madrid’in yüksek yoğunluklu baskı altında hücumdan savunmaya geçişindeki taktiksel eksiklikleri vurguluyor.
Münih görevi büyük önem taşıyor
Madrid, bu Cuma günü Girona ile oynayacağı lig maçı öncesinde bir an önce konsantrasyonunu yeniden toplamalı; ardından da kader belirleyici rövanş maçı için Allianz Arena'ya doğru yola çıkacak. Takım, özellikle yarı final bileti söz konusu olduğu için, savunmada daha istikrarlı bir performans sergilemeyi umuyor. Vincent Kompany yönetiminde ritmini bulan Bayern karşısında, İspanyol devi Bavyera'da mevcut toplam skor farkını tersine çevirmek için golcü kimliğini yeniden kazanmalı.