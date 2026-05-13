AFP
Çeviri:
Real Madrid başkanı, La Liga'daki rakipleriyle ilişkilerin "tamamen kopmuş" olduğunu belirtirken, Barcelona'nın Negreira hakemlik davası nedeniyle "yaptıklarının bedelini ödemesi" gerektiğini söyledi
Negreira skandalı nedeniyle cepheler belirginleşti
İspanya’nın en büyük iki kulübü arasındaki uzun soluklu ittifak, Perez’in La Sexta kanalında Josep Pedrerol ile yaptığı röportajda Negreira davasına ilişkin son açıklamalarının ardından kesin olarak sona erdi. Real Madrid başkanı, Barcelona’nın eski hakemlik başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira’ya yaptığı ödemelerle ilgili soruşturmayı ele alırken sözünü sakınmadı ve bunu spor tarihinin en büyük skandalı olarak nitelendirdi.
Perez, kulüpler arasındaki bağın artık tamamen kopmuş olduğunu doğruladı. Perez, "Bağ tamamen kopmuş durumda" dedi. "Yirmi yıldır hakemlere ödeme yapan bir kulüple ilişki kurmak istemiyorum. Diğer tüm kulüplerden beklediğim gibi, onların da yaptıklarının bedelini ödemelerini istiyorum. Bu, futboldaki en büyük yolsuzluk vakasıdır. Bu, sistematik bir yolsuzluktur. Real Madrid, bu olayda taraf olarak ortaya çıkan tek kulüp. Öte yandan La Liga ise hiçbir şey söylemiyor."
- Getty Images Sport
Önemli puan kaybına dair iddialar
Madrid, hukuki süreçte proaktif bir tutum sergiledi; Perez, haksız muamele iddialarını desteklemek için kullanmaya hazır oldukları belgelerin kapsamını açıkladı. İddia edilen yolsuzluğun son dönemdeki lig sıralamaları üzerinde doğrudan ve ölçülebilir bir etkisi olduğunu öne süren Perez, özellikle bu sezon yaşanan hayal kırıklıklarını örnek gösterdi.
Başkan, kulübün hukuki mücadelede atacağı sonraki adımları ayrıntılı olarak açıkladı: "Tüm belgeleri UEFA'ya sunacağız. 500 sayfa. Çok önemli belgeler. Yıllar boyunca, bizden alenen alınmış olan tüm puanları kayda geçirdik. Bu yıl bizden 16 ila 18 puan aldılar. Barça bana dava açmak istiyorsa, açsın. Negreira Davası'ndan üç yıl öncesine kadar haberim yoktu. Kendini kurban olarak gösteren ilk kişi Real Madrid'dir. Sonra Barcelona'nın yirmi yıldan fazla bir süredir hakemlere ödeme yaptığını fark ettim."
Barcelona'nın karşılık vermesiyle gerginlik tırmanıyor
Bu patlayıcı nitelikteki suçlamalar, Perez’in Salı günü düzenlediği basın toplantısının ardından geldi. Perez bu toplantıda yeni kulüp seçimleri çağrısında bulunmuş ve Barcelona’ya sert bir saldırı başlatmıştı. Bu doğrudan provokasyon, Camp Nou’dan anında bir tepki gördü. Barcelona başkan yardımcısı Rafa Yuste, Perez’in iddialarını bir dikkat dağıtma taktiği olarak nitelendirerek, Real Madrid başkanının önemli bir kupa kazanamadığı bir sezonun ardından kendi kulübünün sahadaki eksikliklerini örtbas etmeye çalıştığını ima etti.
Yuste, iddialara sert bir yanıt verdi: "Florentino'nun sözleri bana acınası ve yalanlarla dolu geldi. Kulüp dün yasal işlem başlatılacağını belirten bir açıklama yaptı, ancak Florentino Perez'in iki yıldır süren spor felaketini örtbas etmek için yaptığı bu manevranın onu hiçbir yere götürmeyeceğini söylemek istiyorum."
- AFP
İç çekişmeler ve seçim tartışmaları
Barcelona ile yaşanan söz düellosunun ötesinde, Perez Santiago Bernabéu'daki iç ortama da değindi. Takım içinde gerginlik yaşandığına dair haberlere – özellikle Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında antrenman sahasında yaşanan tartışmaya – rağmen, başkan liderliği ve yeniden seçilme niyetine ilişkin kararlılığını korudu.
Perez, oyuncuları hakkında "Aralarında hiçbir sorun yok" dedi. "Antrenmanlarda kavgalar her zaman olmuştur. Bunu herhangi bir kulübe sorabilirsiniz. Ancak bu kulüpte olmayan şey, bu planlı kampanyanın kötü niyetidir. Gazetecilerle ilgilenmek zorundayım. Ve hiçbir şey olmuyor. Üyeler olan Madrid'in sahiplerini savunmak zorundayım. Real Madrid'in düşmanı olan gazetecileri işaret etmelisiniz. Dedim ki, bitti. Seçimlere gideceğim. Oraya girmeden önce herkes benim ayrılacağımı düşünüyordu. Devam etmek ve daha birçok Avrupa Kupası kazanmak istiyorum."