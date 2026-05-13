İspanya’nın en büyük iki kulübü arasındaki uzun soluklu ittifak, Perez’in La Sexta kanalında Josep Pedrerol ile yaptığı röportajda Negreira davasına ilişkin son açıklamalarının ardından kesin olarak sona erdi. Real Madrid başkanı, Barcelona’nın eski hakemlik başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira’ya yaptığı ödemelerle ilgili soruşturmayı ele alırken sözünü sakınmadı ve bunu spor tarihinin en büyük skandalı olarak nitelendirdi.

Perez, kulüpler arasındaki bağın artık tamamen kopmuş olduğunu doğruladı. Perez, "Bağ tamamen kopmuş durumda" dedi. "Yirmi yıldır hakemlere ödeme yapan bir kulüple ilişki kurmak istemiyorum. Diğer tüm kulüplerden beklediğim gibi, onların da yaptıklarının bedelini ödemelerini istiyorum. Bu, futboldaki en büyük yolsuzluk vakasıdır. Bu, sistematik bir yolsuzluktur. Real Madrid, bu olayda taraf olarak ortaya çıkan tek kulüp. Öte yandan La Liga ise hiçbir şey söylemiyor."



