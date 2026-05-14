Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, Xabi Alonso'yu transfer etmenin bir hata olduğunu reddediyor ve Vinicius Jr.'ın sözleşmesindeki belirsizliğe değiniyor
Perez sessizliğini bozdu
Perez, acil cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin son açıklamasının ardından, El Chiringuito de Jugones programında 40 dakikalık önemli bir röportaja katıldı. Başkan, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona’ya 3-2 yenildikten sonra görevinden alınan Alonso’nun sezon ortasında kovulmasını yeniden ele aldı. Alonso’nun Bayer Leverkusen’deki tarihi başarısına rağmen, Madrid’deki görevi, sezon öncesi hazırlık eksikliği ve A takım kadrosunda giderek artan fiziksel yorgunluktan olumsuz etkilendi.
Suçluluk yerine koşullar
Josep Pedrerol ile yaptığı söyleşide Perez, eski Real Madrid orta saha oyuncusu Alonso'yu kadroya katma kararının o dönemde doğru olduğunu ısrarla savundu. Perez şöyle konuştu: "Hayır. Bu, koşulların bir sonucuydu. Her şey Kulüpler Dünya Kupası'ndan kaynaklanıyordu; hazırlık dönemi geçirmemiştik. Hazırlık dönemi olmadığında fiziksel olarak zorlanırsınız. Değişikliğin (kadrodan çıkarılmasının) yardımcı olacağını düşünmüştük, ancak bu sadece kısa bir süre işe yaradı, sonra takım yine dağıldı."
Vini için aceleye gerek yok
Perez, Bernabeu’daki mevcut sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar süren Vinicius konusunda da net bir açıklama yaptı. 25 yaşındaki oyuncunun bu sezon 21 gol ve 14 asistlik etkileyici performansına rağmen başkan şöyle konuştu: “Bence Vinicius, Real Madrid’in sahip olduğu en iyi oyunculardan biri. Son iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Sözleşmesini yenilemek için aceleye gerek yok; konuşmak için tüm sezon önümüzde. Her şeyden ben sorumluyum sanıyorsunuz. Bu, sportif direktörün işi.”
Şimdi ne olacak?
Alvaro Arbeloa'nın geçici olarak göreve getirilmesi, sezonun felaketle sonuçlanmasıyla gölgelendi. Kulüp, La Liga şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Barcelona'nın gerisinde kaldı ve Bayern Münih'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden çeyrek final aşamasında acı bir şekilde elendi. Başkanlık seçimleri yaklaşırken, kulüp yönetimi Arbeloa'yı destekleyip desteklememeyi ya da gelecek sezon takımı yönetmesi için yüksek profilli bir kalıcı teknik direktör arayışına girip girmeyeceğini kararlaştırmalı; aynı zamanda Vinicius'un sözleşme durumunu da çözüme kavuşturmalıdır.