Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, Xabi Alonso'yu transfer etmenin bir hata olduğunu reddediyor ve Vinicius Jr.'ın sözleşmesindeki belirsizliğe değiniyor

Perez, Bernabeu’daki mevcut sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar süren Vinicius konusunda da net bir açıklama yaptı. 25 yaşındaki oyuncunun bu sezon 21 gol ve 14 asistlik etkileyici performansına rağmen başkan şöyle konuştu: “Bence Vinicius, Real Madrid’in sahip olduğu en iyi oyunculardan biri. Son iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Sözleşmesini yenilemek için aceleye gerek yok; konuşmak için tüm sezon önümüzde. Her şeyden ben sorumluyum sanıyorsunuz. Bu, sportif direktörün işi.”