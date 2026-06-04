Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta ile babası Alfie Haaland'ın iddiaları "doğru değil" olarak nitelendirdikleri ortak bir açıklama yayınlamasıyla kampanya bir tıkanma noktasına geldi. Ancak Riquelme, bu durumu 2000 yılında ezeli rakip Barcelona'dan Luis Figo'nun tartışmalı transferine benzeterek, kamuoyuna yönelik yalanlamaların, gündemdeki transfer görüşmeleri ve seçim dönemlerinde standart bir savunma taktiği olduğunu ima etti.

Tepkiler sorulduğunda Riquelme şöyle yanıt verdi: "Bu oyunun bir parçası. Kimse bunu sizden daha iyi bilemez. Figo'da da aynı şey olmuştu; bu futbolun bir parçası. Oyuncuyu korumak için, Rodri'nin menajeri Pablo (Barquero) ile de öncesinde ve sonrasında konuştuk. O zaman City ile konuşmak zorunda olduğunuzu çok iyi biliyorum. Rodri'nin durumu Haaland'ınkinden farklı, ama City ile konuşmak zorundasınız. Kulübe azami saygı duyuyoruz."



