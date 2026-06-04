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Real Madrid başkan adayı, dev Erling Haaland konusunda kararlılığını sürdürüyor; Rodri iddiaları, Man City'nin reddi ve menajerin öfkeli tepkisi
Perez'in rakibi, Haaland maddesini destekliyor
Başkan adayı, Haaland'ı transfer etme sözünü yineledi ve forvetin yakın çevresinden gelen son yalanlamaları "oyunun bir parçası" olarak nitelendirdi.
El Hormiguero programında manşetlere taşınan ve Riquelme'nin Haaland'ın "Madrid'e gelmek istediğini" iddia ettiği bir görünümün ardından, Enrique Riquelme, AS'yeverdiği demeçte, iddialı seçim kampanyasının ana hedefi olmaya devam eden Norveçli forvet hakkındaki tutumunu netleştirdi.
Riquelme, anlaşmanın mümkün olduğu konusunda ısrarcı ve şöyle diyor: "Haaland'ın bir maddesi var. Bu, bir süredir üzerinde çalışılan harika bir isim. Bunun bir adaylık olduğunu, seçimler olduğunu unutmamak gerekir. Biri kazanabilir, diğeri kazanabilir. Kulübün ve takımın oyuncuyu korumak ve ona göz kulak olmak zorunda olduğunu anlıyorum. Bu bana normal geliyor. Ancak başkan olursam Haaland gibi büyük isimlerin Real Madrid'de oynayacağını duyurmaktan çok mutluyum."
Pimenta ve Alfie’nin inkârlarını bir kenara bırakırsak
Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta ile babası Alfie Haaland'ın iddiaları "doğru değil" olarak nitelendirdikleri ortak bir açıklama yayınlamasıyla kampanya bir tıkanma noktasına geldi. Ancak Riquelme, bu durumu 2000 yılında ezeli rakip Barcelona'dan Luis Figo'nun tartışmalı transferine benzeterek, kamuoyuna yönelik yalanlamaların, gündemdeki transfer görüşmeleri ve seçim dönemlerinde standart bir savunma taktiği olduğunu ima etti.
Tepkiler sorulduğunda Riquelme şöyle yanıt verdi: "Bu oyunun bir parçası. Kimse bunu sizden daha iyi bilemez. Figo'da da aynı şey olmuştu; bu futbolun bir parçası. Oyuncuyu korumak için, Rodri'nin menajeri Pablo (Barquero) ile de öncesinde ve sonrasında konuştuk. O zaman City ile konuşmak zorunda olduğunuzu çok iyi biliyorum. Rodri'nin durumu Haaland'ınkinden farklı, ama City ile konuşmak zorundasınız. Kulübe azami saygı duyuyoruz."
Üyeler için kişisel mali garantiler
Madrid'deki oy hakkına sahip üyelere samimiyetini kanıtlamak amacıyla Riquelme, kendi servetini ortaya koydu. Transfer vaatlerini yerine getiremezse, kulübün tüm oy hakkına sahip üyelerinin aidatlarını bizzat karşılayacağına söz verdi. Bu agresif strateji, mevcut başkan Perez'in uzun süredir devam eden görev süresiyle tezat oluşturmak üzere tasarlandı.
"Üyeleri ikna etmek için mi? Söylediklerimin yanı sıra, bir garanti verdim, kişisel bir garanti: Eğer bu vaatlerin herhangi birini yerine getiremezsem, 100.000 Madrid üyesinin aidatını (yaklaşık 15 milyon avro) şahsen ödeyeceğim," diye açıkladı Riquelme. "Kendi önerime güvenmiyorsam, üyelerin güvenini isteyemem. Ne bir Madridista ne de bir üye olarak, kişisel ya da mesleki imajımı, birini ya da diğerini öne sürerek zedelemek niyetinde değilim."
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Manchester City'nin konumuna saygı duymak
Kendinden emin olmasına rağmen Riquelme, hem Haaland hem de Rodri transferlerini sonuçlandırmak için City ile resmi görüşmelerin yine de gerekli olacağını kabul etti. Aday, kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve medyada yer alan haberlerden kaynaklanabilecek herhangi bir yanlış anlaşılmayı önlemek amacıyla ekibinin İngiliz şampiyonuyla şimdiden özel temas kurduğunu açıkladı.
Riquelme, kampanyasının Etihad Stadyumu'nda yaratabileceği olası gerginliğe değinerek sözlerini şöyle tamamladı: "Bu bir eğlence programı. Futbol futboldur; bu da futbolun bir parçası. Konuşmaya devam etmeliyiz, City'ye azami saygı göstermeliyiz; masaya oturmalıyız. Oyuncunun bir maddesi var; bir sözleşmesi var ve bu Çarşamba günü City'ye özel bir mesaj gönderdik. Çünkü dil sorunu nedeniyle bile başka bir şey anlayabilirler, ancak durum net."