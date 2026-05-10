Real Madrid-Barcelona maçı oyuncu değerlendirmeleri: Etkisiz kalan Vinicius Jr. geri dönüşü tetikleyemedi; Blancos, El Clásico'da La Liga şampiyonluğunu acı bir şekilde kaptırdı

Madrid maçın başlarında oyuna girmekte zorlandı. Topa hakim oldukları anlar olsa da, Barça maçın büyük bölümünde üstünlüğünü sürdürdü. Ev sahibi takımın ilk golü de hak ettiği bir gol oldu. Antonio Rudiger, ceza sahası kenarında Ferran Torres'e faul yaptı ve Marcus Rashford penaltı noktasının başına geçerek topu üst köşeye gönderdi. Kısa süre sonra durum daha da kötüleşti; Dani Olmo, Torres'e pas verdi ve Torres 20. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

Bunun dışında maç, dönem dönem oynanan bir maçtı. Madrid, ara sıra iyi anlar yaşadı ve kontrataklarda tehlikeli oldu, ancak somut sonuçlar sınırlı kaldı. Aslında, uzun süre boşuna koştular; Pedri ve Gavi'den oluşan minyon orta saha ikilisi, sahanın ortasını domine etti. Bu arada Blaugrana, Vinicius'u dikkat çekici bir şekilde sessiz tuttu.

Ve maç da aşağı yukarı böyle geçti. İkinci yarıda Bellingham topu ağlara göndererek en yakın gol fırsatını yakaladı, ancak ofsayt bayrağı kalktı. Joan Garcia'nın kurtarış yapması gerekmedi. Kötü bir hafta geçirdikten sonra mücadele ettikleri için elbette övgüyü hak ediyorlar. Ancak bunun dışında, kendilerini her yönüyle geride bırakan bir takıma karşı zayıf bir performans sergilediler. Üstüne üstlük, en büyük rakiplerinin kendileri karşısında şampiyonluğu garantilemesini izlemek gibi bir utanç da yaşadılar.

GOAL, Spotify Camp Nou'daki Real Madrid oyuncularını değerlendiriyor...