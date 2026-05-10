Thomas Hindle

Real Madrid-Barcelona maçı oyuncu değerlendirmeleri: Etkisiz kalan Vinicius Jr. geri dönüşü tetikleyemedi; Blancos, El Clásico'da La Liga şampiyonluğunu acı bir şekilde kaptırdı

Vinicius Jr. sahada kayboldu ve Real Madrid, Barcelona karşısında hırslı ancak sonuçsuz bir performans sergiledi; 2-0 mağlup olarak rakibinin lig şampiyonluğunu kutlamasına tanık oldu. Los Blancos maç boyunca rakibine üstünlük sağlayamadı ve iki takım arasındaki devasa kalite farkını adeta özetleyen bu karşılaşmada, erken gelen golün yarattığı dezavantajı hiçbir zaman telafi edemedi.

Madrid maçın başlarında oyuna girmekte zorlandı. Topa hakim oldukları anlar olsa da, Barça maçın büyük bölümünde üstünlüğünü sürdürdü. Ev sahibi takımın ilk golü de hak ettiği bir gol oldu. Antonio Rudiger, ceza sahası kenarında Ferran Torres'e faul yaptı ve Marcus Rashford penaltı noktasının başına geçerek topu üst köşeye gönderdi. Kısa süre sonra durum daha da kötüleşti; Dani Olmo, Torres'e pas verdi ve Torres 20. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

Bunun dışında maç, dönem dönem oynanan bir maçtı. Madrid, ara sıra iyi anlar yaşadı ve kontrataklarda tehlikeli oldu, ancak somut sonuçlar sınırlı kaldı. Aslında, uzun süre boşuna koştular; Pedri ve Gavi'den oluşan minyon orta saha ikilisi, sahanın ortasını domine etti. Bu arada Blaugrana, Vinicius'u dikkat çekici bir şekilde sessiz tuttu.

Ve maç da aşağı yukarı böyle geçti. İkinci yarıda Bellingham topu ağlara göndererek en yakın gol fırsatını yakaladı, ancak ofsayt bayrağı kalktı. Joan Garcia'nın kurtarış yapması gerekmedi. Kötü bir hafta geçirdikten sonra mücadele ettikleri için elbette övgüyü hak ediyorlar. Ancak bunun dışında, kendilerini her yönüyle geride bırakan bir takıma karşı zayıf bir performans sergilediler. Üstüne üstlük, en büyük rakiplerinin kendileri karşısında şampiyonluğu garantilemesini izlemek gibi bir utanç da yaşadılar.

GOAL, Spotify Camp Nou'daki Real Madrid oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Thibaut Courtois (6/10):

    Rashford'un serbest vuruşunda elinden bir şey gelmedi. Torres'in golünde de durum aynıydı. Bunun dışında birkaç güzel kurtarış yaptı. Ancak pas dağıtımında zaman zaman titrek bir performans sergiledi.

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    1'e 1'lerde oldukça etkiliydi, ancak uzun toplarda yeterince dikkatli değildi. Bazı güzel paslar yaptı.

    Raul Asencio (5/10):

    Barça'nın ikinci golünde Fermin tarafından pozisyonundan uzaklaştırıldı. Defans hattında biraz kaotikti.

    Antonio Rudiger (6/10):

    Birkaç top uzaklaştırma dışında pek bir işi yoktu.

    Fran Garcia (7/10):

    Rashford ile eğlenceli bir paslaşmaya girdi. İyi anları oldu. İngiliz oyuncu oyundan çıktıktan sonra çok daha iyi oynadı.

    Orta saha

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Tartışmalarla dolu bir haftanın ardından sağlam bir performans sergiledi. Ancak Barça'nın orta sahasına ayak uyduramadı.

    Eduardo Camavinga (5/10):

    Sert müdahalelerde bulundu, hiç durmadan koştu, ancak hücumda pek bir katkı sağlayamadı.

    Brahim Diaz (4/10):

    Kararlı koşular yaptı, ancak bazı kararları çok kötüydü.

    Jude Bellingham (7/10):

    Çok sayıda akıllı hücum yaptı. Bir gol attı ancak ofsayt olarak değerlendirildi. Takımın en göze çarpan oyuncusu.

    Saldırı

    Gonzalo Garcia (5/10):

    Topa pek karışmadı. Ancak, sağlam olan koşu performansı konusunda eleştirilemez. Kaybedilmiş birçok topun peşinden koştu.

    Vinicius Jr (5/10):

    Kendi yüksek standartlarına göre çok sessizdi. Çok koştu ama hiçbir zaman net bir gol pozisyonu yakalayamadı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Thiago Pitarch (5/10):

    20 dakika boyunca gölgeleri kovaladı.

    Cesar Palacios (Yok):

    Etki yaratacak zamanı olmadı.

    Franco Mastantuono (Yok):

    Maçın sonlarında oyuna girdi ancak fark yaratamadı.

    Alvaro Arbeloa (4/10):

    Şampiyonluğun kaçışını izlemek için oldukça üzücü bir maçtı. Madrid mücadele etti ancak rakibine boyun eğdi. Gelecek sezona bakıyoruz - her ne kadar o muhtemelen yedek kulübesinde olmayacak olsa da.

