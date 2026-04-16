Real Madrid artık utanç kaynağı oldu! Neden sadece FC Bayern kendini mağdur hissetmeli?

FC Bayern'e karşı alınan yenilgi, Real Madrid'in çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Şımarık bir çocuk gibi, "Kralların" takımı her şeye ve herkese sızlanıp duruyor. Münih'te "soyuldukları" iddiası, Real'in dünya futbolundaki en sempatik olmayan takım olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Oysa uzun süreler boyunca kendini dezavantajlı hissetmesi gereken taraf, rekor şampiyonu olan Real'di.

Bu, Real Madrid'in FC Bayern'e karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi'ndeki bu heyecan verici maçta durumu tersine çevirme umutlarını tamamen yok eden, maçın son hareketi olacaktı. Michael Olise, uzatmaların son dakikasında kendine özgü muhteşem şutlarından birini köşe bayrağına doğru gönderirken, yol boyunca Bayern'in Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselmesinden duyduğu coşkuyla karşılandı; ancak Blancos tarafında, Münih'teki Allianz Arena'da sonuçta bir şekilde acı bir 3:4 (3:2) yenilgiye karşı pes etmek için çok az zaman ve alan vardı.

Durup düşünme anı yoktu, keder ya da moral bozukluğu anı yoktu ve en önemlisi: rakibin sportif performansına saygı duyma anı yoktu. Bunun yerine, teknik direktör Alvaro Arbeloa da dahil olmak üzere kraliyet yıldız kadrosunun büyük bir kısmı, maçın bitiş düdüğünün ardından Alman rekor şampiyonuna karşı alınan yenilginin tek suçlusunu hızla belirlemişti. Onlar, kendi bakış açılarından açıklanamayan elenmenin tek sorumlusu olarak gördükleri birini bulmuşlardı: Hakem Slavko Vincic.

  • Düdüğü çalar çalmaz, iki gol atan Arda Güler, kaptan Federico Valverde ve Vinicius Junior başta olmak üzere birçok Real Madrid oyuncusu Sloven hakemin üzerine koştu ve soyunma odasına giderken onu kuşattı. Tam olarak ne söylendiği elbette tamamen spekülasyon konusu, ancak seçilen kelimelerin hiç de samimi olmadığı kesin. Özellikle Güler kendini hiç kontrol edemedi ve fiziksel şiddete başvurmaması için takım arkadaşları tarafından zaptedilmek zorunda kaldı. Hakem Vincic ona önce sarı kart gösterdi, ancak sakinleşmek istemediği için Vincic ona kırmızı kart gösterdi.

    Real Madrid ve temsilcileri, doğal olarak acı verici bir yenilgiyle karşı karşıya kaldıklarında bir kez daha nefes kesici - hatta neredeyse utanç verici - derecede kötü kaybedenler olduklarını gösterdiler. Bu, başkalarının adına utanç duyulacak bir manzaraydı.

    Hakem, birkaç hakaret dışında sağ salim soyunma odasına ulaştıktan sonra, öfke dolu sözler basın mikrofonları önünde devam etti. Arbeloa, Vincic'i maçı "mahvetmekle" suçlayarak "tamamen açıklanamaz" bir karar olduğunu söyledi. Jude Bellinhham da benzer şekilde sert ifadeler kullandı: "Bu bir şaka. Sarı kart olamaz. İki faul ve iki sarı kart," diye bağırdı eski BVB yıldızı. Danil Carvajal ise sahada Sloven hakemine doğru bağırdı: "Bu senin suçun. Bu senin lanet olası suçun!"

    Hakem Vincic, Real Madrid'in tartışmalı iki golünü geçerli saydı

    Elbette, Real Madrid açısından Münih'teki yenilginin tek sebebi olarak görülen Eduardo Camavinga'ya gösterilen sarı-kırmızı kartın haklı olup olmadığı konusunda uzun uzun tartışılabilir. Bazıları, kuralların katı ama kesinlikle doğru bir şekilde uygulandığını savunabilir ki bu da gerçekte böyledir. Diğerleri ise, Vincic'in eksik duyarlılığına işaret ederek, oyuncuyu oyundan atarak maça aşırı katı ve kesinlikle belirleyici bir şekilde müdahale ettiğini öne sürebilir.

    Ancak genel olarak bakıldığında, Fransız orta saha oyuncusuna verilen geç kırmızı kart, maçın genel gidişatına pek bir etkisi olmadı, zira Real Madrid de maç öncesinde hakemin tartışmalı kararlarından birkaç kez faydalanmıştı. Camavinga'nın oyundan atılmasına kadar şöyle de denebilir: O akşam tartışmalı hakem kararlarından zarar gören tek takım, sonunda öfkeden köpüren Madrililer değil, Bayern'di.

    Güler'in 2-0'ı getiren serbest vuruş golünden önce, Konrad Laimer'in Brahim Diaz'a yaptığı temas, varsa bile çok hafifti. Serbest vuruş düdüğü bir yandan tamamen haksızdı, diğer yandan da Vincic'in çizgisine hiç uymuyordu. Bunun en iyi kanıtı: Vinicius Junior'un Joshua Kimmich'e yaptığı açık faulü 9. dakikada cezasız bıraktı ve Brezilyalı oyuncunun yerde yatan Bayern oyuncusuna itmesinden sonra da, Vinicius'a hak ettiği üçüncü sarı kartı gösterip onu o anda hala mümkün olan yarı finalde oynamaktan men etmek yerine, sert sözlerle yetindi.

    Real Madrid'in üçüncü golünde de tartışmalı bir durum yaşandı. Josip Stanisic, Antonio Rüdiger'in açıkça kişiye yönelik bir bodycheck'iyle yere indirildi ve bu nedenle sonraki kontra atakta kendi kanadında eksik kaldı. Vincic sadece birkaç metre uzağında duruyordu ve müdahale etmedi; golün ardından VAR düzeltici bir müdahale yapamadı, çünkü Münih ekibi iki kez top kontrolünü ele geçirdi, ancak Harry Kane'in alışılmadık bir şekilde dikkatsiz bir top kontrolüyle bunu yine kaçırdı.

    Real yetkililerinin kısmen sert hakaretlerinde bu hareketlerden elbette hiç bahsedilmedi. Şımarık bir çocuk gibi davranan suçlu, her yerde aranmalıydı, ama kesinlikle kendisinde değil. Elbette Camavinga da aptalca ve üstelik tekrarlanan zaman kazanma çabası nedeniyle sarı kartla cezalandırılabilirdi. Sonuçta, tamamen gereksiz top çalma hareketiyle Real Madrid'i sayısal olarak dezavantajlı duruma düşüren, Fransız oyuncunun kendisiydi.

    Ancak Madrid'de işler böyle yürümüyor: Dayanılmaz "kendini beğenmişlik" artık ve yıllardır tüm kulübü bir kırmızı iplik gibi sarıyor. 2024 Ballon d'Or'un inatçı boykotundan başlayarak, sahadaki bazı oyuncuların haksız, kısmen acınası ve tüyler ürpertici davranışlarına, kararlar kendi işlerine gelmediğinde hakemlere her zamanki gibi suç atmaya kadar uzanıyor.

    Real Madrid'in yıldızları Kylian Mbappé'yi örnek almalı

    Aslında meselenin özü, böyle bir maçın ardından hakemin performansına yönelik eleştirilerin dile getirilmesi bile değil. Sayısız başka kulüp de Vincic’in verdiği karara benzer şekilde öfkelenirdi herhalde. Örneğin FC Barcelona, Atletico Madrid'e karşı çeyrek finalde elendikten sadece 24 saat sonra, Raphinha ve Hansi Flick aracılığıyla, hakem tarafından ne kadar adaletsiz muamele gördüklerini tüm dünyaya duyurmaktan çekinmedi. Ancak, bu tür eylemlerin nihayetinde gerçekleşme şekli ve özellikle sıklığı, sonuçta Madrid'in Kralları aleyhine açıkça konuşuyor.

    Oysa Çarşamba gecesi geç saatlerde Allianz Arena'da Real Madrid açısından konuşulabilecek pek çok başka konu vardı. Şu anda dünya futbolunun belki de en iyi takımı karşısında, kadro açısından zayıf ve bu sezon hiç de işlevsel olmayan Madrid, oldukça etkileyici bir performans sergiledi. İki maçın genelinde Bayern'e karşı sadece küçük ayrıntılarda geride kaldılar.

    Bazı Real Madrid oyuncuları ve yetkilileri, bu tür sinir bozucu aksiliklerle nasıl başa çıkılabileceğine dair bir örnek olarak, tam da Kylian Mbappé'yi örnek alabilirler. Maç bittikten sonra takım arkadaşları Vincic'in peşine düşerken, Fransız dünya şampiyonu sakinliğini korudu, tartışmalara girmedi ve hatta Bayern ekibinden Laimer ve teknik direktör Vincent Kompany ile nazikçe el çaktı. Ancak Real'in kargaşalı öfke fırtınası karşısında bu davranış ne yazık ki (bir kez daha) neredeyse hiç dikkat çekmedi.

