Elbette, Real Madrid açısından Münih'teki yenilginin tek sebebi olarak görülen Eduardo Camavinga'ya gösterilen sarı-kırmızı kartın haklı olup olmadığı konusunda uzun uzun tartışılabilir. Bazıları, kuralların katı ama kesinlikle doğru bir şekilde uygulandığını savunabilir ki bu da gerçekte böyledir. Diğerleri ise, Vincic'in eksik duyarlılığına işaret ederek, oyuncuyu oyundan atarak maça aşırı katı ve kesinlikle belirleyici bir şekilde müdahale ettiğini öne sürebilir.

Ancak genel olarak bakıldığında, Fransız orta saha oyuncusuna verilen geç kırmızı kart, maçın genel gidişatına pek bir etkisi olmadı, zira Real Madrid de maç öncesinde hakemin tartışmalı kararlarından birkaç kez faydalanmıştı. Camavinga'nın oyundan atılmasına kadar şöyle de denebilir: O akşam tartışmalı hakem kararlarından zarar gören tek takım, sonunda öfkeden köpüren Madrililer değil, Bayern'di.

Güler'in 2-0'ı getiren serbest vuruş golünden önce, Konrad Laimer'in Brahim Diaz'a yaptığı temas, varsa bile çok hafifti. Serbest vuruş düdüğü bir yandan tamamen haksızdı, diğer yandan da Vincic'in çizgisine hiç uymuyordu. Bunun en iyi kanıtı: Vinicius Junior'un Joshua Kimmich'e yaptığı açık faulü 9. dakikada cezasız bıraktı ve Brezilyalı oyuncunun yerde yatan Bayern oyuncusuna itmesinden sonra da, Vinicius'a hak ettiği üçüncü sarı kartı gösterip onu o anda hala mümkün olan yarı finalde oynamaktan men etmek yerine, sert sözlerle yetindi.

Real Madrid'in üçüncü golünde de tartışmalı bir durum yaşandı. Josip Stanisic, Antonio Rüdiger'in açıkça kişiye yönelik bir bodycheck'iyle yere indirildi ve bu nedenle sonraki kontra atakta kendi kanadında eksik kaldı. Vincic sadece birkaç metre uzağında duruyordu ve müdahale etmedi; golün ardından VAR düzeltici bir müdahale yapamadı, çünkü Münih ekibi iki kez top kontrolünü ele geçirdi, ancak Harry Kane'in alışılmadık bir şekilde dikkatsiz bir top kontrolüyle bunu yine kaçırdı.

Real yetkililerinin kısmen sert hakaretlerinde bu hareketlerden elbette hiç bahsedilmedi. Şımarık bir çocuk gibi davranan suçlu, her yerde aranmalıydı, ama kesinlikle kendisinde değil. Elbette Camavinga da aptalca ve üstelik tekrarlanan zaman kazanma çabası nedeniyle sarı kartla cezalandırılabilirdi. Sonuçta, tamamen gereksiz top çalma hareketiyle Real Madrid'i sayısal olarak dezavantajlı duruma düşüren, Fransız oyuncunun kendisiydi.

Ancak Madrid'de işler böyle yürümüyor: Dayanılmaz "kendini beğenmişlik" artık ve yıllardır tüm kulübü bir kırmızı iplik gibi sarıyor. 2024 Ballon d'Or'un inatçı boykotundan başlayarak, sahadaki bazı oyuncuların haksız, kısmen acınası ve tüyler ürpertici davranışlarına, kararlar kendi işlerine gelmediğinde hakemlere her zamanki gibi suç atmaya kadar uzanıyor.