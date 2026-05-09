"Real Madrid armasına ihanet!" - Öfkeli Álvaro Arbeloa, Real Madrid'deki "köstebeği" sert bir dille eleştirdi ve Aurelien Tchouameni ile Federico Valverde arasındaki kavgayla ilgili her şeyi anlattı

Los Blancos'un teknik direktörü, bu olayı kulübün değerlerine yönelik ciddi bir ihlal olarak görüyor. Kulüp içi meselelerin soyunma odasının içinde kalması gerektiği konusunda ısrarcı oldu. Arbeloa, olayın basına sızmasına izin veren kişiyi sert bir dille eleştirdi.

Marca'nın aktardığına göre, "İki şey söylemek istiyorum. Birincisi, kulübün gösterdiği kararlılık, hız ve şeffaflıktan çok gurur duyuyorum" dedi. "İkincisi ise, oyuncuların hatalarını kabul edip pişmanlıklarını dile getirmeleri ve af dilemeleri. Benim için bu yeterli. Onları kamuoyu önünde mahkum etmeyeceğim, çünkü bunu hak etmiyorlar.

"Bu sezon kesinlikle standartların altında kaldığımız gerçeğinin bir numaralı sorumlusu benim. Hayal kırıklığı ve öfkenin sizi istemediğiniz durumlara sürükleyebileceği açıktır. Şimdi maça bakmalıyız. Şu anda odaklanmamız gereken yer orası. Birini suçlamak istiyorsanız, ben buradayım."

Sızıntılar hakkında konuşurken: "Tekrar ediyorum, soyunma odasında olanların sızdırılması bana bir ihanet ve bu formaya sadakatsizlik gibi geliyor."