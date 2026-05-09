Çeviri:
"Real Madrid armasına ihanet!" - Öfkeli Álvaro Arbeloa, Real Madrid'deki "köstebeği" sert bir dille eleştirdi ve Aurelien Tchouameni ile Federico Valverde arasındaki kavgayla ilgili her şeyi anlattı
Antrenman sahasındaki çatışma, soyunma odasından sızan bilgilere öfkeye yol açtı
Valverde ile Tchouameni arasında antrenman sahasında yaşanan gergin bir olayla ilgili haberler ortaya çıktı. İddiaya göre, bu çatışma sonucunda Valverde'nin yüzünde bir yara oluştu ve kulüp tarafından disiplin cezası uygulandı. Arbeloa, düzenlediği basın toplantısında bu konuya değindi. Kulübün disiplin sürecini hızlı bir şekilde ele almasını övmekle birlikte, soyunma odasında yaşanan özel bir olayın ayrıntılarının basına sızdırılmasına öfkesini dile getirdi.
Arbeloa sızıntıyı kınadı ancak oyuncularını destekledi
Los Blancos'un teknik direktörü, bu olayı kulübün değerlerine yönelik ciddi bir ihlal olarak görüyor. Kulüp içi meselelerin soyunma odasının içinde kalması gerektiği konusunda ısrarcı oldu. Arbeloa, olayın basına sızmasına izin veren kişiyi sert bir dille eleştirdi.
Marca'nın aktardığına göre, "İki şey söylemek istiyorum. Birincisi, kulübün gösterdiği kararlılık, hız ve şeffaflıktan çok gurur duyuyorum" dedi. "İkincisi ise, oyuncuların hatalarını kabul edip pişmanlıklarını dile getirmeleri ve af dilemeleri. Benim için bu yeterli. Onları kamuoyu önünde mahkum etmeyeceğim, çünkü bunu hak etmiyorlar.
"Bu sezon kesinlikle standartların altında kaldığımız gerçeğinin bir numaralı sorumlusu benim. Hayal kırıklığı ve öfkenin sizi istemediğiniz durumlara sürükleyebileceği açıktır. Şimdi maça bakmalıyız. Şu anda odaklanmamız gereken yer orası. Birini suçlamak istiyorsanız, ben buradayım."
Sızıntılar hakkında konuşurken: "Tekrar ediyorum, soyunma odasında olanların sızdırılması bana bir ihanet ve bu formaya sadakatsizlik gibi geliyor."
Yüksek basınçlı ortamın bir parçası olarak açıklanan gerilim
Arbeloa, olayı bağlamına oturtmaya çalışarak, gergin ortamların zaman zaman gerginliklere yol açabileceğini belirtti. Bu tür durumların üst düzey futbolda nadir görülmediğini vurguladı.
Kendi futbolcu deneyimlerinden yola çıkan Arbeloa, "Bir zamanlar bir takım arkadaşım vardı, eline bir golf sopası alıp başka bir arkadaşımı vurmuştu. Real Madrid soyunma odasında olanlar, Real Madrid soyunma odasında kalmalı ve beni en çok üzen de bu.
"Bu tür durumlar her zaman yaşanmıştır ama bunu haklı çıkarmaya çalışmıyorum, aksine. Bu bir olaydı ve Fede'nin yaralanması bizim için talihsizlikti, bu daha çok gerçekte olanların şanssızlığıyla ilgili. Özür dilediler ve bundan sonra maçı düşünmemiz gerekiyor."
Dikkatler El Clásico'ya yönelirken spor cezası verilmedi
Tartışmalara ve her iki oyuncuya da kesildiği bildirilen para cezalarına rağmen Arbeloa, kadrodan herhangi bir oyuncunun çıkarılmayacağını doğruladı. Şimdi teknik direktör, rakiplerinin şampiyonluk kutlamalarını en azından geciktirme umuduyla Barcelona'ya karşı oynanacak El Clásico maçına hazırlanırken, soyunma odasındaki uyumu korumaya çalışacak.