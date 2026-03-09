Getty Images Sport
Real Madrid, Alvaro Carreras'ın Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Rodrygo'nun ardından sakatlık listesine eklenmesiyle Manchester City maçı öncesinde önemli bir darbe aldığını doğruladı
Arbeloa'nın savunma krizi derinleşiyor
Şampiyonların Manchester City ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına yönelik hazırlıkları, bir başka savunma sorunu ile sarsıldı. Kulüp Pazartesi günü, Carreras'ın Valdebebas'taki kalabalık tedavi odasına en son katılan isim olduğunu doğruladı.
Genç bek, Getafe'ye karşı oynanan son maçta aldığı ağır darbe sonucu sağ baldır kasında sakatlık teşhisi kondu. Pazartesi günkü antrenmana yetişebileceği umulsa da, savunma oyuncusunun bir hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor ve Ferland Mendy bir kez daha City karşısında forma giyecek.
Yıldız hücumcuların durumu açıklandı
Odak noktası yaklaşan Avrupa karşılaşması olsa da, Madrid'in başlıca süperstarlarının fiziksel durumu manşetleri süslemeye devam ediyor. Hem Mbappe hem de Bellingham iyileşme sürecinde ve geri dönmek için çaba sarf etseler de, bu Çarşamba günü sahaya çıkacak kadar formda değiller.
Kısa süre önce Paris'ten dönen Fransız forvet, spor salonunda ve çim sahada bireysel antrenmanlar yaparken görüldü, ancak topa dokunmadı. Kulüp, Etihad Stadyumu'ndaki rövanş maçında tam olarak hazır olmasını sağlamak için temkinli bir yaklaşım sergilerken, Rodrygo planlanan ameliyatı için hazırlık çalışmaları yapıyor.
Defansif güçlendirme ve geri dönen orta saha oyuncuları
İspanyol devleri için nadir görülen olumlu bir haber olarak, Antonio Rudiger'in oynamasına izin verildi ve herhangi bir sorun yaşamadan antrenmanın tamamını tamamladı. Alman milli oyuncunun, önceki karşılaşmalarda çok önemli bir rol oynayan taktiksel mücadelede Erling Haaland ile kişisel düelloya devam etmesi bekleniyor.
Arbeloa'nın kadrosu, Dean Huijsen, Franco Mastantuono ve Eduardo Camavinga'nın dönüşüyle de güçlendi. Huijsen ve Mastantuono, cezaları nedeniyle Vigo deplasmanına katılamazken, Camavinga ise çürükten kaynaklanan şiddetli diş ağrısından tamamen kurtuldu ve maç günü planlarına dahil edildi.
Valdebebas'ta yoğun hazırlıklar devam ediyor
Real Madrid City'de, takımın sakatlık krizini aşmaya çalışması nedeniyle gergin bir atmosfer olduğu bildiriliyor. Antrenmanlar, City'nin top hakimiyetine dayalı oyun stiline karşı koymak için aktivasyon çalışmaları, rondolar ve yüksek baskı taktik alıştırmalarına odaklandı.
David Alaba, Dani Ceballos ve Eder Militao'nun yokluğuna rağmen, bu oyuncuların hepsi ön saflardaki yıldızlarla birlikte iyileşme süreçlerini sürdürüyorlar ve kampın verdiği mesaj dirençli olmak. Takım, belirleyici ev sahibi maçı öncesinde rekabet gücünü artırmak için taktik serileri ve küçük çaplı bir maç tamamladı.
