Odak noktası yaklaşan Avrupa karşılaşması olsa da, Madrid'in başlıca süperstarlarının fiziksel durumu manşetleri süslemeye devam ediyor. Hem Mbappe hem de Bellingham iyileşme sürecinde ve geri dönmek için çaba sarf etseler de, bu Çarşamba günü sahaya çıkacak kadar formda değiller.

Kısa süre önce Paris'ten dönen Fransız forvet, spor salonunda ve çim sahada bireysel antrenmanlar yaparken görüldü, ancak topa dokunmadı. Kulüp, Etihad Stadyumu'ndaki rövanş maçında tam olarak hazır olmasını sağlamak için temkinli bir yaklaşım sergilerken, Rodrygo planlanan ameliyatı için hazırlık çalışmaları yapıyor.