Van Dijk şu anda, Nisan 2025'te imzaladığı iki yıllık sözleşme uzatmasının son sezonunda bulunuyor. 20 Eylül'de Bournemouth karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından Hollandalı milli oyuncu, kulübün yeni bir anlaşma konusunda henüz görüşmelere başlamadığını açıkladı. 35 yaşındaki oyuncunun Merseyside'daki mevcut durumu konusunda sakin olduğu belirtilse de, yönetimden bir adım gelmemesi gelecek yaz La Liga'ya olası bir transferine dair yoğun spekülasyonlara yol açtı.

Kulüpte geçirdiği başarılı dört yıllık dönemde Liverpool formasıyla 200'den fazla maça çıkan Emile Heskey, Real Madrid'in prestijinin belirleyici olabileceğine inanıyor. Heskey, "Van Dijk, Liverpool'da sözleşmesinin sonuna geliyor ama şunu unutmamalıyız ki bazı kulüpler kapınızı çaldığında, sözleşmeniz olsun ya da olmasın aklınızı çeler ve Real Madrid de bunlardan biri" dedi. "Bu yüzden aklının çelinmemesine şaşırırdım. Tek mesele, Liverpool'un bir başka büyük yıldızı daha sözleşmesinin sonunda ayrılmaya bırakmasının bana doğru gelmemesi."

Eski İngiltere forveti, böylesine kilit bir ismin bonservissiz kaybedilmesinin kulübün konumu ve taraftarları açısından önemli bir darbe olacağı yönünde endişesini dile getirdi. Heskey, Liverpool Echo'nun aktardığına göre, ilerleyen yaşına rağmen Van Dijk'ın hâlâ yüksek değere sahip bir varlık olduğunu belirtti. "Ve bu taraftarların da hoşuna gitmez çünkü yaşına rağmen hâlâ bir değeri var. Van Dijk'ın, Liverpool'daki statüsü göz önüne alındığında bunu düşünmesi gerekiyor" diyerek görüşmelerin hassas doğasına dikkat çekti.