AFP
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'Real Madrid aklını çelecek' - Liverpool'a Virgil van Dijk konusunda olası bedelsiz transfer uyarısı
Van Dijk için Madrid ihtimali belirdi
Van Dijk şu anda, Nisan 2025'te imzaladığı iki yıllık sözleşme uzatmasının son sezonunda bulunuyor. 20 Eylül'de Bournemouth karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından Hollandalı milli oyuncu, kulübün yeni bir anlaşma konusunda henüz görüşmelere başlamadığını açıkladı. 35 yaşındaki oyuncunun Merseyside'daki mevcut durumu konusunda sakin olduğu belirtilse de, yönetimden bir adım gelmemesi gelecek yaz La Liga'ya olası bir transferine dair yoğun spekülasyonlara yol açtı.
Kulüpte geçirdiği başarılı dört yıllık dönemde Liverpool formasıyla 200'den fazla maça çıkan Emile Heskey, Real Madrid'in prestijinin belirleyici olabileceğine inanıyor. Heskey, "Van Dijk, Liverpool'da sözleşmesinin sonuna geliyor ama şunu unutmamalıyız ki bazı kulüpler kapınızı çaldığında, sözleşmeniz olsun ya da olmasın aklınızı çeler ve Real Madrid de bunlardan biri" dedi. "Bu yüzden aklının çelinmemesine şaşırırdım. Tek mesele, Liverpool'un bir başka büyük yıldızı daha sözleşmesinin sonunda ayrılmaya bırakmasının bana doğru gelmemesi."
Eski İngiltere forveti, böylesine kilit bir ismin bonservissiz kaybedilmesinin kulübün konumu ve taraftarları açısından önemli bir darbe olacağı yönünde endişesini dile getirdi. Heskey, Liverpool Echo'nun aktardığına göre, ilerleyen yaşına rağmen Van Dijk'ın hâlâ yüksek değere sahip bir varlık olduğunu belirtti. "Ve bu taraftarların da hoşuna gitmez çünkü yaşına rağmen hâlâ bir değeri var. Van Dijk'ın, Liverpool'daki statüsü göz önüne alındığında bunu düşünmesi gerekiyor" diyerek görüşmelerin hassas doğasına dikkat çekti.
- Getty Images Sport
Bernabeu'nun transfer stratejisi
Real Madrid'in, savunma seçeneklerini büyük bir bonservis bedeli ödemeden güçlendirmek için Van Dijk'ı öncelikli hedeflerden biri olarak belirlediği bildirildi. İspanyol devi, mali istikrarı sağlarken dünya çapında bir kadroyu korumak amacıyla son dönemde transfer stratejisinde değişikliğe giderek, sözleşmelerinin sonuna yaklaşan elit oyunculara odaklandı.
Florentino Perez'in, Ibrahima Konate'nin bonservissiz olarak Merseyside'dan Madrid'e gelmesini sağlayan formülü tekrarlamaya istekli olduğu öne sürüldü. Fransız savunmacı İspanya'daki yaşama zaten uyum sağladı ve kulüp, eski savunma partnerini onunla yeniden buluşturmanın taktik düzenlerine anında katkı sağlayacağına inanıyor.
Anfield'da liderlik değişimi
Odak noktası kaptanın geleceği olmaya devam ederken, Heskey dikkatini bir gün Anfield'da kaptanlık pazubandını kimin devralabileceğine de çevirdi. Yardımcı kaptan Dominik Szoboszlai'yi Van Dijk'ın doğal halefi olarak gösteren Heskey, kulübün Macar oyuncunun geleceğini vakit kaybetmeden güvence altına alması gerektiğini vurguladı.
"Dominik Szoboszlai, Liverpool'un gelecekteki kaptanı," diyen Heskey, kısa süre önce verdiği röportajda şöyle konuştu: "Lider olan ve kontrolü eline alan biri olarak buna bakmaya başlamanız ve onu bir numaralı öncelik olarak bağlamaya çalışmanız gerekir. Sadece bunun için değil, onu oyuncu çekmek için bir araç olarak da kullanabilirsiniz. O harika bir oyuncu, çok iyi bir insan ve büyük bir lider, ya da en azından dışarıdan öyle görünüyor. Böyle oyuncuları başkalarını cezbetmek için kullanabilirsiniz. Szoboszlai'yi takımda tutmak hayati önem taşıyor."
- Getty Images Sport
Barcelona, Van Dijk'e olan ilgisini azalttı
İlginç bir şekilde, Real Madrid onun hizmetlerini güvence altına almak isterken, ezeli rakibi Barcelona'nın ilgisinin soğuduğu bildirildi. Haberlerde, Hansi Flick'in 36 yaşındaki bir savunmacıyı kadroya katma konusunda isteksiz olduğu, bunun La Masia akademisinden çıkan genç yeteneklerin önünü tıkayabileceğinden endişe duyduğu belirtildi. Bu da, Hollandalı oyuncunun Liverpool'da savunmanın kalbinde geçirdiği yaklaşık on yılın ardından kulüpteki efsanevi döneminin nihayet sona erdiğine karar vermesi halinde, Madrid'i onun için başlıca talip konumunda bırakıyor.
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