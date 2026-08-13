Real Madrid'in 2026-27 sezonu için yeni deplasman forması, koyu yeşil ana renk ve kırık beyaz detaylarla tanımlanan; geçmişte kullanılan bir renk kombinasyonunu modern bir bakışla yeniden yorumlayan bir tasarım. Derin ve koyu yeşil bir zemin üzerine inşa edilen forma, özel olarak tasarlanmış desenle tanımlanan ton sür ton bir görünüm sunuyor. Formanın öne çıkan özelliklerinden biri, zarif kırık beyaz şerit detayıyla tamamlanan modern yaka yapısı. Bu detay, kol manşetlerine ve omuz vurgularına da uzanıyor; burada adidas'ın imzası niteliğindeki üç çizgi, daha koyu zemin üzerinde kontrast yaratarak sade ve üst düzey bir estetik oluşturuyor.



