Kulübün ikonik beyaz zeminini temel alan forma, tanıdık unsurları rafine dokular ve ince detaylarla bir araya getirerek, Real Madrid'i iç sahada tanımlayan netliği korurken düşünülmüş ve modern hissettiren bir tasarım sunuyor.
Koyu yeşil detaylar, kumaş boyunca yer alan ince desenlerle birlikte yaka ve kol manşetlerinde tasarımı çerçeveliyor; kulübün armasındaki taçta bulunan elmas ve incilerin geometrisinden ilham alarak işçiliği ve mükemmeliyeti modern bir performans estetiğine dönüştürüyor. Omuzlardaki adidas'ın üç çizgisi ise beklenmedik bir pembe dokunuşa sahip; bu da formayı sezonun genel kimliğiyle ilişkilendirirken genel görünüme enerji katıyor.
Forma şu anda satışta; yetişkin replika versiyonun başlangıç fiyatı yaklaşık 80 £, oyuncuların giydiği orijinal versiyonun fiyatı ise 110 £'dan başlıyor.