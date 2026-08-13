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Real Madrid home 2026-27 kit 1adidas
Renuka Odedra

Çeviri:

Real Madrid 2026-27 forması: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü forma ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızdırılan görseller ve fiyatlar

Real Madrid
Real Madrid Femenino
CULTURE

Real Madrid'in 2026-27 sezonundaki yeni formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

2026-27 sezonu için adidas Real Madrid formaları, tarihî ilklere dayanan son derece özgün bir birleşim, lüks esintili bir estetik ve dev bir yıl dönümü kutlaması sunuyor.

GOAL Real Madrid'in 2026-27 sezonundaki yeni formaları hakkında bilmeniz gereken her şeye göz atıyor; buna çıkış tarihleri, fiyat, tasarım ilhamı ve taraftarların bunları nereden satın alabileceği de dahil.

  • Real Madrid home 2026-27 kit 1adidas

    Real Madrid 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Kulübün ikonik beyaz zeminini temel alan forma, tanıdık unsurları rafine dokular ve ince detaylarla bir araya getirerek, Real Madrid'i iç sahada tanımlayan netliği korurken düşünülmüş ve modern hissettiren bir tasarım sunuyor.

    Koyu yeşil detaylar, kumaş boyunca yer alan ince desenlerle birlikte yaka ve kol manşetlerinde tasarımı çerçeveliyor; kulübün armasındaki taçta bulunan elmas ve incilerin geometrisinden ilham alarak işçiliği ve mükemmeliyeti modern bir performans estetiğine dönüştürüyor. Omuzlardaki adidas'ın üç çizgisi ise beklenmedik bir pembe dokunuşa sahip; bu da formayı sezonun genel kimliğiyle ilişkilendirirken genel görünüme enerji katıyor.

    Forma şu anda satışta; yetişkin replika versiyonun başlangıç fiyatı yaklaşık 80 £, oyuncuların giydiği orijinal versiyonun fiyatı ise 110 £'dan başlıyor.


  • Real Madrid 26-27 away kitadidas

    Real Madrid 2026-27 deplasman forması: Çıkış tarihi ve fiyatı

    Real Madrid'in 2026-27 sezonu için yeni deplasman forması, koyu yeşil ana renk ve kırık beyaz detaylarla tanımlanan; geçmişte kullanılan bir renk kombinasyonunu modern bir bakışla yeniden yorumlayan bir tasarım. Derin ve koyu yeşil bir zemin üzerine inşa edilen forma, özel olarak tasarlanmış desenle tanımlanan ton sür ton bir görünüm sunuyor. Formanın öne çıkan özelliklerinden biri, zarif kırık beyaz şerit detayıyla tamamlanan modern yaka yapısı. Bu detay, kol manşetlerine ve omuz vurgularına da uzanıyor; burada adidas'ın imzası niteliğindeki üç çizgi, daha koyu zemin üzerinde kontrast yaratarak sade ve üst düzey bir estetik oluşturuyor.


  • Real Madrid 26/27 third kit adidas

    Real Madrid 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    adidas tarafından 2026-27 sezonu için tanıtılan yeni Real Madrid üçüncü forması, kulübün küresel taraftar kitlesini kutlayan zengin bir pembe zemin sunarken, yakın geçmişte hafızalara kazınan bir renk düzenine de gönderme yapıyor. Latin sanatsal zanaatkârlığından ilham alan modern geometrik dokuların doğrudan kumaşa işlendiği tasarım, mirası çağdaş stille harmanlıyor. V yaka, kol manşetleri, kulüp arması ve ikonik üç şeritteki kirli beyaz detaylar, canlı zemin üzerinde temiz ve zarif bir kontrast oluşturarak premium estetiği tamamlıyor.


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