Real Madrid, 19 yaşındaki Brezilyalı genç yeteneğin "oyun alanını" elinden aldıktan sonra Endrick’in eşi Gabriely Miranda transfer kararını nasıl etkiledi?
Endrick'in Madrid'deki hayal kırıklığının ardındaki 'oyun parkı' benzetmesi
Endrick'in ailesinin sert açıklamalarının ardından Real Madrid, genç yetenekleri yönetme biçimiyle ilgili yeni bir eleştiriye maruz kalıyor. Büyük beklentilerle İspanya'nın başkentine gelen Brezilyalı genç yetenek, Xabi Alonso yönetiminde düzenli olarak sahada yer bulmakta zorlandı. Bu fırsat eksikliği, nihayetinde kış transfer döneminde Lyon'a kiralanmasına yol açtı; bu kararın ise şu anda hem saha içindeki formunu hem de zihniyetini değiştirmiş olduğu görülüyor.
Endrick'in İspanya'daki günlerini değerlendiren Douglas Sousa, durumu anlatmak için çarpıcı bir benzetme kullanarak, oğlunun en çok değer verdiği şeyden, yani futbol oynamaktan mahrum bırakıldığını ima etti. Douglas, ESPN Brasil'e "Onlar onun oyun alanını elinden aldılar" dedi.
Gabriely Miranda, Lyon'a transferinde etkili oldu
Bernabeu'daki taktiksel hayal kırıklıklarının ötesinde Sousa, Ligue 1'e transfer kararının hafife alınarak verilmediğini ve bu kararın şekillenmesinde oyuncunun yakın çevresinin kilit bir rol oynadığını açıkladı. Özellikle, genç oyuncunun düzenli olarak ilk takımda forma giyme fırsatı bulmak amacıyla Fransa'ya gitmesine yol açan görüşmelerde belirleyici sesin Endrick'in eşi Gabriely Miranda olduğunu belirtti. "Gelinim (Endrick'in eşi) Endrick'in Lyon'a transferinde çok önemli bir rol oynadı. Bizim için önemli olan şey, onun mutlu olduğunu görmek," diye konuştu Sousa.
Fransa'da mutluluğu ve zindeliği yeniden keşfetmek
Lyon'a transfer olduğundan beri Endrick bambaşka bir oyuncu gibi görünüyor. 18 maçta attığı 7 gol ve yaptığı 7 asistle Fransa'da hücumun kilit isimlerinden biri haline geldi. Hem gol attığı hem de asist yaptığı PSG maçındaki son performansı, düzenli olarak futbol oynamasının eski Palmeiras yıldızının en iyi halini ortaya çıkardığı fikrini daha da pekiştirdi.
Babası, bu formdaki dönüşün tekrar futbol oynamanın verdiği mutlulukla doğrudan bağlantılı olduğuna inanıyor. "Endrick'in bir sözü vardır: Onun oyun alanı futbol sahasıdır. Tek istediği futbol oynamaktı. Bir bakıma, o oyun alanını ondan aldılar. Ve o mutluluğu Lyon'da buldu. O mutlu, bütün aile mutlu," diye ekledi.
Ufukta Dünya Kupası hayalleri
2026 Dünya Kupası yaklaşırken, Endrick’in yeniden parlaması onu uluslararası gündeme yeniden sağlam bir şekilde taşıdı. Babası, oğlunun mevcut performanslarının, zorlu bir kış döneminin ardından dünyanın en büyük sahnesinde forvet hattını sürüklemeye hazır olduğuna dair milli takım teknik ekibine bir mesaj olduğunu düşünüyor.
“Beklentiler yüksek. PSG karşısında sergilediği performanstan sonra, [Carlo] Ancelotti'nin onu yakından takip etmesi için açık nedenler var,” dedi Sousa. Sezonun son haftalarının önemini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: “O mütevazı ve odaklanmış durumda. Önümüzdeki dört maçta da böyle devam ederse, Dünya Kupası'nda yerini hak edecek.”