Real Madrid, 19 yaşındaki Brezilyalı genç yeteneğin "oyun alanını" elinden aldıktan sonra Endrick’in eşi Gabriely Miranda transfer kararını nasıl etkiledi?

Endrick'in ailesinin sert açıklamalarının ardından Real Madrid, genç yetenekleri yönetme biçimiyle ilgili yeni bir eleştiriye maruz kalıyor. Büyük beklentilerle İspanya'nın başkentine gelen Brezilyalı genç yetenek, Xabi Alonso yönetiminde düzenli olarak sahada yer bulmakta zorlandı. Bu fırsat eksikliği, nihayetinde kış transfer döneminde Lyon'a kiralanmasına yol açtı; bu kararın ise şu anda hem saha içindeki formunu hem de zihniyetini değiştirmiş olduğu görülüyor.

Endrick'in İspanya'daki günlerini değerlendiren Douglas Sousa, durumu anlatmak için çarpıcı bir benzetme kullanarak, oğlunun en çok değer verdiği şeyden, yani futbol oynamaktan mahrum bırakıldığını ima etti. Douglas, ESPN Brasil'e "Onlar onun oyun alanını elinden aldılar" dedi.