Real'in reddinin ardından Arsenal, Barcelona'nın planını tehdit ediyor

Ferran Torres ile kulübü Barcelona arasındaki gerilim, İngiliz Premier Lig kulüplerinin İspanyol oyuncuyu kadrosuna katma yarışına dahil olmasının ardından giderek artıyor.

"Sport" gazetesinin haberine göre, konu artık yalnızca Paris Saint-Germain veya Atletico Madrid ile sınırlı değil; sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan Torres'i transfer etme yarışına Arsenal ve Tottenham da katıldı.

Barcelona, oyuncunun çevresine önümüzdeki eylül ayından itibaren sözleşmesini uzatmaya hazır olduğunu daha önce açıkça belirtmişti, ancak özellikle oyuncunun değerlendirdiği tekliflerin son derece önemli görünmesi nedeniyle bu konuda geç kalmamış olmayı umuyor.

Ferran Torres, gerek sözleşme durumu gerekse sezon boyunca sergilediği üst düzey performansı nedeniyle transfer piyasasında en çok aranan isimlerden biri haline geldi; bu performansını Dünya Kupası'nda geniş çapta övgü toplayan olağanüstü bir gösteriyle taçlandırdı.

Torres şimdi profesyonel kariyerinin en önemli kararıyla karşı karşıya ve Paris Saint-Germain gibi kulüpler önümüzdeki sezonun planlamasını sürdürebilmek için hızlı bir yanıta ihtiyaç duysa da, kararını vermekte acele etmemeye karar verdi.