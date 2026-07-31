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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Real'in reddinin ardından Arsenal, Barcelona'nın planını tehdit ediyor

Transfers
La Liga
Premier Lig
F. Torres
Barcelona
Real Madrid
Arsenal
Tottenham Hotspur
Paris Saint-Germain
İspanya

Ferran Torres ile kulübü Barcelona arasındaki gerilim, İngiliz Premier Lig kulüplerinin İspanyol oyuncuyu kadrosuna katma yarışına dahil olmasının ardından giderek artıyor.

"Sport" gazetesinin haberine göre, konu artık yalnızca Paris Saint-Germain veya Atletico Madrid ile sınırlı değil; sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan Torres'i transfer etme yarışına Arsenal ve Tottenham da katıldı.

Barcelona, oyuncunun çevresine önümüzdeki eylül ayından itibaren sözleşmesini uzatmaya hazır olduğunu daha önce açıkça belirtmişti, ancak özellikle oyuncunun değerlendirdiği tekliflerin son derece önemli görünmesi nedeniyle bu konuda geç kalmamış olmayı umuyor.

Ferran Torres, gerek sözleşme durumu gerekse sezon boyunca sergilediği üst düzey performansı nedeniyle transfer piyasasında en çok aranan isimlerden biri haline geldi; bu performansını Dünya Kupası'nda geniş çapta övgü toplayan olağanüstü bir gösteriyle taçlandırdı.

Torres şimdi profesyonel kariyerinin en önemli kararıyla karşı karşıya ve Paris Saint-Germain gibi kulüpler önümüzdeki sezonun planlamasını sürdürebilmek için hızlı bir yanıta ihtiyaç duysa da, kararını vermekte acele etmemeye karar verdi.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Torres, Barcelona'ya kırgın

    Ferran Torres kararsızlık içinde bir dönem yaşıyor, ancak büyük Avrupa kulüpleri müzakere hattına girene kadar Barcelona her zaman onun ilk tercihi olmuştu.

    Paris Saint-Germain, Dünya Kupası sırasında harekete geçerek oyuncuyu takıma katılmaya ikna etmeye çalıştıktan sonra, onun hizmetlerini elde etmeye en yakın taraf gibi görünmüştü.

    Bununla birlikte Ferran, Paris'te kimsenin ona ilk on birde bir yer garanti edemeyeceğinin farkında; ayrıca kulüp yeni bir forvet transferinde başarılı olamazsa Barcelona içindeki durumun da epeyce değişebileceğinin bilincinde. 

    Katalan kulübü hâlâ Julian Alvarez'in transferine öncelik veriyor, ancak bu transferin sekteye uğraması durumunda Ferran Torres, gerçek 9 numara forvet mevkisini doldurmak için başlıca seçenek olarak öne çıkacak.

    Oyuncunun çevresinde ve bizzat Ferran'da, geçen sezon gol katkısının büyük önem taşımasına rağmen Barcelona'nın kendisine şimdiye kadar öncelik tanımamasından duyulan bir rahatsızlık hissi mevcut.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Her şey Ferran Torres'in elinde

    Bu belirsizlik, İngiliz kulüplerinin de onun durumunu araştırmasına yol açtı. Bu yaz en çok harcama yapan kulüplerden biri olan Tottenham, ısrarla yeni bir forvet arıyor ve Krupi ile anlaşmada başarısız olmasının ardından Ferran'ı kadrosuna katma ihtimalini şimdiden sordu.

    Ancak Londra ekibinin önündeki en büyük engel, herhangi bir Avrupa kupasında yer almaması. Bu da sportif projesini Torres açısından daha az cazip kılıyor.

    Arsenal seçeneği ise, özellikle Vinicius Junior'ı kadroya katma yarışındaki girişimlerinin sekteye uğramasının ardından daha fazla ivme kazanabilir. Zira Real Madrid, Brezilyalı oyuncusunu satmayı reddetti; Julian Alvarez transferi de Atletico Madrid'in oyuncudan vazgeçmeyi reddetmesi nedeniyle ulaşılması güç görünüyor.

    Şu an itibarıyla her şey Torres'in elinde; geleceğine yalnızca oyuncunun kendisi karar verecek.

    Oyuncu ile Barcelona arasında belirleyici bir görüşme hâlâ bekleniyor ve önümüzdeki günlerin kritik olacağı görülüyor. Zira her şey, oyuncunun yaz tatilinin ardından antrenmanlara dönüş tarihinden önce netleşebilir.

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