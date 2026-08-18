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Real'in büyük çıkmazı: Mourinho, Ancelotti ile Alonso'yu deviren hayaletle mi mücadele ediyor?

K. Mbappe
Vinicius Junior
J. Mourinho
Y. Diomande
J. Bellingham
C. Ancelotti
X. Alonso
Real Madrid
La Liga
Şampiyonlar Ligi
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Portekiz
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İspanya

Ölümcül tuzak

Portekizli José Mourinho, Real Madrid'deki ikinci döneminde en büyük mücadelesini, olağanüstü yetenekli yıldızların ve bireyci futbolcuların egolarını yönetmek konusunda veriyor. Bu karmaşık dosya, en azından son yılında Carlo Ancelotti'nin, Xabi Alonso'nun ve son dönemde Álvaro Arbeloa'nın kökünden koparmayı başaramadığı bir sorun olmaya devam ediyor.

Bu kriz, yeşil sahada olup bitenlerin sınırlarını aşıyor; ancak takımın performansına da açık şekilde yansıyor ve fiilen büyük kupalardan uzak kalınmasına yol açtı. Bu ise Bernabéu için kabul edilemez bir durum.

  • Jose MourinhoGetty Images

    Mourinho testi

    Real Madrid'in eski oyuncuları Álvaro Benito ve Rafa Alkorta, İspanyol "Cadena SER" radyosundaki "El Larguero" programına yaptıkları açıklamalarda, Portekizli teknik direktör için asıl bahsin kibir ve gururla başa çıkmak olduğunu ortaya koydu.

    Benito, Mourinho'nun Kraliyet kulübüne ilk gelişinde teknik direktörlük kariyerinin zirvesinde olduğunu, bunun ise mevcut durumundan farklı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ama o, büyük kabiliyetlere sahip bir teknik direktör ve takımın son yıllardaki sorununun savunma ve hücum organizasyonu açısından ne olduğunu herkesten daha iyi biliyor."

    Benito, ilk on birin, isim isim, "son derece rekabetçi" olduğunu ekleyerek, Portekizli teknik direktörün önündeki meydan okumanın tüm yıldızları sahada anlaşır ve iş birliği içinde çalışır hale getirmek olduğunu vurguladı.

    Álvaro Benito, taktik disiplin ve bağlılığın takımın düşüşünü önlemenin tek yolu olduğunun altını çizerek şöyle konuştu: "Takım her şeyi kazanmak için donanımlı, ancak bunu başarmak için Mourinho'nun kendilerinden isteyeceği yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekecek."

    Benito, bu yükümlülüklerin, savunma ve fiziksel çabanın "aynı tuzağa yeniden düşmemenin" anahtarı olacağını vurguladı.

    Benito, Kraliyet kulübünün aynı yolda devam edemeyeceğini belirterek şunları söyledi: "Bu şekilde çok iyi takımları yenmeyi başarmak çok zor."

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    Bireysel oyunun gölgesi

    Kendi cephesinden Rafa Alkorta, başarının taktik çizimlerin ötesinde takımı yönetebilme kabiliyetiyle ilişkili olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Taktiksel üslubun ötesinde, mesele iki yıl boyunca bütünleşik bir grup olmaktan ziyade bireysel yeteneklere dayanan bir takımın rotasını değiştirebilecek yönetimde yatıyor."

    Alkorta, "bu gurur ve bu kibiri uzlaştırmanın" "en zor mesele" olduğunu ve önceki teknik direktörlerin hiçbirinin bunu başaramadığını açıkladı.

    Buna rağmen Alkorta, Portekizli teknik direktöre olan güvenini şu sözlerle dile getirdi: "Onlara dayanışmanın önemsiz bir şey değil, aksine lig ve kupa şampiyonlukları kazanmak için gerekli bir unsur olduğunu anlatabilecek tek kişi o."

    Benito ise Real Madrid'in kadro yapısının, isim yönetimi konusunda bu sezon şimdiye kadarki en zorlu meydan okumayı dayattığı uyarısında bulunarak şöyle dedi: "Bellingham, Diomande, Mbappe ve Vini varken, dokunulamayacak dört hücum oyuncun var. Prensipte, kırılmaya açık bir takım. Peki dengeyi kim sağlayacak? Herkes olmalı."

    Benito, Paris Saint-Germain örneğine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Futboldaki tüm efsaneleri yıktılar, çünkü Vitinha, Joao Neves ve Fabian ile, son derece hücumcu iki bekle oynuyorlar ve takım kırılmıyor çünkü herkes pres yapıyor ve herkes çalışıyor."

  • Kızışan soyunma odası

    Kylian Mbappe'nin "Santiago Bernabeu"ya transfer olmasından önce Real Madrid'in soyunma odası tam anlamıyla uyum içindeydi, ancak son iki sezonda durum değişti; özellikle Vinicius Junior ile ilan edilmemiş ama sahnenin dışından takip eden herkesin gözünde açık olan bir güç mücadelesinin varlığıyla.

    Vinicius Junior ile Kylian Mbappe arasındaki rekabetin birçok boyutu var; Fransız'ın Brezilyalı takım arkadaşına bırakıp forvet mevkiine geçtiği sol kanat pozisyonundan başlayarak. Ancak en büyük kriz kimlik meselesi etrafında dönüyor: Real Madrid'in bir numaralı adamı kim?

    Mbappe katılmadan önce Vinicius, Real Madrid'in geleceğe dönük bir numaralı bahsiydi ve kulüp yönetimi takımı onun etrafında inşa ediyordu. Ancak Mbappe iki sezon içinde, Brezilyalı oyuncuyu kısmen sahnenin ön saflarından uzaklaştıran gol yağmuru sayesinde ayaklarının altındaki halıyı çekmeyi başardı.

    Vinicius, sözleşmesinin yenilenmesi için Real Madrid ile pazarlık ederken Mbappe ile dengeyi eşitlemeye çalıştı; Bernabeu'da devam etmeyi kabul etmesi için aynı maaşı almayı şart koştu, ayrıca Fransız takım arkadaşının Saint-Germain'den bedelsiz katıldığında aldığı prime benzer bir yenileme primi talep etti.

    Vinicius ile Mbappe arasındaki soyunma odasındaki hararetli mücadele bununla da bitmiyor; iş, gol hanesini güçlendiren penaltıları kullanma konusundaki rekabete kadar uzanıyor. Bu da, Real Madrid herhangi bir sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanırsa Ballon d'Or hesaplarını etkileyebilecek bir konu.

    İkilinin, Real Madrid topu kaybettiğinde baskı yapmak ve geriye dönmek gibi savunma görevlerini yerine getirmedeki gevşekliği de kimseden gizli değil. Bu, Mbappe ile Vinicius'un ortak olduğu ve özellikle büyük maçlarda Madrid ekibinin dengesini olumsuz etkileyen bir durum.

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    Kaptanın yokluğu

    Real Madrid içinde tırmanan kibir krizi ile soyunma odasında çok sayıda lider bulunmaması arasında bağlantı kurmamak mantıksız olur; zira Sergio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos ve Nacho Fernandez Bernabeu'dayken Kraliyet ekibinin bu ölümcül tuzağa düşmesini beklemek zordu.

    Şimdi ise Real, yukarıda sayılan tüm isimleri kaybetti; bunlara Dani Carvajal'i de ekleyebiliriz. Kraliyet ekibinde şu anda soyunma odasında sükûneti sağlama konusunda güvenilebilecek eski muhafızlardan yalnızca Thibaut Courtois bulunuyor.

    Real Madrid soyunma odasındaki alaycı durumlardan biri de, birinci kaptan Federico Valverde'nin geçen sezon Aurelien Tchouameni ile takım içindeki en büyük kavga olayına karışmış olması; ayrıca ister takım arkadaşlarıyla ister rakiplerle olsun, Alex Baena ile yaşadığı meşhur arbede gibi disiplin sınırlarını aşmaya alışkın olması.

    Real Madrid'e yeni katılan isimler arasında yalnızca Bernardo Silva, soyunma odasında sükûneti sağlama konusunda tecrübeli oyuncular kategorisinde değerlendirilebilir.

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