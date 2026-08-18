Real Madrid'in eski oyuncuları Álvaro Benito ve Rafa Alkorta, İspanyol "Cadena SER" radyosundaki "El Larguero" programına yaptıkları açıklamalarda, Portekizli teknik direktör için asıl bahsin kibir ve gururla başa çıkmak olduğunu ortaya koydu.

Benito, Mourinho'nun Kraliyet kulübüne ilk gelişinde teknik direktörlük kariyerinin zirvesinde olduğunu, bunun ise mevcut durumundan farklı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ama o, büyük kabiliyetlere sahip bir teknik direktör ve takımın son yıllardaki sorununun savunma ve hücum organizasyonu açısından ne olduğunu herkesten daha iyi biliyor."

Benito, ilk on birin, isim isim, "son derece rekabetçi" olduğunu ekleyerek, Portekizli teknik direktörün önündeki meydan okumanın tüm yıldızları sahada anlaşır ve iş birliği içinde çalışır hale getirmek olduğunu vurguladı.

Álvaro Benito, taktik disiplin ve bağlılığın takımın düşüşünü önlemenin tek yolu olduğunun altını çizerek şöyle konuştu: "Takım her şeyi kazanmak için donanımlı, ancak bunu başarmak için Mourinho'nun kendilerinden isteyeceği yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekecek."

Benito, bu yükümlülüklerin, savunma ve fiziksel çabanın "aynı tuzağa yeniden düşmemenin" anahtarı olacağını vurguladı.

Benito, Kraliyet kulübünün aynı yolda devam edemeyeceğini belirterek şunları söyledi: "Bu şekilde çok iyi takımları yenmeyi başarmak çok zor."