65. yaş gününde, Almanya milli takımının en çok forma giyen oyuncusu, Bild gazetesi ile yaptığı röportajda başarılı kariyerine de değindi. Bir şeyi farklı yapmayı ister miydiniz sorusuna, eski dünya çapındaki futbolcu, Real Madrid'den gelen bir teklifi hatırladı.
Çeviri:
"Real ile aramızdaki her şey halledilmişti": Kulüp başkanı, Bayern efsanesi Lothar Matthäus'un Madrid'e transferini engelledi
Matthäus ilk başta bunu reddetti. Ona göre "kesinlikle hiçbir şey" eksik değildi. "Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bile, oysa Bayern ile iki kez buna çok yaklaşmıştım. Her iki finalde de ilk yarıyı 1-0 önde bitirdik, ama 1-2 kaybettik (1987'de FC Porto'ya ve 1999'da Manchester United'a karşı; Editörün notu)."
Ancak sonra bir şey hatırladı: "Aslında bir şey var. 1991'de Real Madrid'e transfer olmak isterdim! İşte o olurdu! Benimle Real arasında her şey halledilmişti. Ancak Inter Milan'ın başkanı (Ernesto) Pellegrini beni bırakmadı."
Matthäus bir bildiri imzaladı ve FC Bayern'e geri döndü
Matthäus o dönemde kariyerinin zirvesindeydi. 1990 yılında Alman milli takımıyla Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandıktan sonra, Inter ile UEFA Kupası’nı da kazanmış ve ilk resmi FIFA Yılın Futbolcusu seçilmişti. Pellegrini’nin veto etmesinin ardından, Milano’daki sözleşmesini iki yıl daha uzattı. Ancak bir sonraki transfer isteği çok geçmeden ortaya çıktı.
Real Madrid'e transferinin suya düşmesinden neredeyse bir yıl sonra Juventus Turin ile anlaştı, ancak Nisan 1992'de çapraz bağ yırtılması geçirdi ve yazın Avrupa Şampiyonası'nı da kaçırdı (Almanya finalde Danimarka'ya yenildi). Matthäus dağlarda geri dönüşü için sıkı bir şekilde çalışsa da, Juve sonunda teklifinden vazgeçti. Bunun yerine, FC Bayern Münih o dönem için 4,2 milyon Alman markı ödeyerek transferi gerçekleştirdi. Transferden önce, Pellegrini'nin ısrarı üzerine orta saha oyuncusu, başka hiçbir İtalyan kulübünde oynamayacağına dair yazılı bir beyanda bulunmuştu.
Çapraz bağ yırtılmasından beş ay sonra, Eylül 1992'de Matthäus, Bayern formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Bunu dört şampiyonluk, iki kupa zaferi ve bir UEFA Kupası şampiyonluğu izledi. 1984'ten 1998'e kadar Münih'te geçirdiği ilk döneminde iki kez şampiyonluk ve bir kez DFB Kupası'nı kazanmıştı. Yeni milenyumun ardından Matthäus, kariyerinin sonuna doğru MLS'deki MetroStars'a transfer oldu ve Ocak 2001'de futbolu bıraktı.
Matthäus, FC Bayern'in Real Madrid karşısında hafif favori olduğunu düşünüyor
Bu nedenle, şu anda televizyon yorumcusu olarak çalışan Matthäus'un Real Madrid ile duygusal bir bağı yok. Ancak Bild gazetesine verdiği demeçte, Bayern'in Inter ile karşılaşması durumunda bunun kendisi için kolay olmadığını belirtti. Matthäus, yaklaşan Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde ise Alman rekortmenini hafif favori olarak görüyor.
"Real'i City'ye karşı iki kez izledim. Lig aşamasındakinden daha güçlü oynuyorlar. Daha disiplinliler, daha az bencil ve iyi savunma yapıyorlar," diyen Matthäus, "Yine de Bayern'in son haftalardaki formuyla Real Madrid'den daha uyumlu ve daha ileride olduğunu düşünüyorum. Bayern'in 60'a 40 favori olduğunu söyleyebilirim," diye vurguladı.
Lothar Matthäus: FC Bayern Münih'teki performans verileri ve istatistikleri
Oyunlar 410 Goller 100 Asist 51