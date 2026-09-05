Bartra'nın hesaplı kumarı, aslında kısa süre önce Valencia savunmacısı Jose Gaya'nın karıştığı bir olaydan ilham aldı. Betis yıldızı, Gaya'nın ceza sahası çizgisinde benzer bir sıçrama tekniği kullandığını fark etti ve bu hamlenin kurallar açısından yasal olup olmadığını araştırmaya karar verdi. Kural kitabına açıklık getirmek isteyen Bartra, hakemlik tecrübesi olan kişisel bir tanıdığıyla iletişime geçti.

“Birkaç hafta önceydi, sanırım o küçük sıçramayı yapan Gaya'ydı ve ben de hakem olan bir arkadaşıma sordum” diye açıkladı. “Kendisi artık hakemlik yapmayan, Segunda B'den bir arkadaşım ve bana, üzerine basmadığın sürece orada durabileceğini söyledi.”