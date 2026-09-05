Getty Images Sport
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Real Betis savunmacısı Marc Bartra, Real Madrid'in sürpriz yenilgisinde Kylian Mbappe'yi durduran "çalışılmış" penaltı taktiğini açıkladı
Real Madrid, La Cartuja'da tökezledi
Real Madrid, La Cartuja'da Real Betis'e 1-0'lık sürpriz bir yenilgi aldı. Maça sonunda, Mbappe'nin kaçırdığı penaltı etrafında şekillenen son derece tartışmalı bir an damga vurdu. Betis kalecisi Alvaro Valles, Fransız hücumcunun penaltısını kurtararak takımının dar üstünlüğünü korudu.
Ancak sonrasındaki uzaklaştırma, olası ceza sahasına erken giriş konusunda hararetli bir tartışma başlattı. Betis savunmacısı Bartra, dönen topa ilk reaksiyonu veren oyuncu oldu ve topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı. Son düdüğün ardından tecrübeli stoper, kusursuz zamanlamayla yaptığı bu müdahalenin tamamen önceden planlanmış olduğunu kabul etti.
- Getty Images Sport
Bartra penaltı sırrını açıkladı
Bartra, maçın ardından Movistar+'a konuşurken, penaltıda ceza sahasına erken giriş kurallarını ayrıntılı şekilde araştırdığını anlattı. Savunmacı, kritik bir avantaj elde etmek için ayaklarını bilinçli olarak ceza sahası çizgisinin kenarına yerleştirdi. Valles kurtarışı yaparsa tehlikeyi uzaklaştırabilmek için büyük bir risk aldı.
"Bugün elimden geldiğince hesaplamaya çalıştım" diyen Bartra, patlayıcı reaksiyon süresini değerlendirirken itirafta bulundu. "Doğru, eğer topa yarım saniye önce ya da sonra vursaydı, içeride yakalanırdım. Ama bence orada, sonuçta, ayağımı sabit tutarak ve çizgiye basmadan mümkün olduğunca uzun süre beklemeye çalıştım ve iyi sonuç verdi."
Eski bir hakemden öğrenmek
Bartra'nın hesaplı kumarı, aslında kısa süre önce Valencia savunmacısı Jose Gaya'nın karıştığı bir olaydan ilham aldı. Betis yıldızı, Gaya'nın ceza sahası çizgisinde benzer bir sıçrama tekniği kullandığını fark etti ve bu hamlenin kurallar açısından yasal olup olmadığını araştırmaya karar verdi. Kural kitabına açıklık getirmek isteyen Bartra, hakemlik tecrübesi olan kişisel bir tanıdığıyla iletişime geçti.
“Birkaç hafta önceydi, sanırım o küçük sıçramayı yapan Gaya'ydı ve ben de hakem olan bir arkadaşıma sordum” diye açıkladı. “Kendisi artık hakemlik yapmayan, Segunda B'den bir arkadaşım ve bana, üzerine basmadığın sürece orada durabileceğini söyledi.”
- AFP
Betis, tarihi bir galibiyeti kutluyor
Betis'in titizlikle planlanan savunma stratejisi büyük karşılık verdi. Bartra'nın yasal onayı, takımının Real Madrid karşısında unutulmaz bir 1-0 galibiyet almasını sağladı. Jose Mourinho'nun ekibi, şampiyonluk yarışında geride kalmamak için şimdi hızla toparlanmalı ve önündeki maçlarda reaksiyon göstermeli. Bu arada Betis, bu büyük özgüven artışını sezonun devamı için kritik bir ivmeye dönüştürmeyi umacak.
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