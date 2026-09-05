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Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Real Betis savunmacısı Marc Bartra, Real Madrid'in sürpriz yenilgisinde Kylian Mbappe'yi durduran "çalışılmış" penaltı taktiğini açıkladı

Real Madrid
K. Mbappe
M. Bartra
Real Betis - Real Madrid
La Liga
Real Betis

Real Madrid, Kylian Mbappe'nin kritik bir penaltıyı kaçırmasının ardından Real Betis'e 1-0'lık skorla can sıkıcı bir yenilgi aldı. Betis savunmacısı Marc Bartra ise o kurtarışın ardından yaptığı belirleyici uzaklaştırmanın arkasındaki akıllı taktik sırrını daha sonra açıkladı ve ihlal kurallarından faydalanmak için eski bir hakeme danıştığını itiraf etti.

  • Real Madrid, La Cartuja'da tökezledi

    Real Madrid, La Cartuja'da Real Betis'e 1-0'lık sürpriz bir yenilgi aldı. Maça sonunda, Mbappe'nin kaçırdığı penaltı etrafında şekillenen son derece tartışmalı bir an damga vurdu. Betis kalecisi Alvaro Valles, Fransız hücumcunun penaltısını kurtararak takımının dar üstünlüğünü korudu.

    Ancak sonrasındaki uzaklaştırma, olası ceza sahasına erken giriş konusunda hararetli bir tartışma başlattı. Betis savunmacısı Bartra, dönen topa ilk reaksiyonu veren oyuncu oldu ve topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı. Son düdüğün ardından tecrübeli stoper, kusursuz zamanlamayla yaptığı bu müdahalenin tamamen önceden planlanmış olduğunu kabul etti.

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Bartra penaltı sırrını açıkladı

    Bartra, maçın ardından Movistar+'a konuşurken, penaltıda ceza sahasına erken giriş kurallarını ayrıntılı şekilde araştırdığını anlattı. Savunmacı, kritik bir avantaj elde etmek için ayaklarını bilinçli olarak ceza sahası çizgisinin kenarına yerleştirdi. Valles kurtarışı yaparsa tehlikeyi uzaklaştırabilmek için büyük bir risk aldı.

    "Bugün elimden geldiğince hesaplamaya çalıştım" diyen Bartra, patlayıcı reaksiyon süresini değerlendirirken itirafta bulundu. "Doğru, eğer topa yarım saniye önce ya da sonra vursaydı, içeride yakalanırdım. Ama bence orada, sonuçta, ayağımı sabit tutarak ve çizgiye basmadan mümkün olduğunca uzun süre beklemeye çalıştım ve iyi sonuç verdi."

  • Eski bir hakemden öğrenmek

    Bartra'nın hesaplı kumarı, aslında kısa süre önce Valencia savunmacısı Jose Gaya'nın karıştığı bir olaydan ilham aldı. Betis yıldızı, Gaya'nın ceza sahası çizgisinde benzer bir sıçrama tekniği kullandığını fark etti ve bu hamlenin kurallar açısından yasal olup olmadığını araştırmaya karar verdi. Kural kitabına açıklık getirmek isteyen Bartra, hakemlik tecrübesi olan kişisel bir tanıdığıyla iletişime geçti.

    “Birkaç hafta önceydi, sanırım o küçük sıçramayı yapan Gaya'ydı ve ben de hakem olan bir arkadaşıma sordum” diye açıkladı. “Kendisi artık hakemlik yapmayan, Segunda B'den bir arkadaşım ve bana, üzerine basmadığın sürece orada durabileceğini söyledi.”

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  • FBL-ESP-LIGA-BETIS-REAL MADRIDAFP

    Betis, tarihi bir galibiyeti kutluyor

    Betis'in titizlikle planlanan savunma stratejisi büyük karşılık verdi. Bartra'nın yasal onayı, takımının Real Madrid karşısında unutulmaz bir 1-0 galibiyet almasını sağladı. Jose Mourinho'nun ekibi, şampiyonluk yarışında geride kalmamak için şimdi hızla toparlanmalı ve önündeki maçlarda reaksiyon göstermeli. Bu arada Betis, bu büyük özgüven artışını sezonun devamı için kritik bir ivmeye dönüştürmeyi umacak.

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