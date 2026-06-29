Genç oyuncunun değeri, sadece bir yıl önce İspanya İkinci Ligi ekibi Leganes’ten 20 milyon avroya transfer edilmesinden bu yana çarpıcı bir şekilde yükseldi. Performansları o kadar etkileyiciydi ki, haberlere göre Leipzig, transfer döneminin başlarında Liverpool’dan gelen 100 milyon avroluk dev teklifi geri çevirdi. Schafer’e göre, kulüp şu aşamada bu oyuncu için bir “mali sınır” bile belirlememiş durumda.

Leipzig, oyuncuyu takımdan uzaklaştırmanın yollarını aramak yerine, onun uzun vadeli bağlılığını sağlamaya çalıştığı bildiriliyor. Alman kulübü, 2030 yılına kadar süren Diomande’nin mevcut sözleşmesini revize ederek ona önemli ölçüde iyileştirilmiş şartlar sunmayı planlıyor. Bu hamle, oyuncunun Avrupa’nın en çok aranan genç yeteneklerinden biri olduğu durumunu yansıtmak ve yurt dışından gelecek olası ilgileri önlemek amacıyla tasarlandı.