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RB Leipzig yetkilisi, yaz transferinin gerçekleşmesine çok az kaldığına dair iddialara rağmen Yan Diomande’nin PSG’ye katılacağını yalanladı
Leipzig, Diomande’nin geleceği konusunda kararlılığını sürdürüyor
Leipzig, Paris Saint-Germain’in yoğun ilgisine rağmen, yükselen yıldızı Diomande’nin mevcut transfer dönemi boyunca kulüpten ayrılmasına izin vermeyecek. Ligue 1 ekibi, 19 yaşındaki oyuncuyu transfer etmekle sıkça anılıyor, ancak Leipzig’in sportif direktörü Marcel Schafer bu konuda son derece net bir tavır sergiliyor.
Bild gazetesine konuşan Schafer, Fildişili yetenekli oyuncu konusunda kulübün tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. Schafer, "Yan Diomande gelecek yıl da RB Leipzig forması giyecek. Bu konudaki tutumumuzdan kesinlikle sapmayacağız" dedi.
Genç oyuncunun er ya da geç daha büyük kulüplere transfer olacağını kabul etse de, bunun zamanının henüz gelmediğini açıkça belirtti. "Diomande'nin bir sonraki adımı atmasına izin vereceğimiz zaman gelecek. Ancak bu yıl değil."
- Getty Images Sport
Fildişi Sahili'nden gelen yıldızın fiyat etiketi yok
Genç oyuncunun değeri, sadece bir yıl önce İspanya İkinci Ligi ekibi Leganes’ten 20 milyon avroya transfer edilmesinden bu yana çarpıcı bir şekilde yükseldi. Performansları o kadar etkileyiciydi ki, haberlere göre Leipzig, transfer döneminin başlarında Liverpool’dan gelen 100 milyon avroluk dev teklifi geri çevirdi. Schafer’e göre, kulüp şu aşamada bu oyuncu için bir “mali sınır” bile belirlememiş durumda.
Leipzig, oyuncuyu takımdan uzaklaştırmanın yollarını aramak yerine, onun uzun vadeli bağlılığını sağlamaya çalıştığı bildiriliyor. Alman kulübü, 2030 yılına kadar süren Diomande’nin mevcut sözleşmesini revize ederek ona önemli ölçüde iyileştirilmiş şartlar sunmayı planlıyor. Bu hamle, oyuncunun Avrupa’nın en çok aranan genç yeteneklerinden biri olduğu durumunu yansıtmak ve yurt dışından gelecek olası ilgileri önlemek amacıyla tasarlandı.
PSG ile yapılan anlaşma ve olası kiralama modelleri
Leipzig’in bu kararlı tutumu, Footmercato’nun Diomande’nin PSG ile kişisel olarak anlaşmaya vardığı yönündeki iddialarının ortasında ortaya çıktı. Fransız şampiyonu ile Alman kulübü arasında görüşmelerin yapıldığı iddia ediliyor, ancak RB Leipzig yönetimi bu baskı karşısında tavrını değiştirmiyor. Denetim Kurulu Başkanı Oliver Mintzlaff, Nisan ayında bu duruma karşı sergilediği rahat tavrını daha önce dile getirmişti.
O dönemde Mintzlaff şöyle demişti: "Eğer spor direktörü olsaydım, henüz tam bir sezon bile bizimle oynamamış bu genç oyuncuyu, ne kadar fiyat teklif edilirse edilsin satmazdım." Ancak yaratıcı bir çözüm bulunursa transferin gerçekleşmesi tamamen imkansız değil. Söylentilere göre, PSG'nin bu yaz Diomande'yi satın alıp bir yıllığına Leipzig'e kiralaması gibi bir model söz konusu; bu, Leipzig'in 2017'de Naby Keita'yı Liverpool'a sattığında daha önce uyguladığı bir strateji.
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İspanya’nın ikinci liginden hızlı yükseliş
Leganés’ten nispeten tanınmayan bir yetenek olarak geldikten sonra, kısa sürede kendini tam anlamıyla bir Bundesliga yıldızı olarak kanıtladı. Hızlı adaptasyonu, sadece bir sezonun ardından takımdan ayrılabileceğine dair sürekli söylentilere yol açtı.
Bundesliga istatistikleri, profesyonel futbola olağanüstü bir kolaylıkla uyum sağlamış bir oyuncunun hikâyesini anlatıyor. Christoph Baumgartner hariç diğer tüm Leipzig oyuncularından daha fazla gol (12) ve asist (sekiz) kaydeden Diomande, takımının hücumunun kalbi haline geldi. İkili mücadelelerin yüzde 55’ini kazanma yeteneği, teknik becerisine uygun fiziksel özelliklere sahip olduğunu da ortaya koyuyor.
Bir ay önce gelecek sezon da Leipzig’de kalıp kalmayacağı sorulduğunda, 19 yaşındaki oyuncu Kicker’e “Evet” cevabını verdi ve şöyle ekledi: “Şu anda bunu düşünmüyorum. Leipzig ile sözleşmem var ve burada oynamaktan keyif alıyorum. Ancak bundan sonra ne olacağını kimse bilemez. Ben de dahil olmak üzere herkesin hedefleri vardır. Benim hayalim, mümkün olan en yüksek seviyede oynamaktır.”