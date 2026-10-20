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RB Leipzig teknik direktörü Martin Demichelis, zorlu Real Madrid maçı öncesi Yan Diomande'ye övgüler yağdırdı
Ekran başından Diomande'ye hayranlık duymak
İspanya’nın başkentindeki karşılaşma öncesinde konuşan Demichelis, Almanya’dan ayrıldığından beri Real Madrid’in kilit isimlerinden biri hâline gelen Diomande’nin yeteneğini değerlendirdi. Leipzig teknik direktörü, hücum oyuncusunu bizzat çalıştırma fırsatını pek bulamadığını açıkça kabul etti. Diomande Dünya Kupası’nda mücadele ederken temmuz ayında Leipzig’in başına getirilen Demichelis, kanat oyuncusunun yeteneğini ve gelişimini antrenman sahasında bizzat görmekten çok televizyon ekranlarından takip ettiğini belirtti.
Demichelis, AS’a verdiği röportajda, “Onu sahada pek izleme fırsatım olmadı. Temmuz ayında Leipzig teknik direktörlüğüne getirilmiştim ve oyuncu Dünya Kupası’ndaydı. Bu yüzden Yan’ı sahada izleyerek değil, daha çok televizyonda veya bilgisayarda izleyerek tanıdım” dedi.
- Getty Images Sport
Demichelis, Diomande'nin hızlı yükselişini övdü
Kanat oyuncusunun yeteneğini ve hızlı gelişimini neredeyse yalnızca televizyon ekranlarından takip etmiş olsa da
teknik direktör, oyuncunun birkaç metrede 0'dan 100'e çıkabilmesi ve iki kanatta da oynayabilmesi gibi olağanüstü fiziksel özelliklerine dikkat çekti. Ancak Demichelis, Real Madrid gibi köklü bir kurumda seçkin antrenörler ve dünya çapında takım arkadaşlarıyla çevrili olacak genç oyuncunun uzun vadeli gelişiminin nihayetinde kendi iç motivasyonuna ve kendini geliştirme konusundaki bitmek bilmeyen arzusuna bağlı olduğunu vurguladı.
Teknik direktör, "Bugün hem solda hem de sağda, iki ayağıyla topu çok iyi kullanıp kontrol edebilmesi sayesinde fark yaratan oyunculardan biri. Real Madrid gibi büyük bir kurumda gelişimini nasıl sürdüreceği kendisine bağlı. Harika antrenörleri ve takım arkadaşları olacağından hiç şüphem yok ama bu biraz daha kendisine, kendini geliştirme arzusuna bağlı olacak," diye ekledi.
Kylian Mbappe’nin oluşturduğu tehdidi ciddiye almak
Teknik direktör, bir anlık konsantrasyon kaybının bile ev sahibi tarafından etkili biçimde cezalandırılabileceğinin farkında. Özellikle Jose Mourinho’nun İspanya’nın başkentindeki mevcut taktik düzeni düşünüldüğünde, Demichelis’in taktik planının önemli bir bölümü Madrid’in hücum hattındaki hız ve etkinliği durdurmaya dayanıyor. Demichelis, en büyük tehdit olarak özellikle Kylian Mbappe’yi gösterdi ve Fransız oyuncunun sıradan bir savunma pozisyonunu göz açıp kapayıncaya kadar gole dönüştürebildiğini vurguladı.
“Mbappe’yi örnek alın: Hücum oyuncularından herhangi birinin savunmayı aşması için yalnızca iki pasa ihtiyaç duyduklarını gösteriyor. Neredeyse hiç boşluk olmayan alanlara giriyor, tek bir çalımla kaleciyi geçiyor ve diğer ayağını yere basmadan pozisyonu bitiriyor. Bu yüzden eşsiz bir oyuncu. Real Madrid’in yıldırım hızındaki hücum geçişlerine karşı çok dikkatli olmalı, aynı zamanda biz de oyuna girebilmeliyiz. Jose’nin takımlarının belirgin özellikleri bunlar: Kompakt kalmak, topu ne zaman geri kazanacağını ve ne zaman hücum edeceğini bilmek,” değerlendirmesinde bulundu.
- Getty Images Sport
Bernabeu'da kendini affettirme
Bayern Münih karşısında alınan ağır 6-1’lik yenilginin ardından Demichelis, oyuncularından Avrupa şampiyonuna karşı bir reaksiyon göstermelerini istiyor. Leipzig’in, Kylian Mbappe’nin öncülük ettiği tehlikeli kontra ataklardan kaçınmak için topa sahipken daha cesur olması gerektiğini vurguladı. Mbappe’yi, şut çekmek için ayaklarını ayarlamadan bile gol atabilen, kendine özgü bir tehdit olarak nitelendirdi.
Demichelis sözlerini şöyle tamamladı: “Eskiden olduğumuzdan tamamen farklı bir takımız. Gerçekte, futbolda önemli gördüğüm hiçbir konuda, toplu ya da topsuz oyunda kendimiz gibi değildik. Geçen gün Bayern’e karşı sergilediğimiz oyunu değiştirmenin çok kolay olacağına tamamen inanıyorum.”
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