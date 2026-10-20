İspanya’nın başkentindeki karşılaşma öncesinde konuşan Demichelis, Almanya’dan ayrıldığından beri Real Madrid’in kilit isimlerinden biri hâline gelen Diomande’nin yeteneğini değerlendirdi. Leipzig teknik direktörü, hücum oyuncusunu bizzat çalıştırma fırsatını pek bulamadığını açıkça kabul etti. Diomande Dünya Kupası’nda mücadele ederken temmuz ayında Leipzig’in başına getirilen Demichelis, kanat oyuncusunun yeteneğini ve gelişimini antrenman sahasında bizzat görmekten çok televizyon ekranlarından takip ettiğini belirtti.

Demichelis, AS’a verdiği röportajda, “Onu sahada pek izleme fırsatım olmadı. Temmuz ayında Leipzig teknik direktörlüğüne getirilmiştim ve oyuncu Dünya Kupası’ndaydı. Bu yüzden Yan’ı sahada izleyerek değil, daha çok televizyonda veya bilgisayarda izleyerek tanıdım” dedi.