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RB Leipzig, Sevilla'dan ayrılmasının ardından Norveçli kaleci Orjan Nyland'ı transfer etti ve oyuncu Bundesliga'ya döndü
Nyland, Leipzig'e bonservissiz transferini tamamladı
Nyland'ın bonservissiz olarak kadroya katılması, Gulacsi'nin Villarreal'e ayrılmasının ardından kaleci boşluğunu doldurmak için Leipzig'in attığı hızlı bir adımı temsil ediyor. Tecrübeli Norveçli file bekçisi, Sevilla'daki sözleşmesinin haziran ayının sonunda sona ermesinin ardından 2028'e kadar geçerli iki yıllık bir sözleşmeye imza attı. Bu, Nyland'ın Die Roten Bullen'i temsil ettiği ikinci dönem olacak. Daha önce İspanya'daki döneminden önce 2022-23 sezonunda üç maçta forma giymişti.
Norveçli, Bundesliga'ya dönüşünü değerlendirdi
Dönüşü resmileştikten sonra konuşan Nyland, değerli uluslararası deneyimle donanmış şekilde Leipzig'e yeniden katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kulübe dönüşü ve son dönemdeki gelişimi hakkında konuşan Nyland, şu ifadeleri kullandı: Resmi Bundesliga internet sitesinin aktardığına göre, "RB Leipzig'e geri dönme fırsatı ortaya çıktığında iki kez düşünmeme gerek kalmadı. Kulüp ve buradaki insanlarla ilgili çok sayıda olumlu anım var ve onları yeniden görecek olmaktan gerçekten büyük heyecan duyuyorum" dedi.
"O zamandan bu yana İspanya'da çok değerli deneyimler kazandım. Norveç ile Dünya Kupası çok özel bir zirve noktasıydı; bu da bana büyük maçlardan ve günlük rekabetten ne kadar keyif aldığımı bir kez daha gösterdi. Şimdi bu enerjiyi Leipzig'e taşımak istiyorum."
Schafer, tecrübeli takım oyuncusunu övdü
Leipzig sportif direktörü Marcel Schafer, Nyland'ı Red Bull Arena'ya geri getirmelerinin arkasındaki temel nedenlerin karakteri ve geniş tecrübesi olduğunu vurguladı.
Tecrübeli kalecinin özelliklerini ve liderliğini öven Schafer, şunları ekledi: "Orjan ile birlikte, oyuncu ve insan olarak zaten çok iyi tanıdığımız son derece tecrübeli bir kaleci kazanıyoruz. Bizimle ilk döneminde de tam anlamıyla bir takım oyuncusu, güvenilir bir profesyonel ve her zaman sorumluluk almaya hazır biri olduğunu göstermişti."
- Getty Images Sport
Vandevoordt, Nyland'la rekabet edecek
Norveç'i 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine taşıdığı etkileyici performansların ardından Nyland'ın, Leipzig'in yeni birinci kalecisi olması planlanan Maarten Vandevoordt'un ana rakibi ve yedeği olması bekleniyor.
Bu kaleci rekabeti, Leipzig'in Bundesliga sezonunu 29 Ağustos'ta sahasında Borussia Monchengladbach'a karşı açmasıyla birlikte hemen sınanacak. Nyland'ın Ingolstadt ile Almanya'nın en üst ligindeki deneyimi ve 76 milli maçı, Leipzig kadrosunun derinliği için değerli bir unsur olacak.
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