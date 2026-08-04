Dönüşü resmileştikten sonra konuşan Nyland, değerli uluslararası deneyimle donanmış şekilde Leipzig'e yeniden katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kulübe dönüşü ve son dönemdeki gelişimi hakkında konuşan Nyland, şu ifadeleri kullandı: Resmi Bundesliga internet sitesinin aktardığına göre, "RB Leipzig'e geri dönme fırsatı ortaya çıktığında iki kez düşünmeme gerek kalmadı. Kulüp ve buradaki insanlarla ilgili çok sayıda olumlu anım var ve onları yeniden görecek olmaktan gerçekten büyük heyecan duyuyorum" dedi.

"O zamandan bu yana İspanya'da çok değerli deneyimler kazandım. Norveç ile Dünya Kupası çok özel bir zirve noktasıydı; bu da bana büyük maçlardan ve günlük rekabetten ne kadar keyif aldığımı bir kez daha gösterdi. Şimdi bu enerjiyi Leipzig'e taşımak istiyorum."