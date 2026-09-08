Leipzig orta saha oyuncusu Banzuzi, Voetbal International'ın haberine göre milli takım kariyerini resmen Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne bağladı. 21 yaşındaki oyuncu daha önce Hollanda'yı çeşitli genç yaş kategorilerinde temsil etmiş ve Jong Oranje formasıyla beş kez milli olmuştu. Kongolu milli takım teknik direktöründen mart ayında bir teklif almasına rağmen orta saha oyuncusu, o dönemde odağını Hollanda 21 Yaş Altı takımında tutmayı tercih etmişti.