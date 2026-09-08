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RB Leipzig orta sahası Ezechiel Banzuzi, uluslararası kariyerini Hollanda yerine Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne adadı
Orta saha oyuncusu millî takım tercihini değiştirmeyi resmileştirdi
Leipzig orta saha oyuncusu Banzuzi, Voetbal International'ın haberine göre milli takım kariyerini resmen Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne bağladı. 21 yaşındaki oyuncu daha önce Hollanda'yı çeşitli genç yaş kategorilerinde temsil etmiş ve Jong Oranje formasıyla beş kez milli olmuştu. Kongolu milli takım teknik direktöründen mart ayında bir teklif almasına rağmen orta saha oyuncusu, o dönemde odağını Hollanda 21 Yaş Altı takımında tutmayı tercih etmişti.
- motivio
Dünya Kupası kampanyası etkiliyor
Uzun vadeli taahhüdü, 2026 Dünya Kupası'nda Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri genelinde boy gösteren Leoparlar için etkileyici geçen bir yazın ardından geldi. Afrika ülkesi, grup aşamasını başarıyla geçti ancak eleme turlarında İngiltere'ye elendi. Turnuvadaki o tarihi serüven, Leipzig orta sahasının gelecek elemelerde milli takım tercihini belirlemesinde belirleyici oldu.
Kulüp kariyeri gelişimi gösteriyor
Zwijndrecht doğumlu orta saha oyuncusu, NAC Breda altyapısında yetiştikten sonra gelişimini Belçika'da OH Leuven ile sürdürdü. 2025 yazında Haziran 2030'a kadar süren bir anlaşmayla Almanya'ya transfer olmasının ardından Banzuzi, ilk sezonunda Bundesliga'da 24 maça çıktı ve DFB-Pokal'da iki gol attı. Bu sezon ligdeki iki maça da ilk 11'de başlayan oyuncu, 22 Ağustos'ta Eintracht Trier karşısında kupada alınan 6-0'lık galibiyette de ağları havalandırdı.
- motivio
Yaklaşan maçlar Leipzig testi
Martin Demichelis'in ekibi, dikkatini hızla kıta sahnesine çevirerek 10 Eylül Perşembe günü Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Como deplasmanına gidecek. İtalya'dan döndükten sonra Leipzig, üç gün sonra sahasında Hamburg karşısında Bundesliga mesaisine devam edecek. Bu sıkışık maç takvimini yönetmek, Banzuzi'nin önümüzdeki günlerde kulüp adına temel hedefi olacak.
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