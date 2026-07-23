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RB Leipzig’in yıldızı Yan Diomande, PSG’den yeşil ışık beklerken Arsenal, Manchester City ve Real Madrid, Liverpool’un 100 milyon avroluk transfer teklifini eşleştirmeye hazır
Avrupa’nın dev kulüpleri, Diomande’yi transfer etmek için Liverpool’a katıldı
Leipzig’li Diomande için yaşanan rekabet, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dahil olduğu tam anlamıyla bir transfer savaşına dönüştü. Liverpool, 100 milyon avroluk resmi bir teklifle ilk hamleyi yapan kulüp olsa da bu teklif Bundesliga ekibi tarafından reddedildi; ancak artık bu kadar dudak uçuklatan bir rakamı ödemeye hazır olan tek kulüp onlar değil.
Bild gazetesine göre, Leandro Trossard’ın ayrılmasının ardından takviye arayışına giren Arsenal’de Diomande, Mikel Arteta’nın birincil hedefi haline geldi. Öte yandan, Fildişili oyuncunun neslinin en yetenekli isimlerinden biri olduğunun farkında olan Manchester City ve Real Madrid de durumu yakından takip ediyor.
- Getty Images
PSG, oyuncunun en önemli önceliği olmaya devam ediyor
Premier Lig ve La Liga’dan gelen ilgiye rağmen, PSG hâlâ Diomande için en çok tercih edilen kulüp olmaya devam ediyor. Kanat oyuncusu, 2031 yılına kadar sürecek bir sözleşme için Fransız şampiyonuyla kişisel şartlar üzerinde şimdiden anlaşmaya vardı. Ancak PSG, RB Leipzig’e henüz resmi bir teklif sunmadı; bu durum, diğer kulüplerin de ilgisini çekmesi nedeniyle oyuncuyu belirsizlik içinde bırakıyor.
Durum, geçen hafta sonu New York’ta oynanan Dünya Kupası finali sırasında doruğa ulaştı; bu maça hem Red Bull CEO’su Oliver Mintzlaff hem de PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi katılmıştı. İki yöneticinin, kanat oyuncusunun geleceği hakkında ön görüşmeler yaptığı yönünde yaygın spekülasyonlar var.
Leipzig, yıldız kanat oyuncusu için çok yüksek bir fiyat belirledi
100 milyon avroluk bir teklif birçok kulüp için rekor kırsa da, Leipzig daha da fazlasını talep ediyor. Bundesliga ekibi, en değerli oyuncusu için minimum 120 milyon avroluk bir fiyat belirledi. Leipzig kulüp yetkilileri, ilgilenen kulüplerin kalitesi ve oyuncunun transfer olma isteği göz önüne alındığında, Diomande’yi bir sezon daha takımda tutmanın imkansız olabileceğinin giderek daha fazla farkına varıyor.
Paris'e transferin önündeki potansiyel engellerden biri de anlaşmanın yapısı. Leipzig, ideal olarak Diomande'nin bir yıl daha Almanya'da kalmasını sağlayacak bir geri kiralama maddesi eklemek istiyor, ancak PSG teknik direktörü Luis Enrique böyle bir düzenlemeye karşı çıkıyor. Teknik direktör, yaklaşan lig ve Avrupa mücadelelerinde hücum seçeneklerini güçlendirmek için kanat oyuncusunun kadrosuna hemen katılmasını istiyor.
- Getty Images Sport
Çığır açan bir sezon
Diomande’nin ilk Bundesliga sezonunda yarattığı etki göz önüne alındığında, bu ilginin boyutu kolayca anlaşılabilir. Geçen yaz Leganes'ten Leipzig'e transfer olan genç oyuncu, 2025-26 sezonunu 33 maçta 12 gol ve 8 asistle tamamladı. 19 yıl 114 gün gibi genç bir yaşta bu başarıya imza atan Diomande, Bundesliga tarihinde tek bir sezonda çift haneli gol sayısına ulaşan en genç dördüncü oyuncu oldu. Onun formdaki performansı, Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağladı.
Dünya Kupası’nda ise Diomande, Fildişi Sahili’nin dört maçının hepsinde ilk 11’de yer aldı. 332 dakika sahada kalan ve bir asist kaydeden Diomande, “Filler”in Norveç’e 2-1 yenilerek elenmeden önce son 32 turuna yükselmesine katkıda bulundu.
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