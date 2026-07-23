RB Leipzig’in yıldızı Yan Diomande, PSG’den yeşil ışık beklerken Arsenal, Manchester City ve Real Madrid, Liverpool’un 100 milyon avroluk transfer teklifini eşleştirmeye hazır

Leipzig’li Diomande için yaşanan rekabet, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dahil olduğu tam anlamıyla bir transfer savaşına dönüştü. Liverpool, 100 milyon avroluk resmi bir teklifle ilk hamleyi yapan kulüp olsa da bu teklif Bundesliga ekibi tarafından reddedildi; ancak artık bu kadar dudak uçuklatan bir rakamı ödemeye hazır olan tek kulüp onlar değil.

Bild gazetesine göre, Leandro Trossard’ın ayrılmasının ardından takviye arayışına giren Arsenal’de Diomande, Mikel Arteta’nın birincil hedefi haline geldi. Öte yandan, Fildişili oyuncunun neslinin en yetenekli isimlerinden biri olduğunun farkında olan Manchester City ve Real Madrid de durumu yakından takip ediyor.



