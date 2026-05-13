Getty Images Sport
RB Leipzig'in yıldızı Yan Diomande, Liverpool'a transfer olacağına dair söylentilerden "motive olduğunu" belirterek geleceği hakkında konuştu
Diomande, Anfield'ın ilgisine yanıt verdi
Fildişi Sahili milli takım oyuncusu, birçok Avrupa devinin dikkatini çekmiş durumda ve haberlere göre Liverpool, bu oyuncuyu kadrosuna katma yarışında başı çekiyor. Premier Lig’e olası bir transferle ilgili spekülasyonlar artmasına rağmen, Diomande ayakları yere basıyor ve transfer söylentilerini sahadaki performansını artırmak için bir motivasyon kaynağı olarak kullanıyor.
Reds ve diğer elit kulüplerin ilgisiyle ilgili sorulan bir soruya Diomande, gazetecilere "Bu durum sizi mutlu eder ve daha fazlasını yapmak için motive eder" dedi. "Bu tür şeyleri pek düşünmüyorum çünkü sahada konsantre olmaya çalışıyorum ve benim işim futbol oynamak, bu yüzden [menajerlerim] saha dışındaki her şeyi halledecekler. Bu tür şeyler, birçok kulübün senin hakkında konuşması ve benzeri şeyler beni çok motive ediyor ama ben konsantre oluyorum."
Leipzig davasına bağlılık
Geçen yaz Leganes'ten 20 milyon avroya (17 milyon sterlin) Leipzig'e transfer olan genç oyuncu, kendisine büyük bir fırsat sunan kulübe minnettarlığını göstermek istiyor. 2030 yılına kadar süren sözleşmesi sayesinde Alman kulübü güçlü bir konumda bulunuyor ve Diomande, Bundesliga'ya geçiş sürecinde kendisine destek olan kulübe derin bir bağlılık duyuyor.
"Buradaki sözleşmem 2030'a kadar, yani dört yılım daha var," diye açıkladı Diomande. "Sonrasında ne olacak? Bilmiyorum. Ben bir Leipzig oyuncusuyum. Bu fırsatı asla unutmayacağım. Bu sadece futbol oynamakla ilgili değil, kulüp saha dışında da bana çok yardımcı oldu. Medya beni sadece sahada görüyor, ama kulüp ailem ve annem konusunda bana çok yardımcı oldu. Onlar için yapabileceğim tek şey sahada her şeyimi vermek ve ben de her gün bunu yapmaya çalışıyorum."
Zirveye hızlı bir yükseliş
Diomande'nin kariyer yolculuğu, DME Akademisi'nden La Liga'ya ve ardından çok kısa bir süre içinde Bundesliga'ya uzanan, tam anlamıyla olağanüstü bir süreç oldu. Bu sezon tüm turnuvalarda kaydettiği 13 gol ve 9 asistlik performansı, Leipzig'in geçen yıl sözleşmesindeki serbest kalma maddesini devreye sokma kararını haklı çıkardı; genç oyuncu ise bu hızlı yükselişine rağmen alçakgönüllülüğünü koruyor.
"Daha önce kimse beni tanımıyordu ve 20 milyon avro çok büyük bir rakam," diye itiraf etti kanat oyuncusu. "Onlar için büyük bir riskti ve bunun için onlara teşekkür ediyorum. Ve bugün de söylediğim gibi, iyi yoldayız ve bu iş henüz bitmedi. Devam etmeliyiz, sıkı çalışmaya devam etmeliyiz. Öncelikle Tanrı'ya şükretmek istiyorum çünkü bu yıl benim için harika geçti. 19 yaşında AFCON'da oynadım, Dünya Kupası elemelerine katıldım, Bundesliga'da oynadım ve Dünya Kupası'na gitmek üzereyim. Kendimle gurur duyuyorum ve bugün burada olmamı sağlayan bu harika fırsatı bana sunan kulüpteki herkese teşekkür etmek istiyorum."
Gelecek, temsilcinin elinde
Oyuncu Doğu Almanya'da açıkça mutlu olsa da, kaynaklar ESPN'e Liverpool gibi bir kulüpten gelecek büyük bir teklifin Leipzig'i bir satış düşünmeye zorlayabileceğini bildirdi. Ancak Diomande, kariyerinin lojistik yönünü destek ekibine bırakmaktan memnun; bu da onun yaklaşan Dünya Kupası'na ve kendi gelişimine odaklanmasına olanak tanıyor.
Diomande, "Etrafınızda iyi bir ekip olduğunda işler gerçekten çok kolay oluyor" dedi. "Sadece çalışmanız gerekiyor, gerisini onlar halledecek çünkü benim kontrol edebileceğim tek şey futbol oynamak."
Bu yazki turnuva sırasında tüm dünyanın gözü onun üzerinde olacak ve Fildişili oyuncunun piyasa değeri ile potansiyel taliplerin listesinin daha da uzaması bekleniyor.