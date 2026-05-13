RB Leipzig'in yıldızı Yan Diomande, Liverpool'a transfer olacağına dair söylentilerden "motive olduğunu" belirterek geleceği hakkında konuştu

Fildişi Sahili milli takım oyuncusu, birçok Avrupa devinin dikkatini çekmiş durumda ve haberlere göre Liverpool, bu oyuncuyu kadrosuna katma yarışında başı çekiyor. Premier Lig’e olası bir transferle ilgili spekülasyonlar artmasına rağmen, Diomande ayakları yere basıyor ve transfer söylentilerini sahadaki performansını artırmak için bir motivasyon kaynağı olarak kullanıyor.

Reds ve diğer elit kulüplerin ilgisiyle ilgili sorulan bir soruya Diomande, gazetecilere "Bu durum sizi mutlu eder ve daha fazlasını yapmak için motive eder" dedi. "Bu tür şeyleri pek düşünmüyorum çünkü sahada konsantre olmaya çalışıyorum ve benim işim futbol oynamak, bu yüzden [menajerlerim] saha dışındaki her şeyi halledecekler. Bu tür şeyler, birçok kulübün senin hakkında konuşması ve benzeri şeyler beni çok motive ediyor ama ben konsantre oluyorum."