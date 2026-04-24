RB Leipzig'e yönelik cinsiyetçilik suçlamaları: Union'ın teknik direktörü Marie-Louise Eta hakkında yapılan sosyal medya paylaşımı büyük tepki topladı

Leipzig'in cevabı gecikmedi. Saksonya ekibi, sosyal medya hesaplarında Eta'nın fotoğraflarını paylaştı: birinde eski RBL teknik direktörü Marco Rose'un yanında, birinde eski oyuncu Emil Forsberg'in yanında ve birinde de şu anki Liverpool yıldızı Dominik Szoboszlai ile birlikte. Kulüp, bu paylaşımlara şu yorumu ekledi: "Baş antrenörünüz sadece şehri güzel bulmadı…".

Ancak taraftarların büyük bir kısmı, muhtemelen şaka amaçlı olan bu tepkiyi hiç de hoş karşılamadı. Yorum bölümünde Leipzig'e birçok durumda aşağılayıcı ve cinsiyetçi davranışlar atfedildi; kulüp sonunda yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

"RB Leipzig'de cinsiyetçiliğe yer yoktur. 2022'de RB Leipzig'de staj yapan ve kulüpteki zamanını daha sonra sosyal medyada bir fotoğraf kolajıyla belgeleyen Marie-Louise Eta'nın dönüşünü sabırsızlıkla bekliyoruz," diye yazdı kulüp.



