Bu tartışmayı başlatan, Union Berlin'in Cuma akşamı (20.30) Leipzig'e karşı oynayacakları deplasman maçıyla ilgili olarak RB'ye hafifçe sataştığı bir paylaşım oldu: "Yani sorun Leipzig'in kendisinde değil – gerçekten güzel bir şehir..." diye yazdılar.
Çeviri:
RB Leipzig'e yönelik cinsiyetçilik suçlamaları: Union'ın teknik direktörü Marie-Louise Eta hakkında yapılan sosyal medya paylaşımı büyük tepki topladı
Leipzig'in cevabı gecikmedi. Saksonya ekibi, sosyal medya hesaplarında Eta'nın fotoğraflarını paylaştı: birinde eski RBL teknik direktörü Marco Rose'un yanında, birinde eski oyuncu Emil Forsberg'in yanında ve birinde de şu anki Liverpool yıldızı Dominik Szoboszlai ile birlikte. Kulüp, bu paylaşımlara şu yorumu ekledi: "Baş antrenörünüz sadece şehri güzel bulmadı…".
Ancak taraftarların büyük bir kısmı, muhtemelen şaka amaçlı olan bu tepkiyi hiç de hoş karşılamadı. Yorum bölümünde Leipzig'e birçok durumda aşağılayıcı ve cinsiyetçi davranışlar atfedildi; kulüp sonunda yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı.
"RB Leipzig'de cinsiyetçiliğe yer yoktur. 2022'de RB Leipzig'de staj yapan ve kulüpteki zamanını daha sonra sosyal medyada bir fotoğraf kolajıyla belgeleyen Marie-Louise Eta'nın dönüşünü sabırsızlıkla bekliyoruz," diye yazdı kulüp.
Eta, Union Berlin'de Steffen Baumgart'ın yerine geçiyor
Eta, söz konusu fotoğraf serisini 2023 yılında kendisi paylaşmıştı; bu nedenle Leipzig, sadece "Leipzig'de geçirdiğimiz güzel zamanları" hatırlatmak istemişti. Bunun yanı sıra RB, kulüp içindeki çeşitli yönetim pozisyonlarının halihazırda kadınlar tarafından doldurulduğuna da dikkat çekti.
Eta, Steffen Baumgart'ın kovulmasının ardından yaklaşık bir buçuk hafta önce Union'da göreve başlamıştı. O, Bundesliga tarihindeki ilk kadın baş antrenör ve Sabrina Wittmann'dan (FC Ingolstadt) sonra Alman erkek profesyonel futbolundaki ikinci kadın baş antrenör.
34 yaşındaki Eta'nın sözleşmesi ilk etapta sadece sezon sonuna kadar geçerli olacak; ardından Berlin kulübünün yetkilileri, bundan sonraki adımları görüşecek. Eta'nın kadrolu baş antrenör olarak kalması da ihtimal dışı değil.